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Η ταχεία εξάπλωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Claude παρουσιάζει, σύμφωνα με νέα θεωρητική μελέτη, ορισμένες εντυπωσιακές ομοιότητες με τον τρόπο μετάδοσης των ιών.

Τα συστήματα αυτά περνούν από άνθρωπο σε άνθρωπο, εξαπλώνονται επειδή αποδεικνύονται χρήσιμα και, όσο περισσότερο ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνεται η εξάρτηση από αυτά.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών προτείνει να αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ως ένα είδος «γνωστικών ιών» — όχι με βιολογική έννοια, αλλά ως τεχνολογίες που μεταδίδονται πολιτισμικά και μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, μαθαίνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες.

Η εργασία, η οποία έχει δημοσιευθεί στον διακομιστή προδημοσιεύσεων arXiv, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο η γενετική τεχνητή νοημοσύνη διαδίδεται στην κοινωνία και μεταβάλλει σταδιακά τις γνωστικές μας συνήθειες.

Η χρησιμότητα ως μηχανισμός εξάπλωσης

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι βασικός παράγοντας διάδοσης των συστημάτων AI είναι η χρησιμότητά τους. Όσο περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για τη συγγραφή κειμένων, την αναζήτηση πληροφοριών, την επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων, τόσο περισσότερο ενισχύεται η τάση και άλλων ανθρώπων να τα υιοθετούν.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, παρουσιάζει χαρακτηριστικά «μετάδοσης», καθώς οι άνθρωποι επηρεάζονται από τις πρακτικές και τις επιλογές άλλων χρηστών.

Παράλληλα, η συστηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «γνωστική εκφόρτωση»: τη μεταφορά δηλαδή ενός μέρους της νοητικής εργασίας από τον άνθρωπο σε εξωτερικά εργαλεία.

Όταν η AI αναλαμβάνει μέρος της ανθρώπινης σκέψης

Η γνωστική εκφόρτωση δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Οι άνθρωποι εδώ και αιώνες μεταφέρουν τμήματα της μνήμης και της σκέψης τους στη γλώσσα, στη γραφή, στα βιβλία, στους θεσμούς και στις τεχνολογίες.

Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα νέο στάδιο, καθώς αυτό το εξωτερικό «γνωστικό εργαλείο» είναι πλέον διαδραστικό, ενεργό και σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί με σχετική αυτονομία.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο, ξεκινά όταν η εξάρτηση από αυτά τα συστήματα γίνεται αυτοενισχυόμενη.

Όσο περισσότερο οι άνθρωποι αναθέτουν στην AI εργασίες που παλαιότερα απαιτούσαν μνήμη, κρίση και κριτική σκέψη, τόσο λιγότερο εξασκούν οι ίδιοι αυτές τις ικανότητες.

Αυτό θα μπορούσε, σύμφωνα με τη μελέτη, να οδηγήσει μια κοινωνία σε μεγαλύτερη γνωστική εξάρτηση και περιορισμένη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων.

Η ανησυχία για την εκπαίδευση και την κριτική σκέψη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου μαθητές και φοιτητές χρησιμοποιούν ήδη ευρέως εργαλεία AI για εργασίες, περιλήψεις κειμένων και επίλυση προβλημάτων.

Προηγούμενες μελέτες και ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η υπερβολική χρήση τέτοιων συστημάτων μπορεί να περιορίσει την εξάσκηση της κριτικής σκέψης, καθώς οι χρήστες ενδέχεται να αναθέτουν ολοένα και περισσότερες πνευματικές διαδικασίες στην τεχνολογία.

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο της μελέτης, η πρόκληση δεν αφορά μόνο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η AI μπορεί να λειτουργεί ως ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης της ανθρώπινης σκέψης, αλλά ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν μετατρέπεται σταδιακά από βοήθημα σε υποκατάστατο των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων.

Η «γνωστική ανοσοποίηση» απέναντι στην εξάρτηση

Οι συγγραφείς της μελέτης δεν προτείνουν την απομάκρυνση της τεχνητής νοημοσύνης από την καθημερινότητα. Αντίθετα, προτείνουν την ανάπτυξη ενός είδους «γνωστικής ανοσοποίησης», δηλαδή τη διατήρηση πρακτικών και θεσμών που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή του ανθρώπου στη διαδικασία σκέψης.

Σε αυτές τις πρακτικές περιλαμβάνονται η επίλυση προβλημάτων χωρίς τη βοήθεια AI, ο έλεγχος και η επαλήθευση των απαντήσεων που παράγουν τα συστήματα, η κριτική συζήτηση, αλλά και η διατήρηση περιόδων αποχής από τη χρήση τέτοιων εργαλείων.

Οι ερευνητές προτείνουν επίσης τη διατήρηση δεξιοτήτων που δεν βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και εκπαιδευτικά μοντέλα στα οποία η AI λειτουργεί υποστηρικτικά, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη προσπάθεια.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η πρόκληση δεν είναι να αποφευχθεί η επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ζητούμενο είναι να αποτραπεί η σταδιακή μετατροπή της από χρήσιμο εργαλείο σε αντικαταστάτη της ανθρώπινης σκέψης.

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