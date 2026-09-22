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Η Βρετανία κατέγραψε υψηλότερο του αναμενόμενου κρατικό δανεισμό στο πρώτο πεντάμηνο του οικονομικού έτους, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού αυξάνει το κόστος των κρατικών δαπανών, περιορίζοντας τα περιθώρια της κυβέρνησης ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού της.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 77,3 δισ. λίρες στο πεντάμηνο, ποσό κατά 8,1 δισ. λίρες υψηλότερο από την πρόβλεψη του Office for Budget Responsibility (OBR) τον Μάρτιο.

Μόνο τον Αύγουστο, ο δημόσιος δανεισμός ανήλθε στα 18,3 δισ. λίρες, έναντι πρόβλεψης για 14,8 δισ. λίρες.

Πιέσεις ενόψει του προϋπολογισμού

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι, καθώς προετοιμάζει τον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα. Η κυβέρνηση καλείται αφενός να παρουσιάσει το οικονομικό της σχέδιο και αφετέρου να καθησυχάσει τις αγορές ότι ο δημόσιος δανεισμός παραμένει υπό έλεγχο.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, με την απόδοση του 10ετούς gilt να ενισχύεται έως και κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,24%. Η κίνηση ακολούθησε την αντίστοιχη άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων και στα αμερικανικά Treasuries, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκοψαν την τετραήμερη πτώση τους.

Η στερλίνα κινήθηκε σταθεροποιητικά, γύρω από τα 1,3370 δολάρια.

Ο πληθωρισμός αυξάνει το κόστος του κράτους

Η αύξηση του δανεισμού τον Αύγουστο σημειώθηκε παρά την ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η βασική αιτία ήταν η σημαντική άνοδος του κόστους αγαθών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δαπάνες για τόκους του χρέους και την άνοδο των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας.

Σύμφωνα με την ONS, ο δανεισμός ήταν σχεδόν κατά ένα πέμπτο υψηλότερος σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, καθώς οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν περισσότερο από τα έσοδα.

Στο πρώτο πεντάμηνο, τα φορολογικά έσοδα ήταν 1,1 δισ. λίρες υψηλότερα από την πρόβλεψη του OBR. Ωστόσο, οι κρατικές δαπάνες ξεπέρασαν την πρόβλεψη κατά 7,4 δισ. λίρες. Από αυτή την απόκλιση, 2,4 δισ. λίρες αφορούσαν δαπάνες πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, ενώ άλλα 2 δισ. λίρες αφορούσαν τόκους του δημόσιου χρέους.

Πάνω από 10 δισ. λίρες οι τόκοι χρέους

Οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους ανήλθαν σε 8,8 δισ. λίρες τον Αύγουστο. Η ONS προειδοποιεί ότι θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. λίρες τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες.

Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις των στοιχείων για τους πρώτους τέσσερις μήνες του οικονομικού έτους πρόσθεσαν άλλα 2,3 δισ. λίρες στο έλλειμμα.

Το δημόσιο χρέος της Βρετανίας διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 3 τρισ. λίρες στο τέλος Αυγούστου, αντιστοιχώντας στο 93,8% του ΑΕΠ. Πρόκειται για επίπεδο κοντά σε εκείνο που είχε καταγραφεί για τελευταία φορά τη δεκαετία του 1960.

Περιορίζεται το περιθώριο της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση Μπέρναμ έχει παρουσιάσει φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει αυξημένες αμυντικές δαπάνες, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, κατασκευή κατοικιών και ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας.

Ωστόσο, το περιθώριο για νέες δαπάνες είναι περιορισμένο. Η άνοδος του κόστους δανεισμού, η οποία συνδέεται εν μέρει με τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, εκτιμάται ότι έχει ήδη εξανεμίσει περίπου το μισό από το δημοσιονομικό περιθώριο των 23,6 δισ. λιρών που διέθετε η κυβέρνηση έναντι του δημοσιονομικού της κανόνα.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για νέα μέτρα στήριξης του κόστους διαβίωσης, καθώς τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για σημαντική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Ο ίδιος ο Μπέρναμ έχει χαρακτηρίσει τον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα «δύσκολο».

Οι εξελίξεις ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων προκειμένου να αποκαταστήσει το δημοσιονομικό της περιθώριο.

Το βασικό δημοσιονομικό έλλειμμα, που αποτελεί τον κύριο στόχο της κυβέρνησης, διαμορφώθηκε στα 51,9 δισ. λίρες στο πρώτο πεντάμηνο, 4,8 δισ. λίρες υψηλότερα από την πρόβλεψη του OBR. Οι καθαρές επενδύσεις της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 41,1 δισ. λίρες, ξεπερνώντας την πρόβλεψη κατά 2,5 δισ. λίρες.

Η ONS αναμένεται να δημοσιεύσει μία ακόμη επικαιροποίηση των δημοσιονομικών στοιχείων πριν από τον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου.

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