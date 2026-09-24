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Σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες και των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα $4,5 τρισεκατομμύρια συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7.

Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδηματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Όπως γίνεται γνωστό, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ενώ αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.

Σημειώνεται πως ο Κ. Μητσοτάκης είχε επίσης ξεχωριστές συναντήσεις με την CEO της Citi, Jane Fraser και τον President for International της Bank of America, Bernard Mensah καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της Ελληνικής Οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής εινα απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτο 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ίαν Μπρέμερ, ιδρυτή και πρόεδρο του Eurasia Group και της GZERO Media.

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