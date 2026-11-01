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Ένα νέο «πράσινο» τέλος στα αεροπορικά εισιτήρια εισάγει η Σιγκαπούρη, σε μια παγκόσμια πρώτη για τον κλάδο των αερομεταφορών. Το τέλος θα επιβάλλεται σε εισιτήρια που κλείνονται από την Πέμπτη για πτήσεις με αναχώρηση μετά την 1η Ιανουαρίου και θα κυμαίνεται από 1 έως 41,60 δολάρια Σιγκαπούρης ανά επιβάτη, περίπου δηλαδή από 0,78 έως 32 δολάρια, ανάλογα με τον προορισμό και την κατηγορία θέσης. Τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, τα οποία θεωρούνται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών του κλάδου. Οι επιβάτες μετεπιβίβασης δεν θα επιβαρύνονται με το νέο τέλος.

Μπορεί η επιβάρυνση για τους περισσότερους ταξιδιώτες να είναι σχετικά μικρή, έρχεται όμως σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών βρίσκεται ήδη υπό πίεση από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων. Η International Air Transport Association έχει προειδοποιήσει ότι οι τιμές των εισιτηρίων αναπόφευκτα θα χρειαστεί να αυξηθούν εξαιτίας του ακριβότερου jet fuel.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σιγκαπούρης είχε ήδη μεταθέσει την εφαρμογή του μέτρου, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Για τις εμπορευματικές πτήσεις, το αντίστοιχο μέτρο έχει αναβληθεί έως τον επόμενο Οκτώβριο. Ο Κρις Αμούρ, επενδυτής με έδρα το Περθ και διευθυντής της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Amourici Group, θεωρεί ότι η νέα χρέωση προσθέτει ακόμη ένα κόστος για τους ταξιδιώτες.

Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει φέτος μόλις τέσσερα ταξίδια στη Σιγκαπούρη, περίπου το ένα τρίτο των πτήσεων που κάνει συνήθως. Όπως λέει, οι αεροπορικές εταιρείες ήδη αυξάνουν τις τιμές για να καλύψουν το υψηλότερο κόστος των καυσίμων και τώρα οι επιβάτες θα επιβαρυνθούν επιπλέον για τη μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα.

Η διαφορετική στρατηγική της Σιγκαπούρης

Η προσέγγιση της Σιγκαπούρης διαφέρει από τα μοντέλα που έχουν επιλεγεί σε άλλες μεγάλες αγορές. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε υποχρεωτικά ποσοστά χρήσης SAF, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη, ή σε φορολογικά κίνητρα όπως στις ΗΠΑ, η χώρα μεταφέρει μέρος του κόστους απευθείας στους επιβάτες και χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη χρηματοδότηση της μετάβασης. Η ανάγκη για επιπλέον στήριξη είναι μεγάλη. Σύμφωνα με την IATA, η παγκόσμια παραγωγή SAF αναμένεται φέτος να φτάσει περίπου τους 2,4 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μόλις 0,8% της συνολικής ζήτησης για αεροπορικά καύσιμα.

Τα έσοδα από το νέο τέλος θα διοχετεύονται σε κεντρικό φορέα που θα αναλαμβάνει την αγορά των απαραίτητων ποσοτήτων SAF. Ο πρώτος στόχος είναι τα βιώσιμα καύσιμα να καλύψουν το 1% της συνολικής ζήτησης της Σιγκαπούρης, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 3% έως 5% έως το 2030.

Το υψηλό κόστος παραμένει εμπόδιο για τα SAF

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες διαθέσιμες λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διεθνών αερομεταφορών. Το 2025, η διεθνής αεροπορία αντιστοιχούσε σε σχεδόν 1,2% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η τιμή. Σύμφωνα με το Bloomberg, το υψηλό κόστος των SAF είναι πιθανό να περιορίσει τη χρήση τους εάν δεν υπάρξει περαιτέρω πολιτική στήριξη.

Για τους παραγωγούς, πάντως, το μοντέλο της Σιγκαπούρης δημιουργεί μια πιο προβλέψιμη αγορά. Ο Μάτι Λίεβονεν, CEO της EcoCeres, η οποία υποστηρίζεται από την Bain Capital και προμηθεύει ανανεώσιμα καύσιμα, εκτιμά ότι το σχέδιο προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στους παραγωγούς σχετικά με το κόστος, τα logistics και την ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών. Σημαντική παρουσία στη χώρα έχει και η Neste, η οποία λειτουργεί στη Σιγκαπούρη το μεγαλύτερο διυλιστήριο SAF στον κόσμο. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν κίνητρα για την αύξηση της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον Μάριο Μίφσουντ, αντιπρόεδρο πωλήσεων και trading ανανεώσιμων καυσίμων για Ασία-Ειρηνικό και EMEA στη Neste, τα νέα υποχρεωτικά ποσοστά χρήσης που εμφανίζονται σε ασιατικές αγορές θα στηρίξουν τα σχέδια της εταιρείας να αυξήσει την παραγωγή της στα 2,2 εκατ. τόνους έως το τέλος του 2027. Για τη Σιγκαπούρη, το νέο τέλος αποτελεί ουσιαστικά ένα πείραμα για το ποιος θα επωμιστεί μέρος του κόστους της πράσινης μετάβασης των αερομεταφορών. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα μέρος του κόστους περνά απευθείας στον ταξιδιώτη.

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