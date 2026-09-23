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Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ εργάζονται το τρέχον διάστημα προκειμένου να εγκαθιδρύσουν στρατηγική εταιρική σχέση ως προς την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την προστασία υποδομών-κλειδιών στις δύο χώρες έναντι κυβερνοεπιθέσεων, δήλωσε χθες Τρίτη ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

Η ΤΝ «θα αποτελέσει ζωτικής σημασίας εργαλείο για να παραμείνουμε ασφαλείς», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Βρετανικές υποδομές υγείας έγιναν αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στόχος κυβερνοεπιθέσεων ευρείας κλίμακας, που έπληξαν ιδίως δεκάδες νοσοκομεία το 2017 και το 2024. Κάποιες αποδόθηκαν από το Λονδίνο σε οργανώσεις προσκείμενες στη ή συνδεόμενες με τη Ρωσία.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός Μπέρναμ επέκρινε αρκετές φορές τη Μόσχα, στην οποία η κυβέρνηση της Βρετανίας προσάπτει επίσης εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στις ΗΠΑ, κάπου τριάντα τοπικά δίκτυα ύδρευσης στην πολιτεία Μινεσότα έγιναν στόχος τον Ιούλιο σειράς επιθέσεων κυβερνοπειρατών, που αποδόθηκαν στο Ιράν.

Το 2021, άλλη ψηφιακή επίθεση, που είχε αποδοθεί σε ρωσική εγκληματική οργάνωση, παρέλυσε για μερικές ημέρες τον πετρελαιαγωγό Colonial Pipeline, τον μεγαλύτερο των ΗΠΑ.

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