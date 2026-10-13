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Η Visa έλαβε έγκριση για να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία εγχώριας δραστηριότητας εκκαθάρισης τραπεζικών καρτών στην Κίνα, ακολουθώντας τα βήματα των ανταγωνιστών της Mastercard και American Express στην τεράστια αγορά πληρωμών της χώρας.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στην επιδίωξη μιας εποικοδομητικής και στρατηγικά σταθερής σχέσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου», δήλωσε σε ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Visa, Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ.

Η μονάδα της Visa στο Πεκίνο έλαβε το πράσινο φως από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες μέσα σε έναν χρόνο και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση για την έναρξη λειτουργίας και την απόκτηση της άδειας εκκαθάρισης.

Πρόσβαση σε αγορά 144 τρισ. δολαρίων

Η έγκριση από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές επιτρέπει στη Visa να δραστηριοποιηθεί στην κινεζική αγορά πληρωμών ύψους 144 τρισ. δολαρίων και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διαρκεί εδώ και χρόνια.

Η Visa είχε υποβάλει αίτηση για τη σχετική άδεια το 2017, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Η ανταγωνίστρια Mastercard έλαβε έγκριση για τη δημιουργία δραστηριότητας εκκαθάρισης τραπεζικών καρτών στην Κίνα το 2020, ενώ η κοινοπραξία της American Express στη χώρα εγκρίθηκε λίγους μήνες αργότερα για να ξεκινήσει υπηρεσίες εκκαθάρισης.

Για χρόνια, η διεκδίκηση πρόσβασης στην τεράστια εγχώρια αγορά εκκαθάρισης της Κίνας αποτελούσε ένα από τα βασικά σημεία τριβής στην ευρύτερη εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Νωρίτερα φέτος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι έθεσε το αίτημα της Visa για πρόσβαση στην κινεζική αγορά κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο ΜακΙνέρνεϊ συνόδευσε τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα τον Μάιο.

Ο Σι συναντήθηκε αργότερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Ουάσιγκτον, στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν στην παράταση της εκεχειρίας στο εμπορικό μέτωπο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν ξανά διά ζώσης στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών της APEC στη Σενζέν τον Νοέμβριο.

Τέλος στο μονοπώλιο της UnionPay

Η Κίνα είχε δώσει το πρώτο σήμα ανοίγματος του κλάδου τον Ιούνιο του 2015, ανακοινώνοντας ότι οι ξένοι πάροχοι εκκαθάρισης τραπεζικών καρτών θα μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις για άδειες, είτε δημιουργώντας τοπικές μονάδες είτε μέσω εξαγορών.

Η κίνηση είχε ως στόχο να καταργήσει το μακροχρόνιο μονοπώλιο της κρατικής China UnionPay στην αγορά.

Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, η Visa εισέρχεται σε μια αγορά που έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με εκείνη στην οποία επιδίωκε αρχικά να αποκτήσει πρόσβαση.

Το κινεζικό οικοσύστημα πληρωμών κυριαρχείται πλέον από τις εγχώριες πλατφόρμες κινητών πληρωμών Alipay και WeChat Pay, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό παρακάμψει τα παραδοσιακά δίκτυα καρτών και έχουν εξελιχθεί στα βασικά μέσα για τις καθημερινές συναλλαγές.

Στο τέλος του 2025 κυκλοφορούσαν στην Κίνα 10,2 δισεκατομμύρια τραπεζικές κάρτες, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε πέρυσι τα 963,6 τρισ. γουάν, περίπου 144 τρισ. δολάρια.

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