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Τρεις από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν την επόμενη γενιά μεγάλων κοιτασμάτων στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα, καθώς ο κλάδος προετοιμάζεται για τη μακροπρόθεσμη υποχώρηση της παραγωγής.

Οι Equinor, Aker BP και Vår Energi ανακοίνωσαν ότι θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους στην έρευνα, σεισμικά και υπεδάφια δεδομένα, τεχνολογία και δυνατότητες γεωτρήσεων, προκειμένου να διερευνήσουν ορισμένους από τους μεγαλύτερους εναπομείναντες στόχους στα ανοικτά της Νορβηγίας.

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων έως πέντε ετών, οι τρεις εταιρείες σκοπεύουν να αναπτύξουν περαιτέρω και να αξιολογήσουν περίπου 20 έως 25 ερευνητικούς στόχους, με στόχο τη διάνοιξη περίπου πέντε γεωτρήσεων υψηλού δυνητικού αντίκτυπου κάθε χρόνο.

Στροφή προς μεγαλύτερα κοιτάσματα

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια αλλαγή στρατηγικής, καθώς οι εταιρείες θα μοιράζονται τόσο το κόστος όσο και τον γεωλογικό κίνδυνο που συνοδεύει την αναζήτηση μεγαλύτερων και πιο σύνθετων κοιτασμάτων.

Οι νορβηγικές πετρελαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια, ωστόσο μεγάλο μέρος της επιτυχίας προέρχεται από μικρότερα κοιτάσματα που βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενες πλατφόρμες και αγωγούς.

Οι ανακαλύψεις αυτές παραμένουν εμπορικά σημαντικές, καθώς μπορούν συχνά να αξιοποιηθούν με σχετικά χαμηλό κόστος μέσω υποθαλάσσιων συνδέσεων με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι τρεις εταιρείες εκτιμούν ότι η Νορβηγία θα χρειαστεί παράλληλα μεγαλύτερες ανακαλύψεις, ικανές να στηρίξουν εντελώς νέους κόμβους παραγωγής, εάν θέλει να διατηρήσει υψηλά επίπεδα παραγωγής και μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους στόχους που απομένουν στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη γεωλογική αβεβαιότητα και υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη δημιουργία επενδυτικών κοινοπραξιών από μία εταιρεία μεμονωμένα.

Η συγκέντρωση των χαρτοφυλακίων τους θα μπορούσε να επιτρέψει στους τρεις παραγωγούς να δοκιμάσουν περισσότερους ερευνητικούς στόχους, κατανέμοντας ταυτόχρονα μεταξύ τους το οικονομικό ρίσκο.

Το στοίχημα για την παραγωγή μετά το 2035

Η πρωτοβουλία έρχεται καθώς η Νορβηγία επιδιώκει να παρατείνει την παραγωγική ζωή του ώριμου υπεράκτιου κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η σημασία της προσπάθειας υπερβαίνει τα όρια της νορβηγικής οικονομίας. Μετά τη δραστική μείωση των ρωσικών παραδόσεων μέσω αγωγών από το 2022, η Νορβηγία έχει εξελιχθεί σε ολοένα σημαντικότερο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθιστώντας την πορεία της μελλοντικής παραγωγής κρίσιμη και για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

Η Equinor εκτιμά ότι η παραγωγή από τη νορβηγική υφαλοκρηπίδα αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί μετά το 2035, εάν δεν ανακαλυφθούν επαρκείς νέοι πόροι και δεν τεθούν εγκαίρως σε παραγωγή.

Η ανάπτυξη μεγάλων νέων κοιτασμάτων θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει πρόσθετο αντικείμενο για τον νορβηγικό κλάδο υπεράκτιων υπηρεσιών και μηχανικής, καθώς η δραστηριότητα στα παλαιότερα πεδία θα περιορίζεται σταδιακά.

Για τις Equinor, Aker BP και Vår Energi, η νέα συνεργασία δεν σημαίνει εγκατάλειψη των ερευνών γύρω από τις υφιστάμενες υποδομές. Αντίθετα, προσθέτει μια συντονισμένη προσπάθεια με επίκεντρο μεγαλύτερους και δυνητικά καθοριστικούς στόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αυξήσουν ουσιαστικά τη μελλοντική βάση αποθεμάτων της Νορβηγίας.

Οι τρεις εταιρείες δεν έχουν προς το παρόν αποκαλύψει ποιοι συγκεκριμένοι ερευνητικοί στόχοι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει το ύψος των επενδύσεων που προβλέπεται να κατευθυνθούν στις έρευνες.

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