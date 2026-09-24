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Για δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν τον βασικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια, με το δολάριο και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα να θεωρούνται τα ασφαλέστερα καταφύγια της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι ένα τμήμα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας αρχίζει να επανεξετάζει αυτή τη σχέση εξάρτησης.

Η αυξανόμενη ανησυχία για το αμερικανικό δημόσιο χρέος, το οποίο έχει πλέον ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, η εκτεταμένη χρήση οικονομικών κυρώσεων ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής και οι αβεβαιότητες γύρω από τη θεσμική σταθερότητα δημιουργούν ερωτήματα για τον ρόλο των ΗΠΑ ως κυρίαρχου χρηματοοικονομικού κέντρου.

Οι διεθνείς επενδυτές δεν εγκαταλείπουν μαζικά την αμερικανική αγορά, ωστόσο ενισχύεται η τάση για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων και αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων εκτός δολαρίου.

Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, η εργαλειοποίηση του αμερικανικού νομίσματος μέσω κυρώσεων έχει οδηγήσει ορισμένες κεντρικές τράπεζες και κρατικούς επενδυτικούς οργανισμούς να εξετάζουν τρόπους περιορισμού της έκθεσής τους σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τις ΗΠΑ.

Παρά τις αλλαγές αυτές, η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η δυναμική των χρηματιστηριακών αγορών και η ισχύς του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια από ολόκληρο τον κόσμο.

Η αγορά ομολόγων στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της νέας πραγματικότητας εμφανίζεται στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Οι επενδυτές ζητούν πλέον υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να διακρατήσουν αμερικανικό χρέος, καθώς αξιολογούν αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, εξέλιξη που αντανακλά την ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη πορεία των δημόσιων οικονομικών των ΗΠΑ.

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν την έκθεσή τους σε αμερικανικούς τίτλους. Μεταξύ αυτών, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές εξετάζουν τη σύνθεση των αποθεματικών τους, αναζητώντας μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων και κατηγοριών ενεργητικού.

Η συζήτηση δεν αφορά την άμεση αντικατάσταση του δολαρίου, αλλά τη σταδιακή δημιουργία ενός πιο πολυπολικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η σταδιακή υποχώρηση του δολαρίου στα αποθεματικά

Το δολάριο εξακολουθεί να κυριαρχεί στις διεθνείς συναλλαγές, καθώς χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος των πράξεων συναλλάγματος παγκοσμίως. Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής του στα συναλλαγματικά αποθέματα των κεντρικών τραπεζών έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Η υποχώρηση αυτή αντανακλά την προσπάθεια αρκετών χωρών να περιορίσουν την εξάρτησή τους από ένα μόνο νόμισμα, ιδιαίτερα μετά τη χρήση των χρηματοοικονομικών κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

Η προοπτική ενός ισχυρότερου ρόλου για το ευρώ, το κινεζικό γουάν ή άλλα εναλλακτικά μέσα πληρωμών αποτελεί πλέον μέρος της παγκόσμιας συζήτησης, αν και κανένα νόμισμα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα να αμφισβητήσει άμεσα την πρωτοκαθεδρία του αμερικανικού νομίσματος.

Ο χρυσός επιστρέφει στο επίκεντρο των αποθεματικών

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός ενισχύεται ως επιλογή ασφάλειας για πολλές χώρες και κεντρικές τράπεζες. Η αυξημένη ζήτηση αντανακλά την προσπάθεια προστασίας απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους, πληθωριστικές πιέσεις και πιθανές αναταράξεις στις αγορές.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες έχουν αυξήσει τα αποθέματά τους σε χρυσό, ενώ ορισμένες εξετάζουν τη μεταφορά μέρους των αποθεμάτων τους από ξένα θησαυροφυλάκια σε εγκαταστάσεις εντός της επικράτειάς τους.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς επενδυτική επιλογή, αλλά συνδέεται και με την επιθυμία μεγαλύτερου ελέγχου πάνω σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι φόβοι για την τεχνολογική εξάρτηση

Η αμφισβήτηση της αμερικανικής ισχύος δεν περιορίζεται στις αγορές χρήματος. Οι εμπορικές εντάσεις, οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας και η χρήση οικονομικών εργαλείων ως μέσων πίεσης έχουν δημιουργήσει προβληματισμό και στις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες εξετάζουν τον βαθμό εξάρτησής τους από αμερικανικές υποδομές και τεχνολογικούς παρόχους.

Ο φόβος που εκφράζεται είναι ότι σε περίπτωση νέων γεωπολιτικών συγκρούσεων, η πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες θα μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο σημαντικότερος χρηματοοικονομικός κόμβος παγκοσμίως. Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν το δολάριο θα χάσει άμεσα τον κυρίαρχο ρόλο του, αλλά αν η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο σταδιακής μείωσης της εξάρτησής της από την αμερικανική ισχύ.

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