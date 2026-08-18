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Αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, καθώς η σημαντική υποχώρηση του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων αντιστάθμισε τις ανατιμήσεις σε άλλες κατηγορίες αγαθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας (BLS), οι τιμές εισαγωγών σημείωσαν μηνιαία πτώση 0,4%, διευρύνοντας την υποχώρηση κατά 0,3% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση από τον Μάιο του 2025. Παρά τη μηνιαία κάμψη, σε ετήσια βάση (από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026) οι τιμές εισαγωγών παραμένουν αυξημένες κατά 5,9%.

Η πτώση των τιμών εισαγωγής οφείλεται κυρίως στον τομέα των καυσίμων, ο οποίος κατέγραψε κατακόρυφη υποχώρηση 7,2% σε σχέση με τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τη μείωση κατά 7,5% στις τιμές του πετρελαίου και των παραγώγων του, η οποία κάλυψε με το παραπάνω την άνοδο κατά 5,3% στο φυσικό αέριο. Παρ’ όλα αυτά, σε δωδεκάμηνη βάση οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας άνοδο 25,2%, με το φυσικό αέριο να πραγματοποιεί άλμα 74,3%.

Στον αντίποδα, οι τιμές των εισαγωγών εκτός καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Ιούλιο, οδηγούμενες από τις ανατιμήσεις στα κεφαλαιουχικά αγαθά, τα τρόφιμα και τα οχήματα. Η ετήσια αύξηση στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε στο 4,5%, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής από τον Ιούνιο του 2022. Ειδικότερα στα τρόφιμα και τα ποτά σημειώθηκε άνοδος 0,9%, ενώ στα τελικά βιομηχανικά προϊόντα παρατηρήθηκαν αυξήσεις 0,9% στα κεφαλαιουχικά αγαθά (λόγω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους) και 0,2% στα οχήματα.

Όσον αφορά τις αμερικανικές εξαγωγές, οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,3% τον Ιούλιο, μετά τη μείωση κατά 0,7% τον προηγούμενο μήνα. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στη σημαντική κάμψη κατά 1,5% των μη αγροτικών προϊόντων (και ειδικότερα των βιομηχανικών υλικών και καυσίμων που υποχώρησαν κατά 4,1%) η οποία υπερκάλυψε την άνοδο κατά 1% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Στο δωδεκάμηνο, ωστόσο, οι συνολικές τιμές εξαγωγών των ΗΠΑ σημειώνουν αύξηση 8,2%, με τους τομείς των αγροτικών προϊόντων (+5,7%) και των βιομηχανικών αγαθών (+8,5%) να διατηρούν ισχυρό θετικό πρόσημο.

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