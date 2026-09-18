Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ υποχώρησε απροσδόκητα τον Αύγουστο για πρώτη φορά φέτος, καθώς η παραγωγή εξοπλισμού για επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε και οι βιομηχανίες αντιμετώπισαν αυξημένο κόστος εισροών.

Η παραγωγή των εργοστασίων μειώθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Federal Reserve. Οι οικονομολόγοι στις προβλέψεις τους ανέμεναν αντιθέτως αύξηση κατά 0,3%.

Η συνολική βιομηχανική παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα ορυχεία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρέμεινε αμετάβλητη. Η παραγωγή στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αυξήθηκε κατά 1,8%, ενισχυμένη από την άνοδο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εξορυκτική δραστηριότητα σημείωσε οριακή άνοδο.

Η επιβράδυνση της εργοστασιακής παραγωγής τον Αύγουστο αποτελεί μια παύση στην ανοδική πορεία της μεταποίησης κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία είχε στηριχθεί κυρίως στις ισχυρές επενδύσεις κεφαλαίου και την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση.

Ωστόσο, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος για το πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες, καθώς και με διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

«Έχουμε επισημάνει τους καθοδικούς κινδύνους για τον μεταποιητικό τομέα από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, και η έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή του Αυγούστου μπορεί να αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιούνται», ανέφεραν οικονομολόγοι της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Μάικλ Γκάπεν, σε σημείωμά τους.

Τα στοιχεία της Federal Reserve έδειξαν ότι η παραγωγή εξοπλισμού επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή αμυντικού και διαστημικού εξοπλισμού υποχώρησε κατά 1,2%, μετά την ισχυρή επίδοση των προηγούμενων μηνών.

Παράλληλα, μειώθηκε η παραγωγή κατασκευαστικών υλικών, καθώς και ηλεκτρονικών ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών.

Παρά την πτώση του Αυγούστου, η παραγωγή εξοπλισμού επιχειρήσεων, καθώς και αμυντικού και διαστημικού εξοπλισμού, παρέμεινε σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Ένας αδύναμος μήνας δεν αρκεί για να ανατρέψει την ιστορία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η ευρεία πτώση στην παραγωγή διαρκών αγαθών έρχεται σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες εκθέσεις. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, η Fed ενδέχεται τελικά να διαπιστώσει ότι έσφιξε τη νομισματική πολιτική τη στιγμή που μια σημαντική πηγή ισχύος για την οικονομία άρχιζε να εξασθενεί», σημείωσε ο Άντριου Σάχερ από το Bloomberg Economics.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, η παραγωγή προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών, επίπλων και βασικών μετάλλων μειώθηκε τον περασμένο μήνα. Αντίθετα, αυξήθηκε η παραγωγή μηχανημάτων, ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η παραγωγή αυτοκινήτων υποχώρησε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση. Εξαιρουμένων των οχημάτων, η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,2%.

Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στα εργοστάσια, ένας δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό των διαθέσιμων δυνατοτήτων παραγωγής που χρησιμοποιείται, μειώθηκε στο 75,7%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Ο συνολικός δείκτης χρησιμοποίησης δυναμικότητας στη βιομηχανία παρέμεινε αμετάβλητος.

Διαβάστε ακόμη

Πώς άλλαξε το παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι λόγοι πίσω από το ράλι

ΕΚΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαιώνει την αποχώρησή της το 2027 – Φουντώνουν τα σενάρια διαδοχής

KBW για ελληνικές τράπεζες: Πειραιώς και Εθνική στο επίκεντρο, τι βλέπει για Eurobank και Alpha

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