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Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία για την απόκτηση σημαντικού μεριδίου στα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας ως μια ιστορική κίνηση που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και θα συμβάλει στη μείωση των τιμών στα πρατήρια.

Ωστόσο, στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αναλυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση αυτών των αποθεμάτων θα είναι μια δύσκολη, ακριβή και μακροχρόνια διαδικασία. Παράλληλα, παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τους ακριβείς όρους της συμφωνίας και τον τρόπο εφαρμογής της.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συμφωνία προβλέπει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτήσει ποσοστό 35% σε πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει συμβάσεις για την εκμετάλλευση 17 κοιτασμάτων με εκτιμώμενα αποθέματα περίπου 65 δισ. βαρελιών. Οι ΗΠΑ θα διατηρούν επίσης το δικαίωμα αγοράς του πετρελαίου που θα παράγεται.

Παρά το μέγεθος των αποθεμάτων, η αγορά δεν αντέδρασε με ενθουσιασμό. Οι traders πετρελαίου αντιμετώπισαν τη συμφωνία με επιφυλακτικότητα και οι τιμές όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά κινήθηκαν ανοδικά.

Γιατί η βενζίνη δεν θα γίνει φθηνότερη σύντομα

Όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, οι νέες ποσότητες πετρελαίου δύσκολα θα φτάσουν στην αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς η ανάπτυξη των κοιτασμάτων απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, νέες υποδομές και χρόνο.

«Τα βαρέλια που θα μπορούσαν πραγματικά να επηρεάσουν την τιμή στα πρατήρια των ΗΠΑ απέχουν 5 έως 15 χρόνια», ανέφερε η οικονομολόγος Τρέισι Σούχαρτ.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της παραγωγής πάνω από 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ωστόσο πρόκειται για ποσότητα σχετικά περιορισμένη σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή, η οποία ανέρχεται περίπου στα 105 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αύξηση της παραγωγής στη Βενεζουέλα θα γίνει σταδιακά. Όπως σημείωσε ο Μαρκ Φίνλεϊ από το Baker Institute, οι ΗΠΑ κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσα σε δύο χρόνια, ενώ η Βενεζουέλα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για αντίστοιχη εξέλιξη.

Το στοίχημα των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Πέρα από τη μείωση των τιμών, βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι η αναπλήρωση των Στρατηγικών Αποθεμάτων Πετρελαίου (SPR).

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να αγοράζουν τουλάχιστον 20% της παραγωγής πετρελαίου του εταίρου τους στη Βενεζουέλα σε κόστος παραγωγής, προκειμένου να ενισχύσουν τα αποθέματά τους.

Το SPR αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό «μαξιλάρι» για τις ΗΠΑ σε περιόδους κρίσεων, όπως οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση των τιμών όταν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου. Η συνολική χωρητικότητά του φτάνει τα 714 εκατ. βαρέλια, όμως τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν μειωθεί στα 287 εκατ. βαρέλια.

Παρά τις δεσμεύσεις για γρήγορη αναπλήρωση, η σημερινή παραγωγή της εταιρείας της Βενεζουέλας ανέρχεται μόλις σε 200.000 βαρέλια την ημέρα. Επιπλέον, το πετρέλαιο της χώρας είναι βαρύτερο από εκείνο που βρίσκεται σήμερα στα αμερικανικά αποθέματα και απαιτεί ειδική επεξεργασία από διυλιστήρια.

Ο κίνδυνος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς φορολογούμενους, ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη των κοιτασμάτων και η μεταφορά του πετρελαίου στην αγορά μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους.

Παραμένει ασαφές ποιος ακριβώς θα χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες επενδύσεις και ποιος θα αναλάβει το ρίσκο σε περίπτωση καθυστερήσεων ή αποτυχίας του σχεδίου.

Η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας είναι η North American Blue Energy Partners (NABEP), η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, η οποία ελέγχεται από τον επιχειρηματία Αλεχάντρο Μπετανκούρ.

Η NABEP υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα απαιτήσει επενδύσεις σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής στο 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι επενδύσεις της στη χώρα ανέρχονται μόλις σε 1 δισ. δολάρια.

Αβεβαιότητες για επενδυτές και Βενεζουέλα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και τη σταθερότητα της συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι προβλέπονται συμβάσεις διάρκειας 100 ετών, ενώ η Ροντρίγκες μιλά για συμφωνίες διάρκειας 25 ετών. Η διαφορά αυτή θεωρείται κρίσιμη για τις εταιρείες που καλούνται να επενδύσουν τεράστια κεφάλαια στις υποδομές.

Παράλληλα, παραμένουν ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία θα διατηρηθεί μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την προεδρία ή μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στη Βενεζουέλα.

Ποιοι τελικά θα ωφεληθούν;

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βενεζουέλα, καθώς πολλοί αμφισβητούν ποιος θα καρπωθεί τελικά τα οφέλη από την αξιοποίηση των πετρελαϊκών πόρων.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η απόκτηση ελέγχου σε ένα τεράστιο μέρος των φυσικών πόρων της χώρας μέσω συμφωνίας με ιδιωτικές εταιρείες δημιουργεί εικόνες «οικονομικής εξάρτησης».

Παρά τις μεγαλόπνοες εξαγγελίες της Ουάσινγκτον, το βασικό συμπέρασμα των αναλυτών είναι ότι η συμφωνία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ενεργειακή αγορά, αλλά δεν αποτελεί άμεση λύση ούτε για τις τιμές καυσίμων ούτε για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

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