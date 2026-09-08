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Στις ενεργειακές υποδομές αναμένεται να κατευθυνθεί το επόμενο μεγάλο κύμα επενδύσεων σε έργα υποδομής, καθώς λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η ευρωπαϊκή ατζέντα έχει στραφεί από την πράσινη ενεργειακή μετάβαση στην ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, επισήμανε ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Investment Banking της Πειραιώς, στο «Hellenic Growth Agora» του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Σε συζήτηση με θέμα «Ενέργεια και Κρίσιμες Υποδομές – Οι επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας και μεταφορών», ο κ. Τζούρος τόνισε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να αδειοδοτεί, να κατασκευάζει και να χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής. «Το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να συνεχίσει να στηρίζει αυτή την πορεία – με κεφάλαια, με τεχνογνωσία και με μακροχρόνια δέσμευση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Chief Corporate & Investment Banking της Πειραιώς αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθούν επιτυχημένα έργα υποδομής: ξεκάθαρο αδειοδοτικό πλαίσιο που δεν αλλάζει κάθε λίγο, αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης διαφορών, εταιρείες με τεχνογνωσία και εμπειρία, σπόνσορες διατεθειμένοι να επενδύσουν σε μακροχρόνια βάση, και ένα τραπεζικό σύστημα ικανό να αναλύσει τις μακροχρόνιες ροές των έργων και να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Παρά το γεγονός ότι παραμένουν εμπόδια κυρίως από πλευράς γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας του ρυθμιστικού περιβάλλοντος αλλά και καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης, η χώρα απέκτησε ικανότητα παράδοσης μεγάλων έργων, υπογράμμισε ο κ. Τζούρος καθώς κράτος, κατασκευαστές και τράπεζες δουλεύουν πλέον μέσα σε ένα ώριμο οικοσύστημα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η χρηματοδότηση δεν είναι το πρόβλημα, πρόσθεσε, καθώς οι ελληνικές τράπεζες έχουν πετύχει σημαντική πιστωτική επέκταση τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν κεφάλαια, διάθεση και τεχνογνωσία για μεγάλα και σύνθετα έργα υποδομών, χωρίς μάλιστα να υπάρχει ενεργός ρόλος ξένων τραπεζών στην ελληνική αγορά project finance.

Ο κ. Τζούρος εκτίμησε ότι το επόμενο μεγάλο κύμα επενδύσεων θα κατευθυνθεί στις ενεργειακές υποδομές: Πρώτα απ’ όλα σε αποοθήκευση και δίκτυα – τα επενδυτικά πλάνα των διαχειριστών προβλέπουν περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ το πρόγραμμα των νησιωτικών διασυνδέσεων προχωρά με όφελος για τους καταναλωτές που εκτιμάται σε 3,7 δισ. ευρώ έως το 2034. Έπειτα, στις διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – με προεξάρχοντα τον Great Sea Interconnector – που αποτελούν προϋπόθεση για τις εξαγωγές πράσινης ενέργειας και για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και τέλος, σε υποδομές φυσικού αερίου, όπως νέα FSRU για την εισαγωγή LNG που στηρίζουν τον Κάθετο Διάδρομο.

Συνολικά, οι ανάγκες ενεργειακής διασύνδεσης εκτιμώνται σε 10 έως 15 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα στην Ελλάδα την περίοδο 2026–2030 προσεγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ, με χρηματοδοτικές ανάγκες περίπου 7,5 δισ., επισήμανε ο κ. Τζούρος.

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