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Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα μπει στο δρόμο του αποκλεισμού των ιρανικών πλοίων από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Fox News.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ δήλωσε στο δίκτυο ότι εάν «το Ομάν μπει στο δρόμο μας, θα τους βομβαρδίσουμε άγρια». Ανέφερε επίσης ότι ο αποκλεισμός ασκεί πιέσεις στο Ιράν και ότι δεν έχει κάποιους χρονικούς περιορισμούς για την επίλυση της σύγκρουσης, δηλώνοντας πως δεν βιάζεται.

Ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται για σχεδόν έξι μήνες χωρίς να διαφαίνεται λύση. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης έχουν κολλήσει, ενώ περιστασιακές συγκρούσεις συνεχίζουν να ξεσπούν, διαταράσσοντας τη ροή του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων μέσω των κρίσιμης σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ασκώντας πιέσεις στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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