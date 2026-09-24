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Οι περισσότερες ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Πέμπτη, καθώς η απότομη άνοδος των διεθνών αποδόσεων των ομολόγων άσκησε πιέσεις στα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε, παράλληλα, στη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, με τις συνομιλίες να αναμένεται να επικεντρωθούν στο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία και την Ταϊβάν.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν επίσης στις ασιατικές συναλλαγές, μετά τις απώλειες της Wall Street την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων και οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου ενίσχυσαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Άνοδος στην Ιαπωνία μετά την επιστροφή από τις αργίες

Η Ιαπωνία κινήθηκε αντίθετα από την ευρύτερη τάση της περιοχής, καθώς οι αγορές επέστρεψαν μετά από τριήμερη αργία και κάλυψαν μέρος των προηγούμενων κερδών της Wall Street.

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,5%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε άνοδο 0,2%.

Ωστόσο, η άνοδος περιορίστηκε από τη μεγάλη αύξηση των αποδόσεων των ιαπωνικών και αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν το ισχυρό sell-off στα αμερικανικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου ξεπέρασε το 5%, φθάνοντας περίπου στο 5,11%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς κινήθηκε κοντά στο 4,9%, ενώ του 30ετούς ξεπέρασε το 5,4%.

Οι αποδόσεις επαναφέρουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια

Η άνοδος των αποδόσεων ενίσχυσε τους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να περιορίσουν τον επίμονο πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές ενέργειας συνεχίζουν να αποτελούν πρόσθετη πηγή πιέσεων. Το πετρέλαιο υποχώρησε ελαφρά την Πέμπτη μετά την έντονη άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν, παρά τις ενδείξεις για πιθανή διπλωματική κινητικότητα.

Η αύξηση των αποδόσεων επηρεάζει ιδιαίτερα τις τεχνολογικές και αναπτυξιακές μετοχές, καθώς αυξάνει το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των μελλοντικών κερδών των εταιρειών.

Υποχώρηση στην Κίνα εν αναμονή Τραμπ–Σι

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε σχεδόν 1%, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης CSI 300 σημείωσε πτώση 1,3%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 0,6%, ενώ ο δείκτης τεχνολογίας Hang Seng TECH υποχώρησε κατά 1%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συνάντηση Τραμπ–Σι στην Ουάσινγκτον. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής εκεχειρίας για δύο ακόμη μήνες.

Αυστραλία: Η ανεργία στο υψηλότερο επίπεδο πενταετίας

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,7%, καθώς τα νέα στοιχεία έδειξαν ότι η απασχόληση αυξήθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις, αλλά το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, λόγω της αύξησης του εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας στις 29 Σεπτεμβρίου, με τις αγορές να εξακολουθούν να προεξοφλούν πιθανή αύξηση επιτοκίων.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ τα futures του ινδικού Nifty 50 κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα.

Η αγορά της Νότιας Κορέας παρέμεινε κλειστή λόγω εθνικής αργίας.

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