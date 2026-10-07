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Ένας δείκτης του πιστωτικού κινδύνου της SpaceX εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ τα ομόλογα της εταιρείας υποχώρησαν στη δευτερογενή αγορά την Τετάρτη, μετά τις πληροφορίες ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τράπεζες και επενδυτές για την άντληση 40 δισ. δολαρίων, με στόχο την αγορά μικροτσίπ από τη Nvidia.

Η τιμή των πενταετών credit default swaps (CDS) επί του χρέους της εταιρείας, η οποία αυξάνεται όσο εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών, ενισχύθηκε έως και κατά 0,145 ποσοστιαία μονάδα, ή 14,5 μονάδες βάσης, φθάνοντας περίπου στις 195,4 μονάδες βάσης ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της ICE Data Services.

Πρόκειται για το υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τότε που τα swaps που συνδέονται με τον όμιλο διαστημικής του Έλον Μασκ άρχισαν να διαπραγματεύονται ενεργά, τον περασμένο Ιούνιο.

Οι ανησυχίες αποτυπώνονται επίσης στη δευτερογενή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας των ΗΠΑ. Τα spreads στα ομόλογα της SpaceX με κουπόνι 6,65% και λήξη το 2056 διευρύνθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης, στις 238 μονάδες βάσης.

Το επίπεδο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το spread των 175 μονάδων βάσης με το οποίο διατέθηκε η συγκεκριμένη έκδοση τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδότησης μέσω χρέους ύψους 25 δισ. δολαρίων της εταιρείας.

Σε νέο ρεκόρ ο κίνδυνος του χρέους εν μέσω συζητήσεων για νέα χρηματοδότηση

Οι τεχνολογικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν και δανείζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή και τη μίσθωση γιγαντιαίων data centers, γεμάτων με μικροτσίπ που απαιτούνται για τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η παγκόσμια επέκταση της υπολογιστικής ισχύος έχει εκτοξεύσει το κόστος των πάντων, από τη γη και τα μικροτσίπ έως τον εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πυροδοτώντας μια σειρά από τεράστιες συμφωνίες χρηματοδότησης.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή προσφορά χρέους, χωρίς να διαφαίνεται πραγματικά κάποιο τέλος», δήλωσε στο Bloomberg News ο Σαλ Νάρο, επικεφαλής επενδύσεων της Coherence Credit Strategies.

«Ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ποτέ μια τέτοια ανάπτυξη υποδομών. Είναι μεγαλύτερη ακόμη και από την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, επειδή αυτή τη φορά πρόκειται για κάτι παγκόσμιο που συμβαίνει παντού ταυτόχρονα», πρόσθεσε.

Οι κινήσεις της αγοράς την Τετάρτη ακολούθησαν τις πληροφορίες ότι η SpaceX επιδιώκει να αντλήσει 40 δισ. δολάρια, σε μια συμφωνία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων μέσω χρέους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συζητήσεις της εταιρείας για την άντληση των κεφαλαίων βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται τελικά να ολοκληρωθούν χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Η SpaceX επιδιώκει να εξασφαλίσει περίπου 10 δισ. δολάρια μέσω τραπεζικών δανείων και ακόμη 30 δισ. δολάρια μέσω χρέους επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά των μικροτσίπ της Nvidia, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται πηγές με γνώση του θέματος.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι η Apollo Global Management ηγείται της χρηματοδότησης, η οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2027.

Εκπρόσωπος της SpaceX δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Παράλληλα, το τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα της Wall Street που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση της Broadcom άρχισε να συγκεντρώνει 60 δισ. δολάρια σε νέα χρηματοδότηση για ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης, από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν η Anthropic και άλλες εταιρείες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν πριν από λίγες ημέρες.

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