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Μπορεί ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας άνω των 2.000 δολαρίων να πείσει τους καταναλωτές ότι ο επόμενος προσωπικός υπολογιστής δεν θα βρίσκεται στην τσέπη ή πάνω στο γραφείο τους, αλλά στο πρόσωπό τους;

Σε αυτό ακριβώς ποντάρει η Snap. Η εταιρεία πίσω από τη Snapchat αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τα Specs, τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που σχεδιάζει να λανσάρει αργότερα μέσα στη χρονιά, με αρχική τιμή 2.195 δολάρια. Η Snap επιστρέφει έτσι σε μια αγορά που είχε επιχειρήσει να προσεγγίσει ήδη πριν από μία δεκαετία με τα Spectacles. Αυτή τη φορά, όμως, φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από ένα ζευγάρι γυαλιά με κάμερα, έναν αυτόνομο υπολογιστή επαυξημένης πραγματικότητας.

«Επιτυχία για αυτό το προϊόν σημαίνει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν εντελώς διαφορετικό τύπο υπολογιστή, που κάνει την τεχνολογία να μοιάζει πολύ πιο ανθρώπινη», δήλωσε στο Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της Snap, Έβαν Σπίγκελ.

Στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης των Specs, η Snap ανακοίνωσε συνεργασία με τη Verizon, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να δοκιμάζουν τα γυαλιά σε επιλεγμένα καταστήματα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η βασική έκδοση θα κοστίζει 2.195 δολάρια, ενώ στα 2.395 δολάρια θα διατίθεται έκδοση με ειδική θήκη που ενσωματώνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα Specs θα μπορούν να λειτουργούν και εκτός Wi-Fi, όπου υπάρχει κάλυψη της Verizon, με ξεχωριστή μηνιαία χρέωση.

Η τιμή τοποθετεί τα Specs πολύ πάνω από τα ακριβότερα γυαλιά της Meta με ενσωματωμένη οθόνη, που κοστίζουν 799 δολάρια, αλλά χαμηλότερα από το Apple Vision Pro των 3.699 δολαρίων. Τεχνολογικά, τα Specs είναι πιο προηγμένα από τα γυαλιά της Meta, χωρίς όμως να προσφέρουν την ίδια οπτική ποιότητα και αίσθηση εμβύθισης με μεγαλύτερα headsets όπως το Vision Pro.

Ένας υπολογιστής που χωράει ολόκληρος στα γυαλιά

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των Specs είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα. Όλη η απαραίτητη υπολογιστική τεχνολογία βρίσκεται μέσα στα ίδια τα γυαλιά, χωρίς εξωτερική μπαταρία ή άλλη συσκευή που πρέπει να συνδέεται με αυτά. Τα γυαλιά μπορούν να αντιλαμβάνονται τον τρισδιάστατο χώρο και να τοποθετούν ψηφιακό περιεχόμενο πάνω στο πραγματικό περιβάλλον του χρήστη.

Αυτό έχει, ωστόσο, και συμβιβασμούς στον σχεδιασμό. Οι βραχίονες των γυαλιών είναι αρκετά ογκώδεις, ενώ συνολικά παραμένουν αισθητά βαρύτερα από ένα συμβατικό ζευγάρι γυαλιά. Ο Σπίγκελ αναγνωρίζει ουσιαστικά αυτόν τον περιορισμό, λέγοντας ότι τα Specs έχουν σχεδιαστεί για διακεκομμένη χρήση και όχι για να φοριούνται όλη την ημέρα. Η αυτονομία τους φτάνει περίπου τις τέσσερις ώρες μεικτής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής βίντεο και ήχου.

Ο χειρισμός των Specs γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τα μάτια και τα χέρια. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να κοιτάξει την ανοιχτή παλάμη του για να εμφανίσει το κεντρικό μενού και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει επιλογές μέσω της ανίχνευσης των κινήσεων των χεριών. Μέσω του ενσωματωμένου browser μπορούν να προβάλλονται υπηρεσίες όπως YouTube και HBO Max, με τον χρήστη να αλλάζει το μέγεθος της εικονικής οθόνης και να την τοποθετεί σε διαφορετικό σημείο του χώρου γύρω του. Οι φακοί μπορούν επίσης να σκουραίνουν, ώστε η παρακολούθηση περιεχομένου να γίνεται ευκολότερη.

