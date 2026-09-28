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Σε μια κίνηση που ενισχύει το οικονομικό επιτελείο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με έναν έμπειρο άνθρωπο της Wall Street, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προσέλαβε τον Ντέιβιντ Ζερβός, επί χρόνια επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Jefferies, ως σύμβουλο του υπουργείου.

Ο Ζερβός, ελληνικής καταγωγής και βετεράνος οικονομολόγος της Wall Street, αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσα και θα έχει ευρύ συμβουλευτικό ρόλο, σε μια περίοδο κατά την οποία το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις στις αγορές κρατικού χρέους και με την έντονη συζήτηση γύρω από την πορεία των επιτοκίων.

Η επιλογή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ζερβός έχει ταχθεί υπέρ της πρόσφατης απόφασης του Μπέσεντ να αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, ενώ έχει υποστηρίξει δημόσια ότι τα επιτόκια της Federal Reserve θα πρέπει να κινηθούν χαμηλότερα.

Σύμφωνα με το CNBC, η άφιξη του Ζερβός πραγματοποιείται μετά από σειρά αποχωρήσεων στελεχών από το υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου είχαν αποχωρήσει επτά από τα 16 στελέχη του υπουργείου των οποίων ο διορισμός είχε εγκριθεί από τη Γερουσία, ενώ ο Μπέσεντ βρίσκεται ήδη στον τρίτο προσωπάρχη του από τότε που ανέλαβε το υπουργείο, τον Ιανουάριο του 2025.

Σε αντίστοιχη θέση συμβούλου του Μπέσεντ είχε υπηρετήσει ο οικονομολόγος της Wall Street Τζόζεφ Λαβόρνια, προτού αποχωρήσει τον περασμένο Μάρτιο. Η συγκεκριμένη θέση δεν απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία.

Από τη Wall Street στο αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

Ο Μπέσεντ έχει αναλάβει ένα ασυνήθιστα ευρύ χαρτοφυλάκιο στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, έχει λειτουργήσει ως βασικός διαπραγματευτής του Αμερικανού Προέδρου στις επαφές με την Κίνα, ενώ συμμετέχει ενεργά και στις συζητήσεις για την πολιτική των ΗΠΑ γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ζερβός είχε βρεθεί και ο ίδιος μεταξύ των προσώπων που είχε εξετάσει ο Τραμπ για την ηγεσία της Federal Reserve, προτού τελικά επιλεγεί τον Ιανουάριο ο Κέβιν Γουόρς.

Ο Ζερβός εργάζεται στη Jefferies από το 2010 και διαθέτει διδακτορικό στα οικονομικά, ενώ έχει περάσει δύο φορές από τη Fed. Η πρώτη ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ασχολήθηκε με οικονομική έρευνα και την ανάλυση των επιτοκίων. Αργότερα μετακινήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, προτού επιστρέψει στην κεντρική τράπεζα το 2009 ως επισκέπτης σύμβουλος, στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Την ίδια περίοδο ο Κέβιν Γουόρς ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, αν και δεν είναι σαφές εάν οι δύο τους είχαν άμεση συνεργασία.

Υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων

Ο Ζερβός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα μπορούσαν να βρίσκονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Μετά την ανάληψη της Fed από τον Γουόρς, υποστήριξε επίσης ότι η συρρίκνωση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώριο για χαμηλότερα επιτόκια.

Η συζήτηση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από το 2023, προκαλώντας αντιδράσεις από ορισμένους οικονομολόγους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Μπέσεντ έχει κρατήσει περισσότερο προσεκτική στάση, δηλώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να έχει «ανοιχτό μυαλό» ως προς τον τρόπο διαχείρισης της οικονομίας.

Η άνοδος των αποδόσεων και οι επαναγορές ομολόγων

Η τοποθέτηση του Ζερβός έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων αυξήθηκαν αισθητά κατά το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

Οι πιέσεις στις αποδόσεις αποδίδονται μεταξύ άλλων στην ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, στον αυξημένο ανταγωνισμό για κεφάλαια λόγω των τεράστιων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις πληθωριστικές ανησυχίες που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Μπέσεντ έχει ενισχύσει τις παρεμβάσεις του στην αγορά κρατικού χρέους μέσω μεγαλύτερων επαναγορών μακροπρόθεσμων τίτλων, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων να στηρίξει τη λειτουργία και τη ρευστότητα της αγοράς.

Ο Ζερβός έχει στηρίξει δημόσια αυτή την πολιτική, παρά τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από ορισμένους παράγοντες της Wall Street. Όπως είχε τονίσει, είναι δύσκολο για τις αγορές να κινηθούν αντίθετα προς μια πολιτική όταν «η δύναμη πυρός και όλα τα χαρτιά βρίσκονται στα χέρια του υπουργείου Οικονομικών».

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