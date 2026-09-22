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Περισσότερες από 1.100 συναλλαγές σε μετοχές και άλλους τίτλους πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων πωλήσεις μετοχών της Microsoft και της Amazon αξίας έως και 25 εκατ. δολαρίων η καθεμία, καθώς συνεχίστηκε η έντονη αναδιάρθρωση του εκτεταμένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Αμερικανού Προέδρου.

Οι 1.156 αγορές και πωλήσεις είχαν συνολική αξία μεταξύ περίπου 79 εκατ. και 270 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC επί της τελευταίας δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ.

Οι αγορές ανήλθαν σε τουλάχιστον 43,6 εκατ. δολάρια και οι πωλήσεις σε τουλάχιστον 35,6 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CNBC, καταδεικνύοντας μια ευρεία αναδιάταξη των τοποθετήσεών του.

Οι μεγάλες πωλήσεις σε Microsoft και Amazon

Οι μεγαλύτερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουλίου και αφορούσαν πωλήσεις μετοχών της Microsoft και της Amazon, αξίας μεταξύ 5 εκατ. και 25 εκατ. δολαρίων για καθεμία από τις δύο εταιρείες.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, ωστόσο, καταγράφηκαν νέες αγορές των ίδιων τίτλων. Για λογαριασμό του Τραμπ αγοράστηκαν μετοχές της Microsoft αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων και της Amazon αξίας μεταξύ 1.001 και 15.000 δολαρίων.

Οι καταχωρίσεις της 20ής Ιουλίου περιλαμβάνουν επίσης μεγάλες πωλήσεις μετοχών της Oracle και άλλων εταιρειών, παράλληλα με σειρά νέων αγορών.

Η έντονη συναλλακτική δραστηριότητα αποτελεί πλέον σταθερό χαρακτηριστικό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Τραμπ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του.

Τον Ιούνιο είχε γνωστοποιήσει 1.051 συναλλαγές, συνολικής αξίας μεταξύ 78,1 εκατ. και 263,1 εκατ. δολαρίων, οι οποίες περιλάμβαναν αγορές και πωλήσεις μετοχών, ομολόγων και ETFs.

Χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον $858 εκατ.

Η ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ για το 2025 αποκάλυψε περισσότερες από 21.000 συναλλαγές τίτλων σε οκτώ λογαριασμούς, στους οποίους βρίσκονταν επενδύσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 858 εκατ. δολαρίων.

Η έκταση της συναλλακτικής δραστηριότητας είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την πρώτη προεδρική θητεία του. Κατά το πρώτο έτος της προηγούμενης θητείας του, το 2017, είχαν δηλωθεί 86 συναλλαγές μετοχών.

Τα στοιχεία των δηλώσεων παρέχουν μόνο εύρος αξίας για κάθε συναλλαγή και συνεπώς δεν επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του μεγέθους των επιμέρους επενδύσεων του Προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος και ο Trump Organization δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την τελευταία γνωστοποίηση.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τις συναλλαγές, υποστηρίζοντας ότι τη διαχείριση των επενδυτικών λογαριασμών έχουν αναλάβει ανεξάρτητοι σύμβουλοι χωρίς τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στις επενδυτικές αποφάσεις.

Το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο λόγω των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να δημιουργεί η κατοχή μεμονωμένων εταιρικών τίτλων από έναν εν ενεργεία Πρόεδρο.

Στο παρελθόν, Πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν γενικά επιλέξει είτε να αποεπενδύσουν από μεμονωμένες μετοχές είτε να χρησιμοποιούν τυφλά καταπιστεύματα (blind trusts) ή ευρέως διαφοροποιημένα επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να περιορίζεται ακόμη και η εντύπωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

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