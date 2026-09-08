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Η Renault ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις της ανανεωμένης ηλεκτρικής Dacia Spring, μεταφέροντας την παραγωγή της από την Κίνα στην Ευρώπη, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας να αντιμετωπίσει την ολοένα εντονότερη κινεζική παρουσία στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

To νέα Spring θα ξεκινά από 17.900 ευρώ και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας, όπου ήδη παράγεται ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό μοντέλο του ομίλου, το Twingo E-Tech.

Η επιλογή της ευρωπαϊκής παραγωγής έχει και πρακτική διάσταση. Η προηγούμενη γενιά του Spring κατασκευαζόταν στην Κίνα, γεγονός που την είχε θέσει εκτός των γαλλικών κινήτρων αγοράς, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν τροποποιηθεί ώστε να ευνοούν ηλεκτρικά οχήματα με ευρωπαϊκή παραγωγή.

Η Ευρώπη στο επίκεντρο της μάχης

Το Spring είχε καταφέρει να σημειώσει σημαντικές πωλήσεις από το λανσάρισμά της το 2021, όμως το τοπίο στην ευρωπαϊκή αγορά των προσιτών ηλεκτρικών έχει αλλάξει σημαντικά.

Η Stellantis έχει ενισχύσει την παρουσία της με μοντέλα όπως το Citroën ë-C3, ενώ στην κατηγορία δραστηριοποιείται και η Leapmotor με το T03. Παράλληλα, η κινεζική BYD έχει τοποθετήσει στην ευρωπαϊκή αγορά το Dolphin Surf, αυξάνοντας την πίεση στους παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Για τη Renault, η επιστροφή του Spring στην ευρωπαϊκή παραγωγή αποτελεί επομένως μια ευρύτερη στρατηγική επιλογή. Ο Φαμπρίς Καμπόλιβ, επικεφαλής ανάπτυξης της Renault, χαρακτήρισε την απόφαση να κατασκευάζονται στη Σλοβενία τόσο η Spring όσο και το Twingo «μεγάλο στοίχημα στην Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό είναι προτιμότερο να υπάρχουν και τα δύο μοντέλα παρά μόνο το ένα.

Το νέο Spring είναι μεγαλύτερο σε μήκος και πλάτος από την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας περισσότερο χώρο στο εσωτερικό και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Εφοδιάζεται με μπαταρία τεχνολογίας λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP), με αυτονομία που φτάνει έως τα 250 χιλιόμετρα.

Η Dacia αναζητεί νέο ρόλο στα ηλεκτρικά

Το Spring αποτελεί το δεύτερο από τα τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που σχεδιάζει να παρουσιάσει η Dacia έως το 2030. Η οικονομική μάρκα του ομίλου Renault θεωρούνταν για χρόνια ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, όμως τους τελευταίους μήνες έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σημαντικό μειονέκτημα: διαθέτει μικρότερη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Η συγκυρία, πάντως, γίνεται ολοένα πιο ευνοϊκή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων ενισχύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών για οχήματα με μπαταρία, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν πάνω από 33%, αντιπροσωπεύοντας πλέον περισσότερο από 16% της συνολικής ζήτησης.

Αυτό σημαίνει ότι η Dacia καλείται να καλύψει ένα κενό σε μια αγορά που αναπτύσσεται γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστική.

Νέο μοντέλο σε μόλις 16 μήνες

Το νέο Spring έχει σχεδιαστεί από την αρχή και βασίζεται σε νέα πλατφόρμα. Η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 16 μήνες, χρόνος που αποτυπώνει την πίεση που δέχονται πλέον οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να επιταχύνουν την παρουσίαση νέων μοντέλων.

Η ταχύτητα αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Renault, Φρανσουά Προβόστ, ο οποίος επιχειρεί να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης νέων αυτοκινήτων ώστε ο όμιλος να μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις κινήσεις των Κινέζων κατασκευαστών.

Η μάχη για το Spring, επομένως, δεν αφορά μόνο σε ένα νέο μοντέλο. Αφορά στο κατά πόσο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να παράγουν φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ίδια την Ευρώπη, να αξιοποιήσουν τα νέα κίνητρα υπέρ της τοπικής παραγωγής και ταυτόχρονα να ανταγωνιστούν τους Κινέζους κατασκευαστές σε τιμή και ταχύτητα.

Για τη Renault, το Spring βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται αυτές οι τρεις προκλήσεις: η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η ευρωπαϊκή παραγωγή και η άμυνα απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό.

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