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Η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως χώρες που παρέχουν όπλα και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία. Κυβερνοεπιθέσεις, drones, εμπρησμοί και επιχειρήσεις δολιοφθοράς συνθέτουν ένα όλο και πιο ανησυχητικό σκηνικό, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τον πέμπτο χειμώνα του.

Το βασικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι η στρατηγική τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμυντική και αντιδραστική, χωρίς να έχει διαμορφωθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αποτροπής απέναντι σε ενέργειες που κινούνται κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης.

Μόνο μέσα στον Αύγουστο, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας Αμερικανού πολίτη ουκρανικής καταγωγής, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε οργανωθεί κατόπιν εντολής της Ρωσίας. Η Εσθονία ερευνά πιθανή ρωσική εμπλοκή σε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Milrem Robotics, κατασκευάστριας drones που προμηθεύει την Ουκρανία.

Στη Γερμανία, η ανακάλυψη drone με εκρηκτικά σε αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, προκάλεσε νέες ανησυχίες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι όσοι βρίσκονται πίσω από υβριδικές επιθέσεις «θα πληρώσουν το τίμημα», χωρίς πάντως το Βερολίνο να αποδώσει επισήμως το περιστατικό στη Μόσχα.

Το «γκρίζο» πεδίο κάτω από το Άρθρο 5

Η δυσκολία για την Ευρώπη έγκειται ακριβώς στη φύση αυτών των ενεργειών. Οι καταγγελλόμενες ρωσικές επιχειρήσεις παραμένουν μέχρι στιγμής κάτω από το όριο που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η Μόσχα φέρεται να χρησιμοποιεί ολοένα περισσότερο μεσάζοντες και άτομα που στρατολογούνται μέσω των social media, ιδιαίτερα μετά τις μαζικές απελάσεις Ρώσων διπλωματών από ευρωπαϊκές χώρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στη Βρετανία, δύο Ουκρανοί καταδικάστηκαν τον Ιούνιο για συνωμοσία με σκοπό εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητο και ακίνητο που συνδέονταν με τον τότε πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Κατά τη δίκη αναφέρθηκε ότι ένας από τους δράστες είχε στρατολογηθεί διαδικτυακά από ρωσόφωνο χρήστη του Telegram.

Ανησυχία υπάρχει ιδιαίτερα σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ακόμη και για ενδεχόμενες επιχειρήσεις «ψευδούς σημαίας» εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με αναλυτές, στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής είναι η αποσταθεροποίηση των δυτικών πολιτικών συστημάτων, η πρόκληση ρηγμάτων στην ενότητα ΝΑΤΟ και ΕΕ και η αποδυνάμωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, με τη Μόσχα να επιδιώκει ταυτόχρονα να διατηρεί τη δυνατότητα άρνησης άμεσης εμπλοκής.

Η Ευρώπη αναζητεί απάντηση

Ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν πλέον ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση, με μέτρα που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, περιορισμούς στη μεταφορά ρωσικού LNG και αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου.

Η ΕΕ προετοιμάζει επίσης νέο πακέτο κυρώσεων κατά εκατοντάδων φυσικών προσώπων και εταιρειών, με στόχο να εγκριθεί το φθινόπωρο. Ωστόσο, παραμένουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι οικονομικές κυρώσεις μπορούν από μόνες τους να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Η ένταση αυξάνεται την ώρα που η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του κόστους στήριξης της Ουκρανίας. Τα κράτη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί για στρατιωτική βοήθεια 80 δισ. δολαρίων προς το Κίεβο το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα το 2027, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες.

Η Μόσχα έχει παράλληλα κλιμακώσει τις προειδοποιήσεις της προς χώρες όπως η Βρετανία για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Πέτερι Όρπο, εκτίμησε ότι η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει την πίεση όχι μέσω μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Δύση, αλλά μέσω ενεργειών που μπορούν να επηρεάσουν τις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής η τακτική αυτή έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

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