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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε και πλέον ετών, καθώς η ισχυρή ζήτηση ενίσχυσε τις νέες παραγγελίες και την απασχόληση τόσο στη μεταποίηση όσο και στον κλάδο των υπηρεσιών.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) των ΗΠΑ που καταρτίζει η S&P Global ανήλθε τον Σεπτέμβριο στις 58,4 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021.

Σημειωτέον πως κάθε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, ενώ οι τιμές εισροών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2022. Οι επιχειρήσεις απέδωσαν κυρίως την αύξηση του κόστους στις υψηλότερες τιμές καυσίμων και μεταφορών, ενώ αρκετές ανέφεραν επίσης πιέσεις από την άνοδο των μισθών.

«Η επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζει ξεκάθαρα έντονη άνθηση τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες», επεσήμανε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικής έρευνας της S&P Global Market Intelligence.

«Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη συνοδεύεται από ορισμένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας σχεδόν δύο δεκαετιών, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας, ενώ οι εταιρείες αναφέρουν επίσης αυξανόμενες δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού», πρόσθεσε.

Ισχυρή άνοδος σε υπηρεσίες και μεταποίηση

Η δραστηριότητα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο στις 58,7 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Ο δείκτης απασχόλησης στον κλάδο κατέγραψε τη μεγαλύτερη ενίσχυση από τον Ιούνιο του 2022.

Παράλληλα, ο δείκτης μεταποίησης εκτινάχθηκε στις 57 μονάδες, στην καλύτερη επίδοση από το 2022. Οι νέες παραγγελίες, βασικός δείκτης της ζήτησης, σημείωσαν τη μεγαλύτερη επέκταση από τον Απρίλιο του 2022, ενώ οι προσλήψεις στον κλάδο αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ωστόσο, οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές επιμηκύνθηκαν με τον μεγαλύτερο ρυθμό από τα μέσα του 2022, ενώ το κόστος των πρώτων υλών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα.

Οι κλάδοι που στηρίζουν την ανάπτυξη

Η ισχυρή καταναλωτική δαπάνη, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι αυξημένες δαπάνες στον τομέα της άμυνας έχουν ενισχύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα τελευταία στοιχεία της S&P Global δείχνουν ότι η ισχυρή ζήτηση αντισταθμίζει μέχρι στιγμής την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Κρις Γουίλιαμσον σημείωσε ότι, εξαιρουμένης της επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την πανδημία, η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο αποτελεί «τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2015».

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