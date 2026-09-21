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Η ηγεσία της UBS δείχνει να αποδέχεται, έστω και απρόθυμα, μια πρόσφατη συμβιβαστική πρόταση Ελβετών βουλευτών για τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στο ελβετικό Κοινοβούλιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, δήλωσε ότι η πρόταση που επιτρέπει στην τράπεζα να χρησιμοποιεί ομόλογα AT1 για την κάλυψη μέρους των νέων απαιτήσεων κεφαλαίου θα ήταν «ανεκτή» για τον όμιλο, σύμφωνα με συνέντευξή του στη Neue Zürcher Zeitung. Αντίστοιχη θέση είχε εκφράσει λίγο νωρίτερα και ο πρόεδρος της UBS, Κολμ Κέλεχερ.

Ωστόσο, τόσο ο Ερμότι όσο και ο Κέλεχερ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένοι εάν η συγκεκριμένη πρόταση μετατρεπόταν σε νόμο.

Η στάση αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο σαφή ένδειξη ότι η UBS θα μπορούσε να περιορίσει την έντονη αντίθεσή της στη σχεδιαζόμενη τραπεζική μεταρρύθμιση της Ελβετίας, εφόσον υιοθετηθεί η λύση των AT1. Η άνω Βουλή της χώρας αναμένεται να ψηφίσει επί της πρότασης στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η υιοθέτηση της πρότασης για τα AT1 θα αύξανε τις πιθανότητες οι τελικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την UBS να είναι χαμηλότερες από εκείνες που επιδιώκει η κυβέρνηση. Η κυβερνητική πρωτοβουλία προβλέπει σημαντικά αυστηρότερους κανόνες, τους οποίους η UBS έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει υπερβολικά επιβαρυντικούς.

Τρεις προτάσεις για τα κεφάλαια της UBS

Η ελβετική κυβέρνηση επιδιώκει την ψήφιση νόμου που θα υποχρεώνει την UBS να καλύπτει με CET1 κεφάλαια το 100% της αξίας των θυγατρικών της στο εξωτερικό, μέσω της ελβετικής μητρικής. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το σημερινό καθεστώς, το οποίο προβλέπει κάλυψη 60%, ενώ μέρος της μπορεί να καλυφθεί με ομόλογα AT1.

Αντίθετα, η πρόταση της Επιτροπής Οικονομικών και Φορολογίας της άνω Βουλής προβλέπει ότι η UBS θα μπορεί να χρησιμοποιεί ομόλογα AT1 για έως και το ήμισυ της απαιτούμενης κεφαλαιακής κάλυψης του 100% για τις ξένες θυγατρικές.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει και μια τρίτη πρόταση, η οποία προβλέπει κεφαλαιακή απαίτηση 90%.

Το ποια από τις τρεις προτάσεις θα επικρατήσει παραμένει αβέβαιο, καθώς η ψηφοφορία αυτής της εβδομάδας αποτελεί μόνο το επόμενο βήμα μιας μακράς και σύνθετης νομοθετικής διαδικασίας. Η ελβετική κυβέρνηση έχει ήδη απορρίψει τη λύση των AT1.

Ο Ερμότι χαρακτήρισε το κυβερνητικό σχέδιο ως το χειρότερο δυνατό σενάριο για την UBS, ενώ δήλωσε επίσης αντίθετος και στην πρόταση για κεφαλαιακή απαίτηση 90%.

Ο ίδιος απέφυγε να προσδιορίσει ποιο επίπεδο κεφαλαίων θα θεωρούσε ιδανικό για την UBS, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα υιοθέτησε τις απαιτήσεις της τράπεζας.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά είναι διαχειρίσιμο»

«Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό; Όχι, δεν είμαστε», δήλωσε ο Ερμότι αναφερόμενος στην πρόταση για τα AT1. Όπως εξήγησε, πρόκειται και πάλι για σημαντική επιβάρυνση, αλλά είναι διαχειρίσιμη.

Με βάση τον συμβιβασμό, η UBS θα χρειαστεί να συγκεντρώσει επιπλέον περίπου 13 δισ. δολάρια σε κεφάλαια Tier 1, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισ. δολάρια ετησίως κατά την περίοδο σταδιακής εφαρμογής των νέων κανόνων.

Ο Ερμότι επανέλαβε επίσης ότι η Ελβετική Εθνική Τράπεζα και η Finma, η εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα, φέρουν μέρος της ευθύνης για την κατάρρευση της Credit Suisse.

Η εξαγορά της Credit Suisse από την UBS, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2023 με τη στήριξη και τον σχεδιασμό της ελβετικής κυβέρνησης, είχε ως στόχο να αποτραπεί η μετάδοση της κρίσης σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μετά την εξαγορά, η UBS έγινε ακόμη μεγαλύτερη τράπεζα και η ελβετική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια, ώστε μια ενδεχόμενη μελλοντική κρίση να μην εξελιχθεί σε απειλή για τη χώρα.

Η UBS από την πλευρά της προσπαθεί να πείσει κυβέρνηση και εποπτικές αρχές ότι οι νέοι κανόνες είναι υπερβολικά αυστηροί και θα επιβαρύνουν όχι μόνο την ίδια, αλλά και την ελβετική οικονομία.

Η διατήρηση υψηλότερων κεφαλαίων για τις ξένες θυγατρικές θα καθιστούσε, σύμφωνα με την τράπεζα, ακριβότερη την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Το κόστος της εξαγοράς της Credit Suisse

Ο Ερμότι δήλωσε ακόμη ότι οι μέτοχοι της UBS έχουν ήδη καταβάλει περίπου 15 δισ. δολάρια για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση της Credit Suisse.

Όπως ανέφερε, η UBS θα επιστρέψει στα επίπεδα απόδοσης ιδίων κεφαλαίων που κατέγραφε πριν από την εξαγορά μόλις στο τέλος του 2026, απορρίπτοντας την άποψη ότι η τράπεζα απέκτησε την Credit Suisse σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα.

Η εξαγορά εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό λόγο για τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που εξετάζει η Ελβετία, καθώς η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τους κινδύνους που θα μπορούσε να δημιουργήσει στο μέλλον το μέγεθος της UBS για την οικονομία της χώρας.

Όσον αφορά το δικό του μέλλον στην τράπεζα, ο Ερμότι δήλωσε ότι η αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου δεν αποτελεί θέμα αυτή τη στιγμή.

Ο Ελβετός τραπεζίτης είχε βρεθεί ξανά στο τιμόνι της UBS από το 2011 έως το 2020 και επέστρεψε στη θέση του CEO μετά την εξαγορά της Credit Suisse.

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