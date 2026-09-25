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Η ελληνική αγορά διατηρεί ισχυρή παρουσία στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της HSBC για τη θέση των ενεργών και παθητικών κεφαλαίων. Η εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις αγορές στις οποίες σημαντικό ποσοστό των funds έχει ήδη έκθεση, ενώ η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ενεργών υπερσταθμίσεων των διαχειριστών αναδυόμενων αγορών.

Η ανάλυση της HSBC βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δείγμα επενδυτικών κεφαλαίων. Η βάση δεδομένων της καλύπτει περίπου 300 ενεργά funds αναδυόμενων αγορών, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 797 δισ. δολαρίων, καθώς και 359 παγκόσμια και παγκόσμια εκτός ΗΠΑ funds με ενεργητικό 1,9 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα παρακολουθούνται περιφερειακά funds και χιλιάδες μετοχές αναδυόμενων αγορών μέσω παθητικών επενδυτικών προϊόντων.

Στόχος της ανάλυσης είναι να εντοπίσει σε ποιες αγορές και μετοχές οι διαχειριστές διατηρούν θέσεις υψηλότερες ή χαμηλότερες από εκείνες των δεικτών αναφοράς, αλλά και σε πόσα χαρτοφυλάκια υπάρχει πραγματική συμμετοχή. Η HSBC επισημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων μπορεί να δώσει σημαντικές ενδείξεις για την επενδυτική τοποθέτηση και για μετοχές που είναι είτε ιδιαίτερα δημοφιλείς είτε λιγότερο διαδεδομένες μεταξύ των funds.

Θετική η θέση των funds στην Ελλάδα

Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα ενεργά funds αναδυόμενων αγορών εμφανίζονται να διατηρούν μικρή υπερστάθμιση έναντι του δείκτη αναφοράς. Η χώρα βρίσκεται στην ανώτερη πλευρά της σχετικής κατάταξης, μαζί με αγορές όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ουγγαρία και η Ινδονησία, ενώ αρκετές μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν υποσταθμίσεις. Η HSBC αναφέρει ότι η ελληνική θέση παραμένει θετική σε σύγκριση με το εύρος της τελευταίας πενταετίας.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το ποσοστό των funds που έχουν πραγματική έκθεση στην ελληνική αγορά. Περίπου τα δύο τρίτα των ενεργών funds αναδυόμενων αγορών του δείγματος διαθέτουν ελληνικές μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους. Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι αρκετά ψηλά στην κατάταξη, πίσω κυρίως από τις μεγαλύτερες αγορές όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Βραζιλία.

Στα παγκόσμια funds, όπου η συμμετοχή στις επιμέρους αναδυόμενες αγορές είναι εκ των πραγμάτων μικρότερη, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει αξιοσημείωτη παρουσία. Βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αγορών της συγκεκριμένης ομάδας, υψηλότερα από αρκετές άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η Εθνική Τράπεζα στις μεγαλύτερες υπερσταθμίσεις

Σε επίπεδο μεμονωμένων ελληνικών μετοχών, το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η θέση της Εθνικής Τράπεζας. Η μετοχή περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλύτερων υπερσταθμίσεων των ενεργών funds αναδυόμενων αγορών.

Συγκεκριμένα, η Εθνική εμφανίζει ενεργό βάρος περίπου 10,4 μονάδων βάσης πάνω από τον δείκτη αναφοράς, ενώ τη μετοχή κατέχει το 33% των funds που παρακολουθεί η HSBC. Η παρουσία της στη συγκεκριμένη λίστα την τοποθετεί δίπλα σε ορισμένες από τις πλέον δημοφιλείς μετοχές των αναδυόμενων αγορών, από την Ασία μέχρι τη Λατινική Αμερική.

Η μέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποτυπώνει απλώς πόσα funds κατέχουν μία μετοχή, αλλά κατά πόσο την έχουν τοποθετήσει με μεγαλύτερο βάρος από εκείνο που προβλέπει ο σχετικός δείκτης. Η θετική ενεργή θέση στην Εθνική, δηλαδή, αποτελεί ένδειξη ότι ένα σημαντικό τμήμα των διαχειριστών έχει επιλέξει να αναλάβει μεγαλύτερη έκθεση στη μετοχή από αυτή που θα προέκυπτε μέσω μιας ουδέτερης παρακολούθησης του benchmark.

Γιατί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία οι ροές

Η HSBC δίνει παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στις παθητικές ροές. Η βάση της καλύπτει περίπου 2.500 παθητικά funds, τα οποία συνολικά κατέχουν σχεδόν 2 τρισ. δολάρια σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. Πρόκειται για αύξηση περίπου 1 τρισ. δολαρίων σε σχέση με το 2024, στοιχείο που καταδεικνύει πόσο έχει διευρυνθεί ο ρόλος των ETF και άλλων παθητικών προϊόντων στη διαμόρφωση των χρηματιστηριακών ροών.

Κατά την HSBC, οι παθητικές ροές μπορούν να έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στις τιμές, καθώς τα προϊόντα αυτά αγοράζουν ή πωλούν μετοχές ανάλογα με τις εισροές και τις εκροές κεφαλαίων και όχι βάσει αποτίμησης. Αυτό καθιστά τις αλλαγές σε δείκτες, τις αυξήσεις της στάθμισης και τη διεύρυνση της συμμετοχής των διεθνών ETF παράγοντες με ολοένα μεγαλύτερη σημασία και για μικρότερες αγορές.

Για την ελληνική αγορά, η εικόνα της HSBC δείχνει ότι η διεθνής επενδυτική παρουσία παραμένει ουσιαστική. Η Ελλάδα δεν αποτελεί περιφερειακή επιλογή που βρίσκεται εκτός των χαρτοφυλακίων των μεγάλων διαχειριστών, ενώ η θέση της Εθνικής Τράπεζας στις σημαντικότερες ενεργές υπερσταθμίσεις ενισχύει την εικόνα αυξημένου ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες ελληνικές μετοχές.

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