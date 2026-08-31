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Η Huawei Technologies Co. κατέγραψε σημαντική πτώση της κερδοφορίας της, καθώς ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος βρέθηκε αντιμέτωπος με το αυξανόμενο κόστος των μνημών και ταυτόχρονα διοχέτευσε περισσότερους πόρους στην έρευνα για ημιαγωγούς.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 36% στο πρώτο εξάμηνο, στα 23,81 δισ. γουάν (3,54 δισ. δολάρια), ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% στα 468 δισ. γουάν.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία αύξησε τις δαπάνες της για έρευνα στα 121 δισ. γουάν, καθώς επιταχύνει την προσπάθειά της να αναπτύξει εγχώριες τεχνολογικές λύσεις και να περιορίσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές.

Το μεγάλο στοίχημα της Κίνας στους ημιαγωγούς

Η Huawei αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τις δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες και τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας του Πεκίνου να αποκτήσει αυτονομία στους ημιαγωγούς, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων δικά της chips για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να καλύψει μέρος του κενού που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη απουσία της Nvidia Corp. από την κινεζική αγορά.

Η Huawei παρουσίασε πρόσφατα μια τεχνολογική διαδρομή μέσω της οποίας επιχειρεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές κυρώσεις στην πρόσβασή της σε προηγμένους ημιαγωγούς και εξοπλισμό κατασκευής chips.

Η επικεφαλής του τομέα ημιαγωγών της εταιρείας, Χε Τινγκμπό, δήλωσε τον Μάιο ότι η Huawei θα μπορέσει τελικά να κατασκευάζει chips υψηλών επιδόσεων ικανά να ανταγωνιστούν τους πλέον προηγμένους ημιαγωγούς της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Για να το πετύχει, ποντάρει στη λεγόμενη τεχνολογία LogicFolding, χωρίς να χρειάζεται τα πλέον προηγμένα συστήματα λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) της ASML Holding NV.

Αποθέματα πρώτων υλών και αρνητικές ταμειακές ροές

Η εταιρεία προχώρησε σε μαζικές αγορές πρώτων υλών κατά το πρώτο εξάμηνο, επιδιώκοντας να προστατευθεί από την αύξηση του κόστους.

Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στη δημιουργία αρνητικών ταμειακών ροών ύψους 39,9 δισ. γουάν, ενώ επιβάρυνε περαιτέρω την κερδοφορία.

Ωστόσο, οι αγορές αποθεμάτων βοήθησαν τη Huawei να αντιμετωπίσει καλύτερα την επιβράδυνση της ζήτησης για καταναλωτικά ηλεκτρονικά, η οποία έχει ασκήσει πιέσεις σε μεγάλους ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων η Apple Inc. και η Xiaomi Corp.

Παρά την εκτόξευση του κόστους των chips μνήμης, η Huawei έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να αυξήσει τις τιμές των smartphones της, επιχειρώντας να προστατεύσει τη δυναμική της στην κινεζική αγορά.

Huawei: Στην κορυφή των smartphones στην Κίνα

Η στρατηγική φαίνεται να αποδίδει στο μέτωπο των πωλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκπτωτικής περιόδου μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου στην Κίνα, η Huawei κατέγραψε αύξηση 19% στις πωλήσεις smartphones, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία κατασκευής κινητών που σημείωσε ανάπτυξη κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με την Counterpoint.

Μετά την περίοδο αγορών «618», η Huawei βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση της κινεζικής αγοράς smartphones, με μερίδιο άνω του 20%.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία έρχεται τον Σεπτέμβριο, όταν η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο flagship smartphone με δικό της Kirin chip.

Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής θα είναι ο πρώτος που κατασκευάζεται με τη μέθοδο LogicFolding, μετατρέποντας τη νέα συσκευή σε κρίσιμο τεστ για την προσπάθεια της Huawei να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει το τεχνολογικό χάσμα από τους κορυφαίους κατασκευαστές ημιαγωγών παρά τους δυτικούς περιορισμούς.

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