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Η Βραζιλία μετρά αντίστροφα για μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών και οι αγορές προετοιμάζονται για ισχυρές αναταράξεις. Με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του υπερσυντηρητικού πρώην προέδρου, να έχει κλείσει την ψαλίδα από τον Πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, οι επενδυτές αποφεύγουν τις μεγάλες απευθείας τοποθετήσεις και στρέφονται μαζικά στα παράγωγα, επιχειρώντας να προστατευθούν —ή να επωφεληθούν— από τις απότομες κινήσεις που μπορεί να προκαλέσει το αποτέλεσμα.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών διεξάγεται αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, ενώ, εφόσον κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Οι αγορές προετοιμάζονται για μεγάλες διακυμάνσεις στο βραζιλιάνικο ρεάλ, ενώ η δραστηριότητα στα options του μεγαλύτερου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που παρακολουθεί τις μετοχές της χώρας έχει εκτοξευθεί.

Κανένας από τους δύο βασικούς υποψηφίους δεν αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους ώστε να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο. Το αποτέλεσμα της Κυριακής, ωστόσο, αναμένεται να προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ένας δεύτερος γύρος μεταξύ του Λούλα, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη μη συνεχόμενη προεδρική θητεία, και του μεγαλύτερου γιου του πρώην Προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.

«Περιμένουμε πράγματι αντίθετες αρχικές αντιδράσεις της αγοράς, ανάλογα με το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Πέταρ Ατανάσοφ, συνεπικεφαλής έρευνας κρατικού χρέους στην Gramercy Funds Management. «Αναμένουμε ότι η δυναμική των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων θα είναι σημαντική υπό τον Μπολσονάρου και θα συνοδευτεί από έντονη αισιοδοξία στις αγορές».

Εκτινάσσεται η μεταβλητότητα στο ρεάλ

Η αγορά των options αποτυπώνει πόσο έντονα έχει συγκεντρωθεί ο κίνδυνος γύρω από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα μιας εβδομάδας του ρεάλ έχει ξεπεράσει το 31%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Η αντίστοιχη μέτρηση ενός μήνα, η οποία καλύπτει και τους δύο γύρους των εκλογών, έχει επίσης αυξηθεί, αλλά παραμένει κάτω από το 25%.

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Citigroup, εάν στον πρώτο γύρο το προβάδισμα του Λούλα έναντι του Μπολσονάρου είναι μικρότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική ένδειξη για τον δεξιό υποψήφιο, καθώς πολλοί ψηφοφόροι των υπόλοιπων υποψηφίων ενδέχεται να στραφούν προς εκείνον στον δεύτερο γύρο. Διαφορά δύο έως τεσσάρων μονάδων, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, θα παρέπεμπε επίσης σε οριακή αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο.

Παρότι ο Λούλα έχει αποδειχθεί κατά περιόδους περισσότερο πραγματιστής απ’ όσο ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές, οι βραζιλιάνικες αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό υποαποδώσει έναντι των ανταγωνιστών τους κατά την τρίτη θητεία του.

Ο γενικός δείκτης Ibovespa έχει κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με ευρύτερους δείκτες αναδυόμενων αγορών και τον S&P 500 κατά την ίδια περίοδο. Το ρεάλ έχει παρουσιάσει μικρή συνολική μεταβολή, υποαποδίδοντας έναντι βασικών νομισμάτων αναδυόμενων αγορών, όπως το μεξικανικό πέσο και το νοτιοαφρικανικό ραντ.

Παράλληλα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το βάρος των διψήφιων επιτοκίων, τα οποία παραμένουν επίμονα υψηλά, καθώς η κυβέρνηση αντιστέκεται σε μια μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή.

Το δημοσιονομικό στο επίκεντρο

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επικράτηση του Μπολσονάρου θα αύξανε τις πιθανότητες περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος της Βραζιλίας, το οποίο υπερβαίνει το 9% του ΑΕΠ. Παρότι δεν έχει ακόμη παρουσιάσει λεπτομερώς τις οικονομικές του προτάσεις, το επιτελείο του έχει αναφερθεί σε σχέδια διοικητικής μεταρρύθμισης και πώλησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι αγορές προβλέψεων έδιναν στον Λούλα το προβάδισμα έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως πλέον αποτιμούν τις πιθανότητες νίκης του Μπολσονάρου περίπου στο 60%. Η μεταβολή αυτή έχει οδηγήσει traders σε ανοδικές τοποθετήσεις για τη Βραζιλία, με τράπεζες από τη Citigroup έως την JPMorgan Chase & Co. να προτείνουν στρατηγικές μέσω options που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πιθανή ενίσχυση του ρεάλ μετά τις εκλογές.

