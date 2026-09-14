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Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα τους επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να συζητήσουν εάν χρειάζεται ένα κοινό σύνολο αρχών που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας η οποία προκαλεί ολοένα και περισσότερες προειδοποιήσεις για τις απειλές της προς την ανθρωπότητα.

Καθώς τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου ζητούν πλέον επιβράδυνση της ανάπτυξης της ΑΙ, ο Κάρολος θα υποδεχθεί στελέχη από τη Nvidia, τη Google DeepMind, την OpenAI και την Anthropic, καθώς και τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με το Reuters.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το πώς μπορεί η τεχνολογία να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Οι προειδοποιήσεις για την ΑΙ

Η συζήτηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά τις προειδοποιήσεις δύο ερευνητών της Anthropic ότι η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας θα μπορούσε να οδηγήσει, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ακόμη και στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσουν τα μοντέλα τους.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα έκθεση για τις απειλές, στην οποία καταγράφονται περιπτώσεις όπου διάφοροι παράγοντες χρησιμοποίησαν τα μοντέλα Claude για δραστηριότητες που περιλάμβαναν ανάπτυξη όπλων, κυβερνοεπιχειρήσεις, παρακολούθηση και απάτες.

Ωστόσο, η επίτευξη μιας κοινής παγκόσμιας στάσης απέναντι στην ανάπτυξη της ΑΙ αναμένεται δύσκολη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Κυριακή κάθε συζήτηση περί επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η κινεζική εφημερίδα Global Times χαρακτήρισε τις σχετικές προτάσεις «ψυχροπολεμικό εγχειρίδιο» που στοχεύει το Πεκίνο.

Ο ρόλος του βασιλιά Καρόλου

Ο Κάρολος, τόσο ως βασιλιάς όσο και παλαιότερα ως πρίγκιπας της Ουαλίας, έχει αξιοποιήσει τη θέση του για να συγκαλεί συναντήσεις γύρω από σημαντικά ζητήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι η συνάντηση θα εξετάσει τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να ωφελεί την κοινωνία και να συμβάλλει «στην ευημερία τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη».

Η Βρετανία, η οποία αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στις χρηματοδοτήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ΑΙ, έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα μια πιο ήπια προσέγγιση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ευθυγραμμιζόμενη περισσότερο με τις ΗΠΑ παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το AI Security Institute της Βρετανίας, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη Σύνοδο για την Ασφάλεια της ΑΙ το 2023, διαθέτει πρόσβαση στα μοντέλα πριν από την κυκλοφορία τους, μέσω εθελοντικών συμφωνιών με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογεί τις δυνατότητες και τους κινδύνους των μοντέλων και να αποκτά εικόνα για την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

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