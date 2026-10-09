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Η επόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση βρίσκεται προ των πυλών. Αν τα τελευταία τέσσερα χρόνια μας έχουν διδάξει κάτι, αυτό είναι ότι μια ενεργειακή κρίση μπορεί να προκληθεί απροσδόκητα και από διάφορους παράγοντες. Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, η αυξημένη πίεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συγκρούσεις έχουν συγκλίνει με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, οδηγώντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας σε ακραία αστάθεια και προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος ακόμη και σε μερικές από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, όπως η κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε όλη την Ισπανία και την Πορτογαλία το 2025.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το BBC ανέφερε με απογοήτευση ότι η Ευρώπη «πιάστηκε στον ύπνο σε μια ακόμη ενεργειακή κρίση». Τότε, η αναφορά αυτή ήταν αντίδραση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο έριξε τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε κρίση και έδειξε, για άλλη μια φορά, πόσο εξαρτημένη εξακολουθεί να είναι η ήπειρος από τις εισαγωγές πετρελαίου.

«Αντί να επικεντρωθούν στα τόσο αναγκαία μακροπρόθεσμα σχέδια —για το πώς να καταστήσουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική σε αυτόν τον ολοένα και πιο ασταθή κόσμο—, οι Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί και πρόεδροι βρίσκονται τώρα σε πανικό λόγω των τιμών της ενέργειας, ανησυχούν για τους εξοργισμένους ψηφοφόρους και αναζητούν απεγνωσμένα βραχυπρόθεσμες λύσεις» τόνισε η πηγή του πρακτορείου. «Ακριβώς όπως η κρίση μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Διαφορετική σύγκρουση. Ίδιες ευρωπαϊκές διαιρέσεις· ίδια διλήμματα σχετικά με την ενέργεια. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να γυρνάμε σε αυτούς τους κύκλους. Κάτι πρέπει να αλλάξει».

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι αυτή η έκθεση δημοσιεύθηκε πολύ πριν ακόμη συμβεί το πραγματικό αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης – το πιο καυτό ευρωπαϊκό καλοκαίρι στην ιστορία. Ο καύσωνας που σάρωσε την ήπειρο έφερε τα ενεργειακά δίκτυα στα όρια της κατάρρευσης και ανάγκασε τη Γαλλία και την Ουγγαρία να θέσουν εκτός λειτουργίας πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω έλλειψης ψυκτικής ικανότητας, ακριβώς τη στιγμή που η ενέργεια χρειαζόταν περισσότερο για την πρόληψη θανάτων λόγω καύσωνα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Oilprice, μια έκθεση του περιοδικού «The National Interest» προειδοποιεί ότι η επόμενη ενεργειακή καταστροφή της Ευρώπης θα προέλθει από τη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από βασικούς παραγωγούς.

Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση στα δίκτυα και αστάθεια στην αγορά ενέργειας. Οι ασιατικές αγορές έχουν πληγεί περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμη λιγότερο ικανές να απορροφήσουν και να ανακάμψουν από τα εκτοξευόμενα τιμολόγια ενέργειας.

Ως απάντηση, πολλές αναδυόμενες οικονομίες σπεύδουν να αναπτύξουν εγχώριες πηγές καθαρής ενέργειας, αλλά αυτή η προσέγγιση ενέχει τους δικούς της κινδύνους: πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας αναπτύσσουν πόρους ηλιακής ενέργειας πολύ ταχύτερα από ό,τι μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο και αυτή η εξέλιξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξαρτήματα που ελέγχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Κίνα, δημιουργώντας κρίσιμα σημεία ευπάθειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Αυτοί οι παράγοντες που αλληλοενισχύονται καταδεικνύουν τη νέα πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συνηθίσουν οι αναλυτές στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να σχεδιάσουν την ανθεκτικότητα του δικτύου στο μέλλον.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αυτή η μεταβολή απαιτεί μια προσέγγιση συστημικής σκέψης που θα επιτρέπει στον κόσμο να αναγνωρίζει καλύτερα τις απειλές καθώς αυτές προκύπτουν και, στη συνέχεια, να κινητοποιείται γρήγορα για τον μετριασμό τους. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει από τους παγκόσμιους ηγέτες να αντιμετωπίσουν τρία βασικά ζητήματα: την αποσπασματική επικοινωνία μεταξύ του ενεργειακού κλάδου και των κυβερνήσεων παγκοσμίως, τις αδιαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού και την έλλειψη νομικής εξουσίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας να ανταποκρίνονται ουσιαστικά και γρήγορα στις απειλές που εντοπίζουν.

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