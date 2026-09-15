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Οι λογαριασμοί ενέργειας των βρετανικών νοικοκυριών αναμένεται να εκτιναχθούν κατά περίπου 25% τον Ιανουάριο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Bloomberg Economics, το πλαφόν στις τιμές ενέργειας που καθορίζει η ρυθμιστική αρχή Ofgem αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου £427, φτάνοντας κοντά στις £2.150 ετησίως για ένα μέσο νοικοκυριό.

Η εξέλιξη αυτή θα επαναφέρει τους λογαριασμούς κοντά στα επίπεδα του 2022, όταν η κυβέρνηση είχε θεσπίσει ανώτατο όριο περίπου £2.500 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε, το κράτος είχε καλύψει μέρος της διαφοράς μεταξύ των τιμών αγοράς και του πλαφόν, με το συνολικό κόστος της στήριξης να φτάνει περίπου τα £21 δισ.

Νέα πίεση από φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Οι ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς έχουν διαταραχθεί οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Στη Βρετανία, τα συμβόλαια φυσικού αερίου για παράδοση τον επόμενο μήνα έχουν ενισχυθεί κατά 150% από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε επιχειρήσει από τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ελάφρυνσης αναμένεται να εξανεμιστεί από την αύξηση του πλαφόν που τίθεται σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Πάνω από 4% ο πληθωρισμός

Η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι ο βρετανικός πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει το 4% το επόμενο έτος, δηλαδή να διαμορφωθεί περίπου στο διπλάσιο του στόχου της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη νέα μέτρα στήριξης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η επέκταση της έκπτωσης Warm Home Discount των £150 σε νοικοκυριά που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια, μεταξύ άλλων ενδεχομένως σε ορισμένα άτομα με αναπηρία, φροντιστές και συνταξιούχους.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου και να τεθούν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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