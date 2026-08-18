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Για δεύτερο διαδοχικό μήνα αυξήθηκε τον Ιούλιο η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ, με τη συνεχιζόμενη ισχύ της μεταποίησης που συνδέεται με τις επιχειρηματικές επενδύσεις να αποτελεί βασικό μοχλό της ανόδου.

Η συνολική παραγωγή σε εργοστάσια, ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αυξήθηκε κατά 0,2%, μετά την αναθεωρημένη προς τα πάνω άνοδο κατά 0,3% έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Federal Reserve.

Η παραγωγή στη μεταποίηση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, ενισχύθηκε κατά 0,2%, έπειτα από αναθεωρημένη αύξηση 0,3% τον προηγούμενο μήνα, παρά την υποχώρηση της παραγωγής αυτοκινήτων.

Η παραγωγή των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σημείωσε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών μηνών, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή στον εξορυκτικό κλάδο.

Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η αμερικανική μεταποίηση διατηρεί τη δυναμική της, υποστηριζόμενη από την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση και τις ισχυρές κεφαλαιουχικές δαπάνες, ιδιαίτερα εκείνες που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό από το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Federal Reserve. Ο κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές, παρά την αύξηση του κόστους των εισροών και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι ίδιες πιέσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα αμερικανικά εργοστάσια, καθώς το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και οι διαταραχές στην προσφορά επηρεάζουν τις συνθήκες παραγωγής.

Τα στοιχεία της Federal Reserve έδειξαν ότι η παραγωγή επιχειρηματικού εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στον τομέα της άμυνας και του Διαστήματος. Η παραγωγή αμυντικού και διαστημικού εξοπλισμού εκτινάχθηκε κατά 1,8%.

Παράλληλα, η παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο. Σε επίπεδο επιμέρους βιομηχανικών κλάδων, ξεχώρισε η παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία αυξήθηκε κατά 1,9%.

Αντίθετα, η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 2,1%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Οκτώβριο. Εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, η παραγωγή στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 0,4%, καταδεικνύοντας ευρύτερη ισχύ στον βιομηχανικό τομέα πέραν της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τέλος, ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων, ένας δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό της δυνητικής παραγωγής που βρίσκεται σε χρήση, αυξήθηκε ελαφρώς στο 76%. Ανοδικά κινήθηκε επίσης ο συνολικός βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας στον αμερικανικό βιομηχανικό τομέα.

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