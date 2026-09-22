Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με έντονο το βλέμμα στην εσωτερική πολιτική σκηνή εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, στέλνοντας παράλληλα σκληρά μηνύματα στο Ιράν και προβλέποντας συμφωνία για Ρωσία και Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσήλθε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο διεθνές ακροατήριο όσο κυρίως στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αφιερώνοντας το πρώτο μέρος της σχετικά σύντομης ομιλίας του (μόλις στα 35 λεπτά) σε έναν εκτενή απολογισμό της πολιτικής του, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα κινείται προς την κάλπη.

Οι αναφορές του στην απασχόληση, στη μείωση της φτώχειας, στις φορολογικές περικοπές και την απορρύθμιση, στα υψηλά του χρηματιστηρίου, στη μετανάστευση και στην ασφάλεια των συνόρων, αλλά και ο ισχυρισμός του περί μεγάλης υποχώρησης της βίαιης εγκληματικότητας, έδωσαν σε αρκετά σημεία στην ομιλία χαρακτηριστικά προεκλογικής τοποθέτησης προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, παρά μιας παραδοσιακής παρέμβασης ενώπιον των ηγετών του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια, όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος πέρασε στα μεγάλα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, με κυρίαρχο τον πόλεμο με το Ιράν. Υπερασπίστηκε την απόφασή του να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση στο πλευρό του Ισραήλ, απείλησε ακόμη και με «αφανισμό» της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν δεν υπάρξει συμφωνία και κάλεσε όλες τις χώρες να επιβάλουν «πλήρη οικονομική απομόνωση» στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη Γάζα, στη Βενεζουέλα, στην Κούβα και στην ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο.

«Η Αμερική επέστρεψε»

Ο Τραμπ άνοιξε την ομιλία του με αναφορά στην 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιλέγοντας να επικεντρωθεί αρχικά στις επιδόσεις της κυβέρνησής του στο εσωτερικό.

«Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε, τονίζοντας μάλιστα ότι δύο χρόνια πριν η χώρα ήταν… νεκρή!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ «δεν συγκρίνεται με καμία άλλη», ενώ αναφέρθηκε στη μείωση της φτώχειας και υποστήριξε ότι το εισόδημα των νοικοκυριών έχει φθάσει σε επίπεδο-ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 87.000 δολάρια.

«Το έθνος μας αναπτύσσεται, η ισχύς μας διευρύνεται, η χώρα μας τα πηγαίνει καλύτερα από ποτέ και το μέλλον μας είναι πολύ, πολύ λαμπρό», είπε.

«Πριν από δύο χρόνια, η χώρα μας ήταν νεκρή και τώρα έχουμε την πιο δυναμική χώρα οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε.

Σύνορα και εγκληματικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μετανάστευση και στα σύνορα.

«Πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, είχαμε τα χειρότερα και πιο επικίνδυνα σύνορα στον κόσμο και τώρα έχουμε τα ασφαλέστερα σύνορα στην αμερικανική ιστορία», υποστήριξε.

«Κανείς δεν εισέρχεται αν δεν έχει προσκληθεί, αν δεν έχει άδεια. Τους τελευταίους 16 μήνες, μηδενικός αριθμός παράτυπων μεταναστών έχει γίνει δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα και στην εγκληματικότητα, υποστηρίζοντας ότι την περασμένη χρονιά σημειώθηκε «η μεγαλύτερη μείωση της βίαιης εγκληματικότητας που έχει καταγραφεί ποτέ».

«Το ποσοστό των ανθρωποκτονιών έχει καταρρεύσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 125 ετών, από το 1900», ανέφερε, αποδίδοντας την εξέλιξη στις παρεμβάσεις της κυβέρνησής του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ουάσιγκτον. «Όταν έφθασα στην Ουάσιγκτον στις 20 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, η πόλη μαστιζόταν από την εγκληματικότητα. Τώρα η εγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 87% και ο στόχος μας είναι το 100%», υποστήριξε.

«Ο τουρισμός ανθεί, τα εστιατόρια είναι γεμάτα και οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για την πρωτεύουσα του έθνους μας», πρόσθεσε.

Παρά τον έντονο εσωτερικό τόνο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεργαστεί με «πολλά από τα έθνη που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα για να επιλύσουν προκλήσεις δεκαετιών που έμοιαζαν δυσεπίλυτες».

Ιράν: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Το Ιράν αποτέλεσε το σημαντικότερο διεθνές μέτωπο της ομιλίας του.

Ο Τραμπ παρουσίασε τον πόλεμο ως αναγκαίο για την αντιμετώπιση μιας απειλής η οποία, κατά τον ίδιο, είχε αφεθεί να διογκώνεται επί δεκαετίες.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι γίνονται δυσκολότερα στην επίλυσή τους», δήλωσε.

«Ενώ άλλοι μιλούσαν, εγώ έδρασα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ έφερα την ειρήνη. Ενώ άλλοι αγνοούσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για θάρρος, η Αμερική το επέδειξε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, την ώρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, άλλες χώρες επέλεγαν να αγνοήσουν το ζήτημα.

