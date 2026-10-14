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Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων σε σημαντικό μέρος της αμερικανικής οικονομίας καταγράφει η τελευταία έκθεση Μπέζ Βίβλου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας μετακυλίονται σταδιακά σε επιχειρήσεις, εφοδιαστικές αλυσίδες και καταναλωτές.

Σύμφωνα με την έρευνα της κεντρικής τράπεζας, οι έξι από τις 12 περιφέρειες της Fed ανέφεραν έντονες ή εντεινόμενες πιέσεις στις τιμές κατά τις τελευταίες εβδομάδες, με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Επιχειρήσεις σε αρκετές περιφέρειες επισήμαναν επίσης ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στην ενέργεια, αλλά επεκτείνονται σε άλλα εμπορεύματα, στους εισαγωγικούς δασμούς και στα ασφάλιστρα, δημιουργώντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στο λειτουργικό τους κόστος.

«Οι επιχειρήσεις ανέφεραν αυξημένες τιμές στο ντίζελ και σημείωσαν ότι οι επιβαρύνσεις καυσίμων μετακυλίουν το υψηλότερο κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Ο πληθωρισμός επιταχύνεται και δυσκολεύει τη Fed

Η Μπέζ Βίβλος, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν έως τις 5 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνει τις ενδείξεις ότι οι τιμές επιταχύνονται σε πολλούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Τα ευρήματά της έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς αυξήσεις καταγράφηκαν σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις στην οικονομία, ενδέχεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αξιωματούχοι της Fed αύξησαν τα επιτόκια τον περασμένο Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% ενδέχεται να απαιτήσει μεγαλύτερη πίεση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω υψηλότερου κόστους δανεισμού.

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της 27ης και 28ης Οκτωβρίου

Η επόμενη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έχει προγραμματιστεί για τις 27 και 28 Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο των τιμών και τις πιθανές επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Μετά τη δημοσιοποίηση των υψηλότερων από τις προβλέψεις στοιχείων για τον πληθωρισμό, οι αγορές αύξησαν αρχικά τα στοιχήματα για νέα αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, στη συνέχεια της ημέρας οι πιθανότητες αυτές περιορίστηκαν, με την πλειονότητα των επενδυτών να εκτιμά πλέον ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο και θα προχωρήσει σε νέα αύξηση κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους, τον Δεκέμβριο.

Ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά στασιμότητα στην απασχόληση

Παρά τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, οι περισσότερες περιφέρειες της Fed ανέφεραν ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να αναπτύσσεται με ήπιο ρυθμό κατά την περίοδο που καλύπτει η έρευνα.

Η εικόνα στην αγορά εργασίας, ωστόσο, ήταν πιο συγκρατημένη, καθώς καταγράφηκαν ελάχιστες έως μηδενικές μεταβολές στη συνολική απασχόληση.

Την ίδια στιγμή, 11 από τις 12 περιφέρειες ανέφεραν τουλάχιστον κάποια αύξηση των μισθών, ενώ αρκετές επισήμαναν ότι ο επίμονος πληθωρισμός ενισχύει τις πιέσεις για περαιτέρω μισθολογικές αυξήσεις.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μία ακόμη πρόκληση για τη Fed, καθώς οι αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις μπορούν να συντηρήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία η απασχόληση εμφανίζει σημάδια στασιμότητας.

Η τελευταία έκδοση της Μπέζ Βίβλου συντάχθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Φιλαδέλφειας.

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