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Η Γροιλανδία, η Δανία και οι ΗΠΑ θα υπογράψουν αύριο Τρίτη τη συμφωνία για το αρκτικό νησί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Δανής πρωθυπουργού.

«Η τελετή της υπογραφής θα γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 10.30 τοπική ώρα» (17.30 ώρα Ελλάδας). Το κείμενο θα υπογράψουν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αν και ο Πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι χορηγεί στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο» επί της Γροιλανδίας. Η Δανία και η Γροιλανδία δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για αυτούς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, διαβεβαιώνοντας μόνο ότι η συμφωνία είναι επωφελής για το νησί και σέβεται την εθνική κυριαρχία του.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στην τελετή, «επισημοποιώντας τη νέα συμφωνία τους που διασφαλίζει και εγγυάται την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ».

Ράλι στις μετοχές που συνδέονται με τη Γροιλανδία

Η νέα συμφωνία ασφαλείας προκάλεσε ήδη έντονη κινητικότητα στις αγορές, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται ή διαθέτουν επενδυτικά σχέδια στη Γροιλανδία να καταγράφουν ισχυρά κέρδη στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

Οι μετοχές των Greenland Energy (GLND), Greenland Mines (GRML) και Critical Metals (CRML) σημείωσαν απότομη άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Η Greenland Energy υπερδιπλασίασε την αξία της, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Greenland Mines και η Critical Metals.

Η συμφωνία προβλέπει ενισχυμένο ρόλο των ΗΠΑ σε ζητήματα ασφάλειας της Γροιλανδίας, γεγονός που τροφοδότησε τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι τα μεγάλα έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων στο νησί θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παρότι οι λεπτομέρειές της παραμένουν περιορισμένες, οι ηγεσίες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει ότι το νέο πλαίσιο διαφυλάσσει την κυριαρχία και τα συμφέροντα της Γροιλανδίας.

Στο επίκεντρο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά

Το ενδιαφέρον των επενδυτών φαίνεται να στρέφεται κυρίως στη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας ως πηγής σπάνιων γαιών, πολύτιμων μετάλλων και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην αμυντική βιομηχανία και στον ενεργειακό τομέα.

Η Greenland Mines προωθεί έργα που συνδέονται με σπάνιες γαίες και πολύτιμα μέταλλα, ενώ η Critical Metals αναπτύσσει το κοίτασμα Tanbreez. Από την πλευρά της, η Greenland Energy επιδιώκει ευκαιρίες έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην ανατολική Γροιλανδία.

Η νέα συμφωνία ασφαλείας, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις για νέα χρηματοδότηση έργων, αδειοδοτήσεις ή εμπορικές συμφωνίες. Το χρηματιστηριακό ράλι αντανακλά επομένως τις προσδοκίες των επενδυτών για την αυξημένη στρατηγική σημασία που θα μπορούσε να αποκτήσει ο ορυκτός και ενεργειακός πλούτος της Γροιλανδίας στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

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