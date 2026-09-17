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Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, χάρη κυρίως στην ανάκαμψη της ζήτησης από την Κίνα και την Ιαπωνία, παρά τη σημαντική πτώση των αποστολών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση, ενώ ο κινητός μέσος όρος 12 μηνών πέρασε για πρώτη φορά σε θετικό έδαφος μετά από δύο χρόνια.

Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς παραμένει σύνθετη, καθώς οι επιπτώσεις των δασμών, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η επιβράδυνση της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον κλάδο.

Η Κίνα και η Ιαπωνία στηρίζουν την αγορά

Η βελτίωση των εξαγωγών τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των αποστολών προς την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, ενώ αντίθετα η αγορά των ΗΠΑ κατέγραψε έντονη υποχώρηση.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 19,4%, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, δείχνει ότι η αγορά παραμένει επηρεασμένη από τις μεταβολές στα αποθέματα λόγω των δασμών αλλά και από τις υψηλές συγκρίσεις με προηγούμενες περιόδους.

«Τα περιφερειακά στοιχεία ήταν εξαιρετικά ευμετάβλητα», ανέφερε ο αναλυτής της Vontobel, Ζαν-Φιλίπ Μπερτσί, σημειώνοντας ότι η πτώση στις ΗΠΑ ενισχύει την εκτίμηση πως η αγορά εξακολουθεί να παραμορφώνεται από τις κινήσεις που σχετίζονται με τους δασμούς.

Η πολυτέλεια παραμένει υπό πίεση

Παρά τα θετικά στοιχεία του Αυγούστου, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ένας μόνο μήνας ισχυρών επιδόσεων δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει μια σταθερή ανάκαμψη.

Η αγορά των ακριβότερων και μεσαίας κατηγορίας ρολογιών παραμένει πιο αδύναμη σε σχέση με τα οικονομικότερα μοντέλα, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο Αύγουστος θεωρείται κρίσιμος μήνας για τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, καθώς συμπίπτει με τη «Γιορτή των Ερωτευμένων» στην Κίνα στις 19 Αυγούστου, μια σημαντική περίοδο για τις πωλήσεις ειδών πολυτελείας.

Ωστόσο, οι μεγάλοι οίκοι πολυτελείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κινεζική αγορά, όπου η επιβράδυνση της οικονομίας, η αυστηρότερη στάση του Πεκίνου απέναντι στην επίδειξη πλούτου και οι νέες φορολογικές πιέσεις στον offshore πλούτο περιορίζουν τη ζήτηση.

«Ένας θετικός μήνας δεν αρκεί για να αποδείξει μια βιώσιμη ανάκαμψη, ειδικά υπό το βάρος των νέων ανησυχιών για την κινεζική κατανάλωση», σημείωσε ο Μπερτσί.

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