Το βραζιλιάνικο νόμισμα υποχωρούσε περίπου 0,2% στις συναλλαγές της Παρασκευής, υστερώντας έναντι των περισσότερων νομισμάτων των αναδυόμενων αγορών. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, αντίθετα, ενισχυόταν κατά 1,2% στο Σάο Πάολο.

«Περιμένουμε η μεγαλύτερη έκπληξη να έρθει στον πρώτο γύρο, με τον Φλάβιο πιθανόν να τερματίζει μπροστά από τον Λούλα», δήλωσε ο Φαμπρίσιο Τασκέτο, επικεφαλής επενδύσεων του hedge fund Ace Capital στο Σάο Πάολο.

«Μπορεί να δούμε μια κίνηση μετά την ψηφοφορία ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που ήδη ενσωματώνεται στην τεκμαρτή μεταβλητότητα», πρόσθεσε ο Τασκέτο, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει options για ανοδικές τοποθετήσεις στο iShares MSCI Brazil ETF, γνωστό ως EWZ.

Ρεκόρ στα options

Το open interest στα options του EWZ έχει φθάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 9 εκατ. συμβολαίων, με τη δραστηριότητα να προέρχεται κυρίως από call options, τα οποία κατά κανόνα αυξάνουν την αξία τους όταν ανεβαίνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Η ζήτηση για calls στον δείκτη Ibovespa έχει επίσης αυξηθεί από τα τέλη Αυγούστου, με τοπικά hedge funds, μεταξύ των οποίων οι Ibiuna Investimentos και Verde Asset Management, να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι χρησιμοποιούν options για να τοποθετηθούν ενόψει ενός πιθανού ράλι.

Οι τοποθετήσεις, ωστόσο, δεν είναι μονόπλευρες. Ο Αλεχάντρο Κουαδράδο, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιου συναλλάγματος και Λατινικής Αμερικής στην Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ανέφερε ότι η τράπεζα έχει καταγράψει αυξημένο ενδιαφέρον συνολικά για τα digital options.

Επιχειρήσεις και θεσμικοί επενδυτές έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε δομές που αποφέρουν κέρδη εάν ενισχυθεί το βραζιλιάνικο νόμισμα, ενώ άλλοι επενδυτές αναζητούν προστασία απέναντι στο ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του ρεάλ.

Ευκαιρίες και στα βραζιλιάνικα ομόλογα

Τα εγχώρια ομόλογα προσελκύουν επίσης επενδυτικό ενδιαφέρον πριν από την κάλπη. Επενδυτές από τις Gramercy, Ninety One και M&G Investment Management εκτιμούν ότι οι υψηλές αποδόσεις προσφέρουν επαρκή αποζημίωση για τη διατήρηση θέσεων κατά τη διάρκεια των εκλογών, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια για σημαντικά κέρδη εάν η επόμενη κυβέρνηση προχωρήσει σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

«Τα εγχώρια επιτόκια προσφέρουν την πιο θετική ασυμμετρία ενόψει των εκλογών», δήλωσε η Κριστίν Ριντ, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου αναδυόμενων αγορών στη Ninety One. Με τα πραγματικά επιτόκια να παραμένουν σαφώς σε περιοριστική περιοχή, η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας έχει, σύμφωνα με την ίδια, «περιθώριο να συνεχίσει τον κύκλο μειώσεων ανεξάρτητα από το ποιος θα εκλεγεί».

Στην M&G, ο Κάρλος Καράνσα, ανώτερος διαχειριστής κεφαλαίων χρέους αναδυόμενων αγορών, διατηρεί ελαφρώς αυξημένες θέσεις στις εγχώριες αγορές της Βραζιλίας, βλέποντας περιθώρια ανόδου στα ομόλογα σε ρεάλ.

«Μια αξιόπιστη και έγκαιρη δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικό ράλι στην αγορά, ενώ η συνέχιση της αβεβαιότητας μπορεί να διατηρήσει τις πιέσεις στα βραζιλιάνικα περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε. «Οι αποδόσεις είναι αρκετά υψηλές ώστε να αποζημιώνουν τους επενδυτές για τη δημοσιονομική αβεβαιότητα».

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