«Επί 51 χρόνια, το φανατικό ιρανικό καθεστώς κυβερνά με αιματοχυσία και μαζικές δολοφονίες, σκορπίζοντας θάνατο, καταστροφή και χάος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν», είπε.

«Από την πρώτη ημέρα που μπήκα στην πολιτική, η θέση μου ήταν αμετακίνητη. Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Υπερασπιζόμενος την απόφασή του να συνταχθεί με το Ισραήλ στον πόλεμο, ο Τραμπ πρόσθεσε για το Ιράν: «Ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πλέον».

Το δίλημμα για συμφωνία ή «αφανισμό»

Ο Τραμπ παρουσίασε τη δική του αποτίμηση της σύγκρουσης, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει δραστικά τη στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης και έχουν οδηγήσει την ιρανική οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις εκτιμήσεις διεθνών Μέσων ότι ο πόλεμος έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια κλιμάκωσε δραματικά τη ρητορική του, παρουσιάζοντας δύο εντελώς διαφορετικούς δρόμους για τις σχέσεις με την Τεχεράνη.

«Έχω να πάρω μια μεγάλη απόφαση», τόνισε.«Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέψει να ανοικοδομηθεί και να δημιουργήσει μια χώρα πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν, ίσως μία από τις σπουδαιότερες στη Μέση Ανατολή ή ακόμη και στον κόσμο; Ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα, χωρίς να της δώσω ποτέ ξανά την ευκαιρία να σκοτώνει και να καταστρέφει ανθρώπους και χώρες;».

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, διερωτήθηκε εάν θα «τους στείλει στην κόλαση, χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές».

Πάντως, παρά τις απειλές, ο Τραμπ προέβλεψε ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία και μάλιστα μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα για εκείνους να μην το κάνουν», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη περιμένει να δει την επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές», είπε, σπεύδοντας ωστόσο να επισημάνει ότι ο ίδιος δεν είναι υποψήφιος.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι αυτό που κατεβαίνει στις εκλογές και εγώ θα το βοηθήσω. Αλλά εγώ δεν είμαι υποψήφιος», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι εκλογικοί υπολογισμοί δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του για την Τεχεράνη.

Κάλεσμα για «πλήρη οικονομική απομόνωση» του Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε παράλληλα «όλα τα έθνη» που συμμετέχουν στον ΟΗΕ να συμβάλουν στην «πλήρη οικονομική απομόνωση του Ιράν», επιδιώκοντας να μετατρέψει την αμερικανική πίεση προς την Τεχεράνη σε ευρύτερη διεθνή εκστρατεία.

Συνέδεσε μάλιστα ευθέως την έκβαση της αντιπαράθεσης με τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

«Εάν παραμείνουμε ενωμένοι, σύντομα θα δούμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την 51χρονη απειλή της ιρανικής τρομοκρατίας και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν», δήλωσε.

Η έκκλησή του έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών που ξεκίνησε τον Αύγουστο ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της πρόσβασης της Τεχεράνης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ρωσία – Ουκρανία: «Θα το πετύχουμε ταχύτερα απ’ όσο πιστεύει ο κόσμος»

Μετά το Ιράν, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή μηνύματα του Τραμπ αφορούσε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής του μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης νωρίτερα απ’ όσο αναμένεται.

«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα το πετύχουμε. Θα συμβεί (ήτοι η επίτευξη συμφωνίας) και νομίζω ότι θα γίνει ταχύτερα απ’ όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος», δήλωσε για τον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ είχε δεσμευθεί ήδη κατά την προεκλογική εκστρατεία για την Προεδρία ότι θα επιδίωκε τον τερματισμό του πολέμου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο του 2025.

Η συμφωνία για τη Γροιλανδία «προστατεύει την Ευρώπη και ενισχύει σημαντικά το ΝΑΤΟ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Δανία και τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια τόσο της αμερικανικής ηπείρου όσο και της Ευρώπης, αλλά και συνολικά το ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και σε όλες τις άλλες ανάγκες» που αφορούν την περιοχή της Αρκτικής. Όπως ανέφερε στον ΟΗΕ, η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί αργότερα σήμερα.

«Θα έχουμε πλήρη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση της αμερικανικής ηπείρου, αλλά και της Ευρώπης και άλλων περιοχών», επεσήμανε προσθέτοντας ότι «αυτή η συμφωνία προστατεύει επίσης την Ευρώπη, πέρα από την Αμερική, και ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προστασία της. Παράλληλα, ενισχύει σημαντικά και το ΝΑΤΟ».

Βενεζουέλα: Από τη σύλληψη Μαδούρο στη συμφωνία για το πετρέλαιο

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία κατείχε και η Λατινική Αμερική, με τον Τραμπ να προβάλλει τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ τον Ιανουάριο που οδήγησε στη σύλληψη του τότε Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Από εκείνη την ημέρα, εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα έχουν απελευθερωθεί. Τους έβγαλαν από τις φυλακές και συνεργαζόμαστε στενά με τους ηγέτες της Βενεζουέλας για να διαμορφώσουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τον λαό της χώρας», είπε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα και την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία», λέγοντας ότι καλύπτει 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου.

