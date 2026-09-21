Μπέσεντ: Αρνείται τη νομική ασυλία για την τεχνητή νοημοσύνη – «Οι άνθρωποι ευθύνονται, όχι η AI»

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Καμία κάλυψη ή νομική ασυλία («liability shield») δεν πρόκειται να παράσχει η αμερικανική κυβέρνηση στις εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, όπως ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι οι πρωταγωνιστές του κλάδου οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι άνθρωποι είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη και όχι η AI».

Οι δηλώσεις Μπέσεντ αποτυπώνουν τις λεπτές ισορροπίες της διοίκησης Τραμπ. Την ώρα που κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας εκπέμπουν σήματα κινδύνου για τους δημιουργούς των νέων μοντέλων ζητώντας ελεγχόμενη ανάπτυξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τις εκκλήσεις για επιβράδυνση ή αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, προτάσσοντας την επιθετική επέκταση της αμερικανικής βιομηχανίας AI.

Ο υπουργός Οικονομικών τοποθετήθηκε εν όψει της κρίσιμης συνάντησης κορυφής στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, έχοντας ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο επαφών με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει η έντονη νευρικότητα στην αμερικανική αγορά ομολόγων. Από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου έχει πραγματοποιήσει άλμα περίπου 100 μονάδων βάσης, ξεπερνώντας το 5% για πρώτη φορά από το 2007. Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει το ευρύτερο κόστος δανεισμού, με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ να υπερβαίνουν το 7%.

Υπεραμυνόμενος της στρατηγικής του υπουργείου, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επαναγορά τίτλων (buyback) ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτή την παρέμβαση οι αποδόσεις θα είχαν εκτιναχθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με τη ραγδαία αύξηση στις τιμές του πετρελαίου ντίζελ λόγω της σύρραξης με το Ιράν, τροφοδοτώντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εντείνει την ανησυχία στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών εν όψει των ενδιάμεσων νομοθετικών εκλογών του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ υποσχέθηκε στους ψηφοφόρους μια «μερισματική διανομή» 5.000 δολαρίων για κάθε ενήλικα πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Fed προχώρησε πρόσφατα στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της από το 2023, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,75%-4%. Παρά τις δημόσιες πιέσεις του Τραμπ προς τον νέο διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, για μείωση του κόστους δανεισμού, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε πως είπε στον επικεφαλής της τράπεζας να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του συμβουλίου.

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