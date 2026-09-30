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Υπάρχει μια ιαπωνική λέξη που περιγράφει κάτι που ίσως αποτελεί το τελευταίο μεγάλο πλεονέκτημα του ανθρώπου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη: το «kosoryoku». Προφέρεται «κο-σο-ρι-ο-κου» και περιγράφει την ικανότητα να φαντάζεται κάποιος ένα μέλλον που δεν υπάρχει ακόμη, να δημιουργεί νοητικά μια εικόνα για κάτι που δεν έχει διαμορφωθεί και να μετατρέπει αυτή τη σκέψη σε πραγματικότητα.

Τον όρο χρησιμοποίησε ο Shingo Ueno, επικεφαλής της ιαπωνικής Sumitomo Corporation, ενός επιχειρηματικού ομίλου με κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα 55 δισ. δολάρια, προκειμένου να εξηγήσει τα όρια αλλά και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο χώρο εργασίας.

Όπως ανέφερε, η AI μπορεί να αυξήσει εντυπωσιακά την παραγωγικότητα, να επιταχύνει την πρόσβαση στη γνώση και να βοηθήσει τους εργαζομένους να παίρνουν ταχύτερες αποφάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, στερείται ακόμη εκείνης της ανθρώπινης ικανότητας που επιτρέπει τη δημιουργία ενός οράματος για το άγνωστο.

Η AI ως εργαλείο ταχύτητας, όχι ως αντικαταστάτης της ανθρώπινης σκέψης

Ο Ueno, ο οποίος εργάζεται περισσότερα από 40 χρόνια στη Sumitomo Corporation, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί καθημερινά εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό σύμμαχο στη δουλειά του.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, όπως εξηγεί, είναι η δυνατότητα άμεσης ανάκτησης πληροφοριών. Αν στο παρελθόν χρειαζόταν ακόμη και μία ολόκληρη ημέρα για να αναζητήσει στοιχεία από προηγούμενες εμπειρίες ή αποφάσεις της εταιρείας, πλέον η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτή η ταχύτητα ταιριάζει και με το προσωπικό μοντέλο διοίκησης του Ueno, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λύνουν τα προβλήματα γρήγορα και να αποφεύγουν τις ατελείωτες συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα.

«Η μέθοδός μου είναι να λαμβάνω αποφάσεις επί τόπου», αναφέρει, εξηγώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το όριο της τεχνητής νοημοσύνης

Παρά την έντονη αξιοποίηση της AI, ο επικεφαλής της Sumitomo διαπίστωσε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αναλάβει πλήρως τον ρόλο του ανθρώπινου ηγέτη.

Όπως περιγράφει, όταν προσπάθησε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να λάβει μια σύνθετη επιχειρηματική απόφαση, οι απαντήσεις που έλαβε δεν είχαν πρακτική αξία.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται πάνω σε τεράστιους όγκους δεδομένων από το παρελθόν, μπορούν να αναγνωρίζουν μοτίβα και να προτείνουν πιθανές επιλογές, αλλά δυσκολεύονται όταν απαιτείται η δημιουργία μιας εντελώς νέας κατεύθυνσης.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται το kosoryoku: η ικανότητα να βλέπει κάποιος κάτι που δεν υπάρχει ακόμη.

Η καινοτομία δεν ξεκινά πάντα από το μηδέν

Ο Ueno επισημαίνει ότι η ανάπτυξη αυτής της ανθρώπινης δεξιότητας δεν σημαίνει πως κάθε εργαζόμενος πρέπει να δημιουργήσει μια επαναστατική ιδέα από το απόλυτο μηδέν.

Η δημιουργικότητα, όπως εξηγεί, μπορεί να ξεκινήσει από κάτι που ήδη υπάρχει. Το ζητούμενο είναι η βελτίωση, η προσαρμογή και η δημιουργία μιας νέας αξίας πάνω σε μια υπάρχουσα βάση.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες εργασίες ανάλυσης, αναζήτησης και αυτοματοποίησης, η πραγματική διαφορά για τους εργαζομένους και τους ηγέτες ίσως βρίσκεται στην ικανότητα να φαντάζονται το επόμενο βήμα.

Το kosoryoku δεν είναι η γνώση του παρελθόντος, αλλά η δύναμη να σχεδιάζει κανείς το μέλλον. Και αυτή, σύμφωνα με τον Ueno, παραμένει μια βαθιά ανθρώπινη ικανότητα.

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