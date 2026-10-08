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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε σήμερα ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναστέλλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη.

Ο υπουργός Εργασίας Κιθ Σόντερλινγκ διευκρίνισε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM (Program Electronic Review Management), θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο, όπως είναι οι Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCO και Capgemini, καθώς και η Adobe. Η Microsoft δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών, σε βάρος των Αμερικανών πολιτών.

Ο Σόντερλινγκ πρόσθεσε ότι εννέα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων του Χάρβαρντ, του Γέιλ και του Στάνφορντ, θα τεθούν υπό έρευνα με την κατηγορία ότι φέρνουν αλλοδαπούς φοιτητές και καθηγητές προκειμένου να ρίξουν τους αμερικανικούς μισθούς. Ο Γενικός Επιθεωρητής Εργασίας Άντονι Ντ’ Εσπόζιτο είπε ότι ήδη στα ιδρύματα αυτά έχουν επιδοθεί κλητεύσεις.

Το πρόγραμμα PERM αφορά τη διαδικασία που ακολουθούν οι αμερικανικές εταιρείες προκειμένου οι αλλοδαποί εργαζόμενοί τους (συνήθως βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ με βίζα εργασίας Η-1Β) να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, την γνωστή «Πράσινη Κάρτα». Μέσω του προγράμματος, οι εργοδότες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Αμερικανοί εργαζόμενοι για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Ο Βανς είπε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναθεώρηση των προγραμμάτων χορήγησης βίζας Η1-Β και J-1. Τόνισε ότι η Microsoft θα πρέπει να δείξει ότι εννοεί ότι δίνει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζομένους και ότι το μήνυμά του προς την εταιρεία είναι ότι «πρέπει να προσλαμβάνει Αμερικανούς».

Ο αποκλεισμός του κολοσσού αυτού και των άλλων εταιριών θα διαρκέσει «για όσο διάστημα χρειαστεί», προειδοποίησε. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα χορήγησης βίζας J-1 (αφορά κυρίως φοιτητές, ασκούμενους, ερευνητές ή καθηγητές που πηγαίνουν στις ΗΠΑ σε προσωρινή βάση), ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να ερευνηθούν και σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα Χάρβαρντ, Γιέιλ, Στάνφορντ, Μπράουν και ΜΙΤ.

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