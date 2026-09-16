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Η SK Hynix Inc. κατέληξε σε συμφωνία με το εργατικό της συνδικάτο για τον τρόπο καταβολής των μπόνους συμμετοχής στα κέρδη, τερματίζοντας μια διαμάχη που είχε δημιουργήσει ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις στην παραγωγή της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας memory chips παγκοσμίως.

Περίπου το 57% των εργαζομένων ενέκρινε την αναθεωρημένη συλλογική σύμβαση εργασίας και το νέο μισθολογικό πλαίσιο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Με βάση τη νέα συμφωνία, το 50% των μπόνους κερδών θα καταβάλλεται σε μετρητά και το υπόλοιπο 50% σε μετοχές της εταιρείας.

Η νέα ρύθμιση αντικαθιστά την προηγούμενη πρόταση της διοίκησης, η οποία προέβλεπε κατανομή 40% σε μετρητά και 60% σε μετοχές. Η είδε θετικά την εξέλιξη, με τη μετοχή της SK Hynix να ενισχύεται πάνω από 2% στη Σεούλ.

Η συμφωνία σε εταιρεία-κλειδί για την τεχνητή νοημοσύνη

Η επίλυση της διαφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η SK Hynix αποτελεί βασικό προμηθευτή μνημών υψηλού εύρους ζώνης (HBM) για την Nvidia και άλλους κατασκευαστές ημιαγωγών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα στους επιταχυντές που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η επικύρωση της συμφωνίας ήρθε μετά από περίπου δύο εβδομάδες νέων διαπραγματεύσεων. Οι εργαζόμενοι είχαν απορρίψει την αρχική προσωρινή συμφωνία τον Αύγουστο, με το 50,08% να ψηφίζει κατά της πρώτης πρότασης.

Το βασικό σημείο διαφωνίας αφορούσε την πρόθεση της διοίκησης να μεταφέρει σημαντικό μέρος των μπόνους από τα μετρητά στις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων μετοχικών τίτλων που οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να πωλήσουν άμεσα.

Το συνδικάτο είχε αντιδράσει, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή θα υπονόμευε το σύστημα συμμετοχής στα κέρδη που είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη χρονιά.

Τα μπόνους στο επίκεντρο της έκρηξης των ημιαγωγών

Στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας, η SK Hynix είχε δεσμευτεί να καταργήσει το ανώτατο όριο στα μπόνους κερδών και να διαθέτει στους εργαζομένους το 10% των ετήσιων λειτουργικών κερδών για μια περίοδο 10 ετών.

Το ύψος και η μορφή των συγκεκριμένων παροχών έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό θέμα συζήτησης όχι μόνο για την SK Hynix και τους εργαζομένους της, αλλά και συνολικά στη Νότια Κορέα, καθώς η έκρηξη της ζήτησης για ημιαγωγούς λόγω της AI δημιουργεί επίπεδα-ρεκόρ κερδοφορίας στον κλάδο.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν προσωρινά να αποδέχονται μείωση 3% στους μισθούς τους σε περίπτωση ζημιών της SK Hynix, με την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα επανέλθει σε θετική πορεία.

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