Οι εφαρμογές, τις οποίες η Snap αποκαλεί «lenses», επεκτείνουν σημαντικά τις δυνατότητες της συσκευής. Τα Specs μπορούν να προβάλλουν οδηγίες πλοήγησης απευθείας στο οπτικό πεδίο του χρήστη ή να προσφέρουν ζωντανή μετάφραση σε έως και 60 γλώσσες. Μπορούν ακόμη να λειτουργήσουν ως δεύτερη εικονική οθόνη για laptop, να επιτρέψουν ιδιωτική παρακολούθηση ταινιών ή να χρησιμοποιηθούν για την προβολή επίπλων και άλλων αντικειμένων στις πραγματικές τους διαστάσεις μέσα σε έναν χώρο. Η Spotify, πάντως, δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Παιχνίδια, γκολφ και μια πιο κοινωνική εμπειρία

Η Snap επιχειρεί παράλληλα να διαφοροποιήσει τα Specs από την περισσότερο ατομική εμπειρία που συνδέεται με τα σημερινά headsets. Δύο κάτοχοι θα μπορούν, για παράδειγμα, να παίζουν μαζί παιχνίδια όπως ντόμινο, βλέποντας τα ίδια ψηφιακά στοιχεία ενσωματωμένα στον πραγματικό χώρο. Άλλες εφαρμογές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για εξάσκηση στο γκολφ ή στο μπάσκετ, συνδυάζοντας εικονικές οδηγίες και προκλήσεις με το πραγματικό περιβάλλον.

Για τον Σπίγκελ, αυτή η φιλοσοφία αποτελεί βασικό μέρος του στοιχήματος της εταιρείας. Αντί για ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο σε πλήρως εικονικούς κόσμους, η Snap θέλει την τεχνολογία να ενισχύει όσα κάνουν στον πραγματικό κόσμο. Μαζί με τα γυαλιά, η Snap παρουσιάζει και τη δική της πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, με την ονομασία Specs Intelligence.

Η εταιρεία τη σχεδιάζει ως έναν προσωπικό βοηθό που δεν περιμένει απλώς μια ερώτηση από τον χρήστη, αλλά μπορεί να εμφανίζει σχετικές πληροφορίες τη στιγμή που θεωρεί ότι θα είναι περισσότερο χρήσιμες. Το Specs Intelligence θα είναι διαθέσιμο και σε iPhone και macOS, επομένως η χρήση του δεν θα προϋποθέτει την αγορά των γυαλιών.

Η διαφορετική προσέγγιση από τη Meta

Η Snap εισέρχεται σε μια αγορά στην οποία η Meta έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, αλλά βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με αντιδράσεις γύρω από την ιδιωτικότητα και τη δυνατότητα καταγραφής ανθρώπων σε δημόσιους χώρους χωρίς να το αντιλαμβάνονται εύκολα. Ο Σπίγκελ θεωρεί ότι τα Specs δεν θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, ακριβώς επειδή δεν προσπαθούν να μοιάσουν με συμβατικά γυαλιά. Το μέγεθος, οι ιριδίζοντες φακοί και ο σχεδιασμός τους καθιστούν σαφές στους γύρω ότι πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή.

Κατά τον ίδιο, το λάθος της Meta και άλλων εταιρειών ήταν ότι προσπάθησαν να ενσωματώσουν κάμερες σε σχέδια που μοιάζουν με καθημερινά γυαλιά, με αποτέλεσμα η παρουσία τους να μην είναι πάντοτε εμφανής. Η Snap θέλει, αντίθετα, να πείσει ότι τα Specs δεν είναι «κατασκοπευτικά γυαλιά», αλλά ένας νέος τύπος υπολογιστή με πολύ ευρύτερες χρήσεις.

Πρώτος στόχος οι λάτρεις της τεχνολογίας

Με τιμή άνω των 2.000 δολαρίων, η Snap γνωρίζει ότι τα Specs δύσκολα θα αποτελέσουν εξαρχής προϊόν μαζικής κατανάλωσης. Ο Σπίγκελ θεωρεί ότι οι πρώτοι αγοραστές θα είναι κυρίως early adopters και λάτρεις της τεχνολογίας, χωρίς να αποκαλύπτει πόσες συσκευές φιλοδοξεί να πουλήσει η εταιρεία. Για να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν πριν προχωρήσουν σε μια τόσο ακριβή αγορά, η Snap σχεδιάζει επίσης έναν προσωρινό χώρο επίδειξης στο Λος Άντζελες, ενώ αντίστοιχα σημεία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και σε άλλες περιοχές.

Το project αναπτύσσεται μέσω της Specs Inc., αυτόνομης θυγατρικής που δημιούργησε η Snap νωρίτερα φέτος. Προς το παρόν χρηματοδοτείται από τη μητρική εταιρεία, ωστόσο ο Σπίγκελ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξωτερικής χρηματοδότησης εάν η ζήτηση και οι προοπτικές του εγχειρήματος αποδειχθούν μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Για τη Snap, άλλωστε, το στοίχημα δεν είναι απλώς να πουλήσει ένα ακόμη gadget των 2.195 δολαρίων. Είναι να αποδείξει ότι τα γυαλιά μπορούν πράγματι να εξελιχθούν σε μια νέα υπολογιστική πλατφόρμα και να εξασφαλίσει θέση σε αυτήν πριν η αγορά γίνει πραγματικά μαζική.

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