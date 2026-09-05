Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές μάχες της Ευρώπης εξελίσσεται το πυρηνικό στοίχημα της Σουηδίας, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε νέα πυρηνική δύναμη της ηπείρου, ενώ η αντιπολίτευση αμφισβητεί το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης του σχεδίου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπουργός Ενέργειας Έμπα Μπους, η οποία έχει συνδέσει την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης με την κατασκευή μιας νέας γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων. Όπως υποστηρίζει, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο για την επόμενη φάση βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας, καθώς μπορεί να προσφέρει σταθερή ηλεκτροδότηση, χαμηλότερες εκπομπές και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.

Απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, οι Πράσινοι υποστηρίζουν ότι η επένδυση σε νέους αντιδραστήρες είναι υπερβολικά ακριβή και αργή, υποστηρίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να προσφέρουν ταχύτερες και οικονομικότερες λύσεις.

Η τελική έκβαση της πολιτικής μάχης θα κριθεί στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου, καθώς μια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να επιβραδύνει ή να αλλάξει τη μορφή ενός από τα πιο φιλόδοξα πυρηνικά προγράμματα στην Ευρώπη.

Το σχέδιο των 10 αντιδραστήρων

Η Σουηδία σχεδιάζει την κατασκευή έως και 10 νέων πυρηνικών αντιδραστήρων με συνολική ισχύ 10.000 μεγαβάτ έως το 2045, σε μια προσπάθεια να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομηχανία, την εξόρυξη, τον χάλυβα και την πράσινη μετάβαση.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, άνοιξε τον δρόμο για κρατική χρηματοδότηση και επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, οι νέοι αντιδραστήρες παραμένουν ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού.

Οι προκλήσεις είναι πολλές: από τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων έως την ανάγκη ανασυγκρότησης μιας εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού που έχει συρρικνωθεί μετά από δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης.

Η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας

Η σχέση της Σουηδίας με την πυρηνική ενέργεια είναι διαχρονικά περίπλοκη. Η χώρα είχε φτάσει να παράγει σχεδόν το 50% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια τη δεκαετία του 1980 και του 1990, αλλά από το 1999 έως το 2020 έξι αντιδραστήρες έκλεισαν λόγω πολιτικών πιέσεων.

Το ενεργειακό κόστος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μετά την κρίση στις αγορές ενέργειας, γεγονός που έδωσε νέα ώθηση στους υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας.

Για την κυβέρνηση, η επιστροφή στα πυρηνικά δεν αφορά μόνο την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της σουηδικής βιομηχανίας.

Η αβεβαιότητα για τους επενδυτές

Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές αβεβαιότητες. Οι καθυστερήσεις σε μεγάλα πυρηνικά έργα στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ενισχύσει τις επιφυλάξεις για το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται, καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση και την έκταση του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, η έμφαση στα πυρηνικά έχει ήδη επηρεάσει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επενδύσεις σε νέα αιολικά έργα έχουν σχεδόν παγώσει, καθώς εταιρείες φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις μελλοντικές εγγυημένες τιμές που σχεδιάζονται για την πυρηνική ενέργεια.

Ένα μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη

Το αποτέλεσμα της σουηδικής προσπάθειας ξεπερνά τα σύνορα της χώρας. Εάν το πρόγραμμα προχωρήσει, θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες που εξετάζουν την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια.

Αντίθετα, μια αποτυχία ή μεγάλη καθυστέρηση θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο.

Για τη Σουηδία, το ερώτημα είναι πλέον σαφές: μπορεί η πυρηνική ενέργεια να αποτελέσει το θεμέλιο της επόμενης βιομηχανικής εποχής ή πρόκειται για ένα ακριβό στοίχημα που θα χάσει χρόνο απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές;

Διαβάστε ακόμη

Mεντεκίδης: Νέο project για επιχειρηματικό – εμπορικό πάρκο στην Πυλαία 95 εκατ. ευρώ