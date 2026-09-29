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Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές της αγοράς πετρελαίου, πλησιάζοντας τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν το Ιράν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ τον Μάρτιο. Η ανάκαμψη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πιέσεων στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, μεταδίδουν οι New York Times.

Τον Σεπτέμβριο, κατά μέσο όρο 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου περνούν καθημερινά από τα Στενά, σύμφωνα με την Kpler, εταιρεία που παρακολουθεί τις κινήσεις των πετρελαιοφόρων. Παράλληλα, έξι εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα έχουν εξαχθεί αυτόν τον μήνα από τις χώρες του Περσικού Κόλπου μέσω αγωγών και λιμανιών που παρακάμπτουν τα Στενά.

Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου 19 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου έφευγαν καθημερινά από την περιοχή μέσω των Στενών και άλλων διαδρομών. Επειδή η παρακολούθηση των δεξαμενόπλοιων είναι δύσκολη, τα συνολικά στοιχεία για τις εξαγωγές που παρέχουν οι αναλυτές ενδέχεται να μην αποτυπώνουν τις πραγματικές ροές πετρελαίου. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν ότι οι ποσότητες αυξήθηκαν σημαντικά αυτόν τον μήνα.

Η ανάκαμψη είναι περισσότερο εμφανής στα Στενά, παρότι το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, με στόχο την προστασία των πλοίων από τις επιθέσεις, φαίνεται ότι έχει ενθαρρύνει την αύξηση των εξαγωγών από μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Καταφέρνουν να εξάγουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και αυτές αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών», δήλωσε ο Γιουτζίν Γκολζ, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Notre Dame και ειδικός στις συγκρούσεις στα Στενά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέλη της κυβέρνησής του και αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω αυτών.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου δείχνει πως το Ιράν ενδέχεται να χάνει τον έλεγχο που ασκεί στη θαλάσσια οδό. Τους τελευταίους μήνες, ένας αμερικανικός αποκλεισμός έχει εμποδίσει το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο με δεξαμενόπλοια, στερώντας από τη χώρα μια σημαντική πηγή εσόδων.

«Αυτό μου δείχνει ότι η πίεση ασκείται στο Ιράν και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μάρτιν Ναβιάς, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Αμυντικών Σπουδών του King’s College του Λονδίνου.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές

Παρά την επιτυχία στην αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου, η τιμή ανά βαρέλι εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πάνω από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο, ενώ οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης και του ντίζελ επιβαρύνουν σημαντικά τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Ακόμη και με την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο, η παγκόσμια προσφορά παραμένει χαμηλότερη από τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, δήλωσε ο Νταν Πίκερινγκ, επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners, εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα το Χιούστον.

«Εξακολουθούμε να έχουμε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά», δήλωσε ο κ. Πίκερινγκ.

Τα 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα που, σύμφωνα με την Kpler, περνούν από τα Στενά αποτελούν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις ελάχιστες ποσότητες που κατάφερναν να περάσουν κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ωστόσο, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα 16 εκατ. βαρέλια ημερησίως που περνούσαν πριν από τον πόλεμο.

Ορισμένες εταιρείες παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων δίνουν χαμηλότερες εκτιμήσεις. Η TankerTrackers.com υπολογίζει ότι αυτόν τον μήνα περνούν από τα Στενά 7,4 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα.

Ο Ντάνιελ Στέρνοφ, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Columbia, συνέστησε προσοχή όσον αφορά την εξάρτηση από έναν μόνο αριθμό μιας εταιρείας παρακολούθησης, επισημαίνοντας ότι τα συνολικά στοιχεία των εταιρειών συχνά διαφέρουν. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Όλες δείχνουν αύξηση των ροών κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το Ιράν θα μπορούσε ακόμη να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον δεξαμενόπλοιων και ενεργειακών υποδομών των χωρών του Κόλπου, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της προσφοράς και νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ένας μεγάλος αγωγός στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά, τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση αυτόν τον μήνα.

«Το Ιράν διαθέτει ασφαλώς ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να κλιμακώσει την κατάσταση, εάν το θελήσει», δήλωσε ο Τζιμ Κρέιν, ερευνητής σε θέματα ενέργειας στη Μέση Ανατολή στο Baker Institute for Public Policy του Πανεπιστημίου Rice.

Ορισμένοι από όσους παρακολουθούν στενά την κατάσταση εδώ και μήνες δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να υποστηριχθεί πως τα Στενά είναι πραγματικά ανοιχτά.

Παρότι πλέον εξάγονται μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου, η στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ απαιτεί σημαντικούς πόρους και θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί επ’ αόριστον. Ακόμη και με την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλά δεξαμενόπλοια έχουν δεχθεί πλήγματα στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό, αποτρέποντας ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες από το να επιστρέψουν.

Τα Στενά «δεν είναι ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα, επειδή δεν είναι ασφαλή», δήλωσε σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον οργανισμό, 85 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου και 24 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Ματ Σμιθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων στην Kpler, δήλωσε ότι, παρόλο που οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Κόλπο έχουν φτάσει περίπου στο 85% των προπολεμικών επιπέδων, η κατάσταση δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην κανονικότητα.

«Η παραγωγή πρέπει ακόμη να αυξηθεί και τα διυλιστήρια πρέπει να ανεβάσουν ξανά τους ρυθμούς λειτουργίας τους», δήλωσε. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί πλήρως μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος για την ασφάλεια κατά τη διέλευση των Στενών».

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