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Πληθώρα δισεκατομμυριούχων και εταιρειών καθοδηγούν τις εταιρικές δαπάνες στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και δεν πρόκειται για τους συνηθισμένους ισχυρούς παράγοντες που κατείχαν την κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας στην Ουάσινγκτον τις προηγούμενες δεκαετίες.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες έχουν αναδειχθεί ως οι μεγαλύτεροι κλάδοι που διαμορφώνουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οδηγώντας σε ρεκόρ επιχειρηματικών δαπανών για τις εκλογικές αναμετρήσεις στο Κογκρέσο, σύμφωνα με φορείς παρακολούθησης της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και συνεντεύξεις με αρκετούς πολιτικούς αναλυτές και από τα δύο κόμματα.

Τα νέα κεφάλαια που εισρέουν στην αμερικανική πολιτική προέρχονται από μια νέα τάξη δισεκατομμυριούχων που προέρχονται από κλάδους που σχεδόν δεν υπήρχαν πριν από μια γενιά, καταλαμβάνοντας χώρο που παραδοσιακά κατείχε η Wall Street, μαζί με τις φαρμακευτικές, πετρελαϊκές και τα ΜΜΕ.

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν δαπανήσει το πρωτοφανές ποσό των 517 εκατομμυρίων δολαρίων για τις εκλογές του 2026 για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 15 μηνών έως το τέλος του α’ τριμήνου, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 461 εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρικές δαπάνες για τις εκλογές του 2024 σε διάστημα δύο ετών, όπως δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε η «Public Citizen».

Αυτό πριν από την έκρηξη των δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία που αναμένεται στην τελική ευθεία των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όταν οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι δαπάνες αυτές κινδυνεύουν να ενισχύσουν την επιρροή μιας μικρής ομάδας εξειδικευμένων συμφερόντων και να επιτρέψουν σε ζητήματα όπως η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, οι ενεργειακές απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων και η εποπτεία των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών να επισκιάσουν ευρεία οικονομικά ζητήματα, όπως οι υψηλές τιμές της βενζίνης και η υγειονομική περίθαλψη.

Ωστόσο, υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορούν να επιτύχουν τα χρήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πιστεύει ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλά χρήματα στην πολιτική και ⁠προοδευτικοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, έχουν χτίσει με επιτυχία τις εκστρατείες τους με το επιχείρημα ότι οι πλούσιοι δωρητές και οι εταιρείες ασκούν υπερβολική επιρροή στην Ουάσιγκτον.

Συνολικά, οι δωρεές από τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, της τεχνολογίας και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών αντιπροσώπευαν τουλάχιστον 294 εκατομμύρια δολάρια των εταιρικών δαπανών για τις ενδιάμεσες εκλογές από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως το α’ τρίμηνο, όπως διαπίστωσε η Public Citizen.

Με μια προσέγγιση που πρωτοεφάρμοσε ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων στον τελευταίο εκλογικό κύκλο, οι εν λόγω κλάδοι έχουν οργανώσει τις δωρεές τους για τις εκστρατείες μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου των λεγόμενων «super PAC» και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών «σκοτεινού χρήματος», οι οποίοι δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητα των δωρητών τους.

Τα στελέχη που διευθύνουν αυτές τις εταιρείες έχουν δαπανήσει απευθείας εκατομμύρια επιπλέον, όπως τα πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια, που ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ, έχει ήδη διαθέσει για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2026 — με σχέδια να δαπανήσει πολύ περισσότερα μέχρι τον Νοέμβριο. Ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ξόδεψε επίσης πάνω από 106 εκατομμύρια δολάρια στην Καλιφόρνια για να καταπολεμήσει έναν προτεινόμενο φόρο περιουσίας, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Η Meta έχει δωρίσει 65 εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερις διαφορετικές «super PAC» για να υποστηρίξει υποψηφίους και από τα δύο κόμματα σε εκλογικές αναμετρήσεις σε πολιτειακό επίπεδο στην Καλιφόρνια, το Τέξας, το Ιλινόις και αλλού.

Οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων Coinbase και Ripple, μαζί με την Andreessen Horowitz, ξόδεψαν τεράστια ποσά το 2024 μέσω του «super PAC» τους, Fairshake, για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση Δημοκρατικού γερουσιαστή στο Οχάιο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν σχεδόν αόρατη στις εκλογές του 2024, αλλά έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της αυτή τη φορά.

Πολιτικές ομάδες που υποστηρίζονται από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic — οι οποίες επιδιώκουν διαφορετικούς τύπους ρυθμιστικής εποπτείας — ή τα στελέχη τους ξόδεψαν περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια για δύο ανταγωνιζόμενους Δημοκρατικούς σε μια φιλελεύθερη περιφέρεια της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα αρχεία χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Το super-PAC τεχνητής νοημοσύνης «Leading the Future» έχει συγκεντρώσει 140 εκατομμύρια δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές, χάρη εν μέρει στις σημαντικές δωρεές του συνιδρυτή και προέδρου της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και της συζύγου του Άννα, καθώς και της Andreessen Horowitz.

Τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα ακολουθούν επίσης αυτό το μοντέλο, καθώς υπόκεινται σε αυξημένο έλεγχο και ρυθμιστική πίεση. Οι DraftKings, FanDuel, Fanatics και η βρετανική εταιρεία στοιχημάτων bet365 έχουν δωρίσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 72 εκατομμύρια δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές, καθιστώντας τον κλάδο τον τρίτο μεγαλύτερο εταιρικό δωρητή σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Public Citizen.

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