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Η αυστραλιανή οινοποιία Treasury Wine Estates πούλησε τρία brands από το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιό της στην οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Oatley, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επιστρέψει στις premium ρίζες της.

Η παραγωγός του παγκοσμίως γνωστού brand Penfolds θα εκχωρήσει τα Rosemount, Ingoldby και Secret Stone στην A.G. Oatley Wines, έναντι ποσού που δεν γνωστοποιήθηκε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Treasury Wine. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Treasury Wine, Sam Fischer, επιδιώκει να περιορίσει το χαρτοφυλάκιο των 76 brands της εταιρείας σε μια μικρότερη γκάμα μόλις 30 διεθνών και περιφερειακών brands. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των ισχυρών σημείων της Treasury Wine, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να μειώσει τις πωλήσεις μέσω τρίτων στην Κίνα και να αναδιαμορφώσει τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα.

Το Rosemount επιστρέφει στην οικογένεια Oatley, από την οποία ξεκίνησε, με τον ιδιοκτήτη Sandy Oatley να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «στιγμή που κλείνει έναν κύκλο». Ο πατέρας του, Robert Oatley, δημιούργησε το brand και το ανέπτυξε επί πολλές δεκαετίες σε μια επιτυχημένη οινοποιία, προτού το πουλήσει.

Η οικογένεια Oatley κατατάσσεται σήμερα στην 98η θέση της Rich List 2026 της Australian Financial Review, με εκτιμώμενη περιουσία 1,9 δισ. αυστραλιανά δολάρια (1,3 δισ. δολάρια).

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