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Η World Liberty Financial, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον Έρικ Τραμπ και επιχειρηματικούς συνεργάτες τους, παρουσίασε από την αρχή ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ψηφιακού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Στόχος της ήταν να επεκταθεί πέρα από ένα απλό crypto project, με δραστηριότητες που θα περιλάμβαναν δανεισμό, stablecoins, tokenized αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, ενώ συγκέντρωσε μια σειρά από ψηφιακά νομίσματα σε ένα λεγόμενο «στρατηγικό αποθεματικό tokens».

Η ιδέα, όπως την παρουσίασε ο συνιδρυτής της εταιρείας Τσέις Χέρο, ήταν να δημιουργηθεί μια ισχυρή βάση για το εγχείρημα και να δοθεί ένα μήνυμα μακροχρόνιας δέσμευσης προς τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων.

Οι αγορές tokens και το προσωρινό ράλι

Οι κινήσεις της World Liberty Financial δημιούργησαν σημαντικό ενδιαφέρον στην αγορά. Τα tokens στα οποία επένδυσε η εταιρεία σημείωσαν αρχικά έντονες αυξήσεις μετά τη δημοσιοποίηση των αγορών στο blockchain.

Ανάλυση της Nansen έδειξε ότι αρκετά από τα tokens κατέγραψαν ημερήσια άνοδο μεταξύ 10% και 26% μετά τις αγορές της World Liberty. Ωστόσο, η άνοδος αυτή αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς τα περισσότερα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν αργότερα μαζί με τη γενικότερη πτώση της αγοράς.

Ένας επενδυτής που αγόραζε μετά τις ανακοινώσεις των αγορών και διατηρούσε τις θέσεις του θα είχε καταγράψει απώλειες στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν

Πέρα από τις κινήσεις στην αγορά tokens, η World Liberty είχε συνδέσει τις επενδύσεις της με μια σειρά από επιχειρηματικά σχέδια που τελικά δεν προχώρησαν.

Η Aave επρόκειτο να αποτελέσει τη βάση για μια πλατφόρμα δανεισμού της World Liberty, όμως η ενσωμάτωση δεν πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα, ένα stablecoin της Ethena είχε σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση στην πλατφόρμα, αλλά και αυτό το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε.

Η Ondo είχε παρουσιάσει σχέδια για τη μεταφορά tokenized αμερικανικών ομολόγων και μετοχών στην πλατφόρμα της World Liberty, όμως ούτε αυτή η συνεργασία προχώρησε.

Ο Όστιν Κάμπελ, ιδρυτής συμβουλευτικής εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε ότι τέτοιες κινήσεις δημιουργούν δύο διαφορετικά ζητήματα: ένα που αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και ένα δεύτερο που αφορά τη διαχρονική τάση της αγοράς crypto για υπερβολικές υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται.

Το στρατηγικό αποθεματικό που συρρικνώθηκε

Η World Liberty τελικά περιόρισε σημαντικά το αρχικό της αποθεματικό. Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ανάλυσης blockchain, η εταιρεία μετακίνησε ή διέθεσε μεγάλο μέρος των συμμετοχών της σε τέσσερα από τα βασικά tokens που είχε συγκεντρώσει: LINK, AAVE, ENA και MOVE.

Ορισμένα από αυτά μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς κεντρικών ανταλλακτηρίων, όπου θα μπορούσαν να πωληθούν.

Τα ίδια tokens εμφανίστηκαν αργότερα στις οικονομικές γνωστοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως έσοδα από πωλήσεις tokens της World Liberty. Οι γνωστοποιήσεις αυτές ενίσχυσαν περαιτέρω την προβολή των συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το γιατί επιλέχθηκαν συγκεκριμένα tokens ή εάν αυτά βρίσκονταν προηγουμένως στο αποθεματικό της.

Η σχέση με την πολιτική και τη βιομηχανία crypto

Η δραστηριότητα της World Liberty Financial εξελίχθηκε παράλληλα με τη μεγαλύτερη στροφή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στα κρυπτονομίσματα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η στρατηγική της προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες της αγοράς και ότι η ανάπτυξη του stablecoin USD1, η πλατφόρμα δανεισμού και άλλες πρωτοβουλίες αποτελούν βασικά στοιχεία της πορείας της.

Ωστόσο, οι σχέσεις της με εταιρείες και πρόσωπα του χώρου των crypto έχουν προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ορισμένα από τα projects με τα οποία συνδέθηκε η World Liberty είχαν παράλληλα επαφές με κρατικούς φορείς ή βρίσκονταν αντιμέτωπα με ρυθμιστικά ζητήματα.

Ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας με πολλά ανοικτά μέτωπα

Η World Liberty Financial κατάφερε να αποκτήσει σημαντική παρουσία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών. Παράλληλα, όμως, αρκετές από τις μεγάλες εξαγγελίες της παραμένουν ημιτελείς.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της περιουσιακής δραστηριότητας που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, ενώ η πορεία της βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από τα όρια μεταξύ επιχειρηματικής δραστηριότητας και πολιτικής επιρροής.

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