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Οι εκλογές του 2026 στην Καλιφόρνια ήταν η χρονιά των δισεκατομμυριούχων. Για μήνες, ελάχιστοι πολύ πλούσιοι άνθρωποι αξιοποίησαν τους τεράστιους πόρους τους, διαθέτοντας πρωτοφανή ποσά σε όλα τα επίπεδα του εκλογικού ψηφοδελτίου. Και ενώ οι δαπάνες τους προσέλκυσαν ευρεία προσοχή, μια νέα ανάλυση προσφέρει μια πιο αποκαλυπτική εικόνα.

Ο Τομ Στέιερ, ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος, προσπάθησε φέτος να αγοράσει την είσοδό του στην έπαυλη του κυβερνήτη με μια προεκλογική εκστρατεία για τις προκριματικές εκλογές που κόστισε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια, η οποία τελικά απέτυχε.

Η προσπάθεια της ένωσης SEIU-UHW για την πρόταση Prop 40, έναν εφάπαξ φόρο επί των πλουσιότερων κατοίκων της πολιτείας, έφερε τους δισεκατομμυριούχους στο ψηφοδέλτιο, προκαλώντας μια εκστρατεία αντίθεσης άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής τον Σεργκέι Μπριν, έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του κόσμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε θέση να ενεργεί ως πολιτικός μεσάζων.

Ένας άλλος δισεκατομμυριούχος, ο χειρουργός και εφευρέτης Γκάρι Μίτσελσον, ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια από την προσωπική του περιουσία για να προωθήσει το δικό του μέτρο, ένα ομόλογο για την ανοσολογία που θα διοχέτευε δισεκατομμύρια σε ένα ινστιτούτο του οποίου ήταν συνιδρυτής. Σε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο, οι νυν και πρώην δισεκατομμυριούχοι της Καλιφόρνια ξόδεψαν το ρεκόρ των 612 εκατομμυρίων δολαρίων στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Εδώ και χρόνια, οι πλουσιότεροι άνθρωποι της χώρας ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στην κατεύθυνση και την έκβαση της πολιτικής της. Στην Καλιφόρνια, φέτος η τάση αυτή έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά ποιοι, στην πραγματικότητα, είναι αυτοί;

Περισσότεροι από 250 δισεκατομμυριούχοι έχουν την Καλιφόρνια ως τόπο διαμονής τους σύμφωνα με το Forbes. Το POLITICO κατάφερε να αντιστοιχίσει 166 από αυτά τα άτομα με το μητρώο ψηφοφόρων της πολιτείας, προσφέροντας νέες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ τους, τις πολιτικές τους τάσεις και την προδιάθεσή τους να ψηφίσουν.

Πολλά από τα ονόματα των δισεκατομμυριούχων της πολιτείας είναι γνωστά στον μέσο ψηφοφόρο, καθώς εκπροσωπούν τους κύριους κλάδους της πολιτείας, τη ψυχαγωγία και την τεχνολογία — εμβληματικές μορφές της μουσικής όπως ο Dr. Dre και η Rihanna, αστέρες των ριάλιτι σόου όπως η Kim Kardashian, καθώς και μεγιστάνες της τεχνολογίας της Silicon Valley όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιτ.

Σύμφωνα με την ανάλυση του POLITICO, οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί υπερέβαιναν αριθμητικά τους Ρεπουμπλικάνους μεταξύ των δισεκατομμυριούχων που εντοπίστηκαν στο μητρώο ψηφοφόρων της Καλιφόρνια, παρά τον αριθμό των βιομηχανικών κολοσσών που έχουν επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και έχουν τείνει χέρι φιλίας προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζούκερμπεργκ, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και έχει υποστεί αυτό που ορισμένοι έχουν ονομάσει «MAGA-makeover», καταχωρήθηκε ως εγγεγραμμένος Δημοκρατικός, σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου ψηφοφόρων που παρείχε το γραφείο του Γραμματέα του Κράτους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Αμοντέι, ένας άλλος συχνός επισκέπτης του Λευκού Οίκου, καταχωρήθηκε επίσης ως εγγεγραμμένος Δημοκρατικός, όπως και ο αντίπαλός του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Σαμ Άλτμαν.

Στην κορυφή της λίστας των Ρεπουμπλικάνων δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνια, που εντόπισε το POLITICO στο μητρώο ψηφοφόρων, βρίσκονται ο πρώην κυβερνήτης Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο ιδιοκτήτης των Golden State Warriors και των Golden State Valkyries Τζο Λάκομπ, καθώς και ο μεγάλος δωρητής του Τραμπ και επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας Πάλμερ Λάκι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο αποτελούν τα σαφή γεωγραφικά κέντρα εξουσίας μεταξύ των δισεκατομμυριούχων. Πάνω από 30 άτομα ήταν εγγεγραμμένα στο ίδιο το Σαν Φρανσίσκο και άλλα 15 στο Λος Άντζελες, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται στις γύρω πόλεις και τα προάστια. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο γεννήθηκε στην πολιτεία, ακολουθούμενο από 8% στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον 19% σε άλλες χώρες.

Ενώ οι δισεκατομμυριούχοι έχουν αναλάβει έναν δυσανάλογα μεγάλο ρόλο στην πολιτική της πολιτείας φέτος, είναι επίσης γενικά ψηφοφόροι με υψηλή προδιάθεση για ψήφο. Ωστόσο, παρότι γενικά δείχνουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τον μέσο ψηφοφόρο, μόλις το 54% ψήφισε στις ειδικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου και ένα ακόμη χαμηλότερο ποσοστό, το 51%, στις προκριματικές εκλογές για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τουλάχιστον ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη προσπαθήσει να εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια λόγω του φόρου περιουσίας. Αν η πρόταση Prop 40 ψηφιστεί, λένε οι αντίπαλοι, μπορεί να μην είναι οι τελευταίοι.