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Σοβαρό πλήγμα για τη βιομηχανία χάλυβα της Ουκρανίας αποτελεί η απόφαση της ArcelorMittal να αναστείλει τη λειτουργία του μεγαλύτερου χαλυβουργείου της στη χώρα, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η ArcelorMittal ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση ότι δεν ήταν δυνατή η «ασφαλής και βιώσιμη» λειτουργία του εργοστασίου, αφού τέσσερις επιθέσεις σε διάστημα πέντε εβδομάδων προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σκότωσαν πέντε εργαζομένους στο εργοστάσιο αυτό στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Η διακοπή της λειτουργίας αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τον κάποτε ισχυρό τομέα χάλυβα της Ουκρανίας, ο οποίος στο παρελθόν αντιπροσώπευε το 15% των εξαγωγών της χώρας, αλλά έχει δεχτεί πιέσεις από τις ρωσικές επιθέσεις και τους περιορισμούς της ΕΕ, του κύριου εμπορικού εταίρου της.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ, τα οποία έχουν πλήξει επιχειρήσεις, δίκτυα εφοδιαστικής, λιμενικές εγκαταστάσεις της Μαύρης Θάλασσας και υποδομές πολιτικής χρήσης.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των επιθέσεων οδηγούν σε μείωση των φορολογικών εσόδων και δημιουργούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα για την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

«Οι Ρώσοι επεκτείνουν συνεχώς τις επιθετικές τους ενέργειες», δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι την σήμερα χτυπήθηκε επίσης μια αποθήκη τροφίμων που χρησιμοποιούσε η αλυσίδα McDonald’s. «Είναι σημαντικό όλος ο κόσμος να αντιδράσει σε όλα αυτά και η Ρωσία να νιώσει την αντίδραση στον τρόμο που σπέρνει».

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας αμυντικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και μεγάλες διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τα έσοδα και τη στήριξη προς την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Η Βιομηχανία Χάλυβα αντιμέτωπη με δυσκολίες

Η χαλυβουργία ArcelorMittal, της οποίας το εργοστάσιο στο Κρίβι Ριχ παρήγαγε 1,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους χάλυβα το 2025, δήλωσε ότι αναμένει να καταγράψει μια μη ταμειακή ζημία απομείωσης αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

«Με βαθιά λύπη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είμαστε πλέον σε θέση να λειτουργούμε με ασφάλεια το εργοστάσιο της ArcelorMittal στο Κρίβι Ριχ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής, Μαούρο Λονγκομπάρντο (Mauro Longobardo).

Οι δραστηριότητες του εργοστασίου περιλαμβάνουν επίσης ορυχεία σιδηρομεταλλεύματος, τα οποία παρήγαγαν 7,6 εκατομμύρια τόνους σιδηρομεταλλεύματος το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας.

«Συζητάμε το μέλλον του εργοστασίου με την κυβέρνηση της Ουκρανίας και θα επικεντρωθούμε στη διατήρηση της υποδομής, ώστε όταν επιτέλους επανέλθει η ειρήνη, να παραμένουν διαθέσιμες οι επιλογές για την επανεκκίνηση της παραγωγής», δήλωσε ο Λονγκομπάρντο.

Το εργοστάσιο απασχολεί περίπου 12.500 άτομα και 3.500 εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία αξιολογεί τις ανάγκες σε προσωπικό μετά τη διακοπή της λειτουργίας, με σκοπό να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις, να διασφαλίσει την ασφάλεια και την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

Σχεδιάζει να συνεργαστεί με εκπροσώπους των εργαζομένων και την τοπική διοίκηση για τη λήψη μέτρων υποστήριξης των εργαζομένων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Άλλες ουκρανικές χαλυβουργίες έχουν επίσης αποτελέσει στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Οι επιπτώσεις από την διακοπή λειτουργίας στην ίδια την ArcelorMittal και στις παγκόσμιες αγορές χάλυβα αναμένεται να είναι περιορισμένες, καθώς το εργοστάσιο στο Κρίβι Ριχ λειτουργούσε ήδη με σημαντικά μειωμένη παραγωγική ικανότητα από το 2022, όπως δήλωσε στο Reuters αναλυτής της (ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) Kepler Cheuvreux.

Το ξυπνητήρι μου είναι το drone Shahed

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε την ρωσική επίθεση νωρίτερα σήμερα με ρωσικά drone σε πολυόροφο κτίριο στο κέντρο του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο ενός 14χρονου αγοριού, «απολύτως βάρβαρη και αρρωστημένη» επίθεση.

Αργότερα σήμερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι τα σώματα τεσσάρων ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν χώρο στάθμευσης, μετά από μία άλλη επίθεση που σημειώθηκε κατά την διάρκεια της ημέρας σ ένα κτίριο γραφείων. Ο ίδιος ανέφερε ότι άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Μιλώντας στο Reuters, η 29χρονη Άννα, κάτοικος του Κιέβου, είπε ότι οι συνεχείς επιθέσεις την κάνουν να νιώθει ότι «ζει υπό τον συνεχή ήχο όπλων».

«Κάθε πρωί, το ξυπνητήρι μου είναι ένα drone Shahed» είπε η ίδια αναφερόμενη στα drones που συνεχίζουν να επιτίθενται στο Κίεβο επί εβδομάδες.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν σήμερα ότι η αποστολή παρακολούθησης που διαθέτουν στην Ουκρανία κατέγραψε τουλάχιστον 200 θανάτους αμάχων τον Σεπτέμβριο, οι οποίοι προκλήθηκαν από επιθέσεις που προκάλεσαν επίσης ζημιές σε «σπίτια, νοσοκομεία, καταστήματα και χώρους εργασίας».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με drones εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, κέντρων εφοδιαστικής και πλοίων που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Στις τελευταίες επιθέσεις της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, μια επίθεση με drone ανάγκασε το διυλιστήριο πετρελαίου του Νοβοσαχτίνσκ, στην περιοχή του Ροστόφ, να αναστείλει τη λειτουργία του. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι η Ουκρανία είχε επίσης χτυπήσει μια παρόμοια εγκατάσταση στην πόλη Περμ και μια αμυντική επιχείρηση στο Ουλιάνοφσκ.

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