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Η ελληνική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, παρά το αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με το νέο σημείωμα (Note on the Greek economy) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο, έναντι ανάπτυξης 1,2% στην ευρωζώνη, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας.

Ωστόσο, η εικόνα στον πληθωρισμό εμφανίζει νέες πιέσεις. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ανέκοψε την αποκλιμάκωση που είχε σημειωθεί έως το τέλος του 2025.

Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,7%, με την Τράπεζα της Ελλάδος να αποδίδει την εξέλιξη στην άνοδο και των πέντε βασικών κατηγοριών του δείκτη, με κυρίαρχη τη συνεχιζόμενη πίεση στις υπηρεσίες, την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Στην αγορά ακινήτων, οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται με ισχυρό ρυθμό, αν και με τάσεις επιβράδυνσης, τόσο το 2025 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να παρουσιάζει δυναμική, ωστόσο η ΤτΕ επισημαίνει ότι ο ρυθμός ανόδου των τιμών εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Παράλληλα, θετική ήταν η εικόνα στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η απασχόληση αυξήθηκε και το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία για τον Ιούλιο δείχνουν ότι η ανοδική τάση στην απασχόληση συνεχίστηκε.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης το 2025 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του προϋπολογισμού για 3,7%, λόγω της συγκράτησης των δαπανών και της ενίσχυσης των εσόδων.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 σε σχέση με το 2024, υποχωρώντας στο 146,1% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους και στη θετική διαφορά μεταξύ ρυθμού ανάπτυξης και κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το χρέος της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε περαιτέρω κατά 5,3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, φτάνοντας στο 136,1% του ΑΕΠ, λόγω των πρόωρων αποπληρωμών.

Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις παραμένει σημαντική, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ επιταχύνθηκε και ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, σε συνέχεια των πρόσφατων αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις παρουσίασαν μικρή άνοδο μέσα στο 2026.

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων και τα spreads έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα από την αρχή του έτους, παρά τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, με τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να περιορίζουν τις επιπτώσεις από τις διεθνείς πιέσεις.

Παράλληλα, τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα και οι μετοχές υπεραπέδωσαν έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αγορών το 2025, ενώ και το 2026 διατηρούν ανθεκτική πορεία παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Με βάση τις τελευταίες μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026, ενώ η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,9% το 2027 και στο 2% το 2028. Η ανάπτυξη θα στηριχθεί κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένος το 2026, στο 3,5%, λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της επιμονής του πληθωρισμού στις υπηρεσίες. Στη συνέχεια αναμένεται αποκλιμάκωση, καθώς εκτιμάται υποχώρηση των διεθνών τιμών ενέργειας. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Τέλος, η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να έχει πιο επεκτατικό χαρακτήρα το 2026, λόγω των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με έμφαση στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Δείτε εδώ την έκθεση της ΤτΕ

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