Κατά τον ίδιο, η συμφωνία «θα ωφελήσει σε τεράστιο βαθμό τόσο τη Βενεζουέλα όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Εάν προσθέσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα μαζί, διαθέτουμε περισσότερο από το 60% του πετρελαίου στον κόσμο», υποστήριξε.

«Οι ενέργειές μας στη Βενεζουέλα αποτελούν απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν πλέον σε απειλές κατά της Αμερικής να αποκτήσουν έρεισμα οπουδήποτε στο Δυτικό Ημισφαίριο και, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Τα καρτέλ είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τα πλήγματα με drones εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, συνδέοντας τις επιχειρήσεις με τη μάχη της κυβέρνησής του κατά των καρτέλ.

«Τα καρτέλ είναι το ISIS του Δυτικού Ημισφαιρίου. Δεν είναι καλοί άνθρωποι. Είναι εχθροί που βρίσκονται σε πόλεμο με τον πολιτισμό, χρησιμοποιώντας τις δολοφονίες, τους βιασμούς, τα βασανιστήρια και τους εκβιασμούς ως μέσα τρομοκρατίας», είπε.

«Όπως το ISIS, θα πρέπει να εξοντώνονται, να εξορίζονται ή να κρατούνται ως εχθρικοί μαχητές χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης. Και αυτό ακριβώς κάνουμε», πρόσθεσε.

Προς Αβάνα: «Η ελευθερία έρχεται στην Κούβα»

Σκληρή ήταν η γλώσσα του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα, καθώς υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια «θεμελιώδη αλλαγή» της κατάστασης στη χώρα.

«Η κυβέρνησή μου επιδιώκει επίσης μια θεμελιώδη αλλαγή της κατάστασης στην Κούβα, όπου το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, τη μεγαλύτερη πίεση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ», δήλωσε.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος. Καταρρέει», ξεκαθάρισε.

Σημειωτέον ότι η κουβανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

Για ΑΙ: «Όποιος κερδίσει στην υπερνοημοσύνη, κερδίζει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις αυξανόμενες εκκλήσεις για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκαθαρίζοντας και από από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι η κυβέρνησή του δεν σκοπεύει να περιορίσει την ανάπτυξη του κλάδου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις σχετικές εκκλήσεις μέρος ενός «παγκοσμιοποιητικού σχεδίου», το οποίο απέδωσε στους ίδιους κύκλους που, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκονταν πίσω από τη «ρωσική απάτη», την «ουκρανική απάτη», την κλιματική αλλαγή και την πολιτική των ανοικτών συνόρων.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν πρόκειται να ανακόψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταγωνίζονται την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «υπερνοημοσύνη» (superintelligence).

«Όποιος κερδίσει στην υπερνοημοσύνη, κερδίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ναυτιλία: Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα υπάρξουν παγκόσμιοι φόροι άνθρακα

Στη διεθνή ναυτιλία και στην προσπάθεια επιβολής ενός παγκόσμιου φόρου άνθρακα αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας την παρέμβαση της κυβέρνησής του στις διαπραγματεύσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ την περασμένη χρονιά.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε τον IMO από το να προχωρήσει, όπως ανέφερε, στη «μυστική θέσπιση ενός παγκόσμιου φόρου άνθρακα» για τη ναυτιλία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο άσκησαν πίεση προκειμένου να μπλοκάρουν τη συμφωνία, η οποία θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Χώρες είχαν καταγγείλει ότι δέχθηκαν απειλές για επιβολή εμπορικών δασμών και περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου εάν υποστήριζαν το σχέδιο.

«Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα υπάρξουν παγκόσμιοι φόροι», ξεκαθάρισε ο Τραμπ.

Γάζα: Ευχαριστίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ ευχαρίστησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ομόφωνη στήριξη στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα και για την επίσημη έγκριση του λεγόμενου «Συμβουλίου για την Ειρήνη».

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ομόφωνη υποστήριξή του στο σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα και για την επίσημη έγκριση του Board of Peace», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 30 χώρες έχουν ενταχθεί στο σχήμα, ενώ ευχαρίστησε τα κράτη που έχουν συνεισφέρει εκατομμύρια δολάρια για την παροχή βοήθειας.

Οι επαφές μετά την ομιλία

Μετά την ομιλία του, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, καθώς και αξιωματούχοι από χώρες του Κόλπου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται επίσης να υπογράψει συμφωνία ασφαλείας με τη Γροιλανδία και τη Δανία.

Αργότερα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την πρωτοβουλία της κυβέρνησής του «Shield of the Americas» και θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την ηγέτιδα της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Διαβάστε ακόμη

Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA

WOOD: Πώς επηρεάζουν οι υψηλές τιμές ενέργειας τις ελληνικές μετοχές

Αγορές ιδίων μετοχών: Εργαλείο επιβράβευσης ή παγίδα καταστροφής αξίας; (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