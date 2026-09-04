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Η SoftBank Group προχώρησε σε έκδοση ομολόγου ύψους 1 τρισ. γεν (περίπου 6,3 δισ. δολάρια) που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές, σε μια κίνηση που διευρύνει σημαντικά την αγορά εταιρικού χρέους λιανικής στην Ιαπωνία και προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στις τραπεζικές καταθέσεις και τις μετοχές.

Η επταετής έκδοση τιμολογήθηκε την Παρασκευή στο ανώτερο άκρο του εύρους απόδοσης 4,3%-4,9% που είχε ανακοινώσει η εταιρεία τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των ομολόγων εταιρειών σε γεν που εκδόθηκαν στην Ιαπωνία μέσα στο 2026, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,3%.

Νέα εποχή για τα ομόλογα λιανικής στην Ιαπωνία

Η υψηλή απόδοση και το τεράστιο μέγεθος της έκδοσης εκτιμάται ότι μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους ιδιώτες επενδυτές στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, όσοι κρατούν τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους περιορίζουν την έκθεσή τους στις ενδιάμεσες διακυμάνσεις των τιμών και επωφελούνται από τις υψηλότερες αποδόσεις, γεγονός που λειτουργεί υποστηρικτικά για την ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων λιανικής.

Η κίνηση της SoftBank έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η απόδοση του δεκαετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε πρόσφατα το 3%, για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τα ομόλογα πιο ελκυστικά για τα ιαπωνικά νοικοκυριά, τα οποία παραδοσιακά διατηρούν μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεών τους σε τραπεζικές καταθέσεις.

Η άνοδος του πληθωρισμού και οι υψηλότερες αποδόσεις στην αγορά χρέους έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών για ομόλογα.

Στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών αναφέρουν ότι αυξάνονται τα ερωτήματα πελατών που αναζητούν αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες των τραπεζικών λογαριασμών ή εναλλακτικές λύσεις έναντι των μετοχών. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, επεκτείνεται πλέον και σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η έκδοση της SoftBank συμβάλλει και στη δημιουργία ενός νέου ρεκόρ για την αγορά εταιρικών ομολόγων λιανικής στην Ιαπωνία. Οι εκδόσεις ομολόγων σε γεν από ιαπωνικές επιχειρήσεις έχουν φτάσει ήδη τα 2,88 τρισ. γεν μέσα στο 2026, ξεπερνώντας το σύνολο κάθε προηγούμενης ετήσιας επίδοσης.

Οι εταιρείες στρέφονται στους ιδιώτες επενδυτές

Οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των ιαπωνικών επιχειρήσεων, λόγω της ανόδου των εξαγορών και συγχωνεύσεων αλλά και των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενισχύουν τη στροφή προς τους ιδιώτες επενδυτές.

Η άντληση κεφαλαίων από το κοινό προσφέρει στις εταιρείες έναν τρόπο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης και μειώνει την πίεση που μπορεί να δημιουργούν οι μεγάλες εκδόσεις ομολόγων προς θεσμικούς επενδυτές.

Για τη SoftBank, η έκδοση αποτελεί επίσης έναν τρόπο να αξιοποιήσει τη ζήτηση για υψηλότερες αποδόσεις, αν και το αυξημένο κουπόνι αντανακλά και τον μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές.

Η εταιρεία διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από ιαπωνικούς οίκους αξιολόγησης, ωστόσο οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούν να την κατατάσσουν στην κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

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