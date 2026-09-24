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Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ διευρύνθηκε σημαντικά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος υπεραντιστάθμισε τη βελτίωση στα εισοδήματα από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (BEA), το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,4 δισ. δολάρια ή 15,7% και διαμορφώθηκε στα 246 δισ. δολάρια το β’ τρίμηνο, έναντι αναθεωρημένου ελλείμματος 212,6 δισ. δολαρίων το α’ τρίμηνο.

Ως ποσοστό του αμερικανικού ΑΕΠ, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 3% του ονομαστικού ΑΕΠ, από 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η διεύρυνση του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των ελλειμμάτων τόσο στο πρωτογενές εισόδημα (έσοδα από εργασία και επενδύσεις) όσο και στο δευτερογενές εισόδημα, που αφορά τις τρέχουσες μεταβιβάσεις.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ, καθώς και τα εισοδήματα που εισπράττουν Αμερικανοί κάτοικοι από το εξωτερικό, αυξήθηκαν κατά 58,8 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 1,44 τρισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και των εισπράξεων από πρωτογενές εισόδημα.

Ωστόσο, μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, μαζί με τις πληρωμές εισοδημάτων προς το εξωτερικό, ενισχύθηκαν κατά 92,2 δισ. δολάρια, αγγίζοντας τα 1,69 τρισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση τόσο των εισαγωγών προϊόντων όσο και των πληρωμών πρωτογενούς εισοδήματος προς ξένους επενδυτές και δικαιούχους.

Παράλληλα, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση των ΗΠΑ επιδεινώθηκε περαιτέρω. Η διαφορά μεταξύ των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και των υποχρεώσεων προς ξένους επενδυτές διαμορφώθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου στα -22,42 τρισ. δολάρια, έναντι -21,27 τρισ. δολαρίων στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό ανήλθαν σε 46,97 τρισ. δολάρια, ενώ οι υποχρεώσεις προς ξένους επενδυτές έφτασαν τα 69,39 τρισ. δολάρια.

Η επιδείνωση της καθαρής θέσης αντανακλά την ταχύτερη αύξηση των υποχρεώσεων των ΗΠΑ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν Αμερικανοί επενδυτές στο εξωτερικό.

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές του β’ τριμήνου καταγράφηκαν στα -369,7 δισ. δολάρια, εξέλιξη που αντανακλά καθαρό δανεισμό των ΗΠΑ από ξένους επενδυτές.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι συναλλαγές αύξησαν τα ξένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Αμερικανών κατοίκων κατά 663,3 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν τις υποχρεώσεις των ΗΠΑ προς ξένους επενδυτές κατά 978,9 δισ. δολάρια.

Τα συνολικά αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 3,72 τρισ. δολάρια στο τρίμηνο, με την άνοδο να οφείλεται κυρίως στις μεταβολές τιμών (3,03 τρισ. δολάρια) και στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,87 τρισ. δολάρια, κυρίως λόγω της ανόδου των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η συνολική αύξηση προήλθε από μεταβολές τιμών ύψους 3,95 τρισ. δολαρίων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές 978,9 δισ. δολαρίων.

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