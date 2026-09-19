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Στο τραπέζι κρατά η κυβέρνηση νέες ανάσες για τα καύσιμα, με το βλέμμα πλέον και στις Βρυξέλλες για να μεγαλώσει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε το πρωί του Σαββάτου ότι η ευρωπαϊκή απόφαση που επιδιώκεται δεν αφορά το εάν η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά το εάν οι έκτακτες δαπάνες μπορούν να μείνουν εκτός της ρήτρας δαπανών.

«Επιχειρείται ακόμη μια λαθροχειρία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο MEGA, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ΕΦΚ.

«Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια, ειδική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

Αυτό που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζεται ευρωπαϊκή απόφαση είναι να μπορούν οι πρόσκαιρες και έκτακτες σχετικές δαπάνες να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών.

«Είναι κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από εμάς», είπε, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει το περίγραμμα όσων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση «με τις δικές μας δυνάμεις».

Και σε αυτό το πεδίο ο Παύλος Μαρινάκης άφησε χώρο για περισσότερη στήριξη, αλλά όχι για κινήσεις χωρίς λογαριασμό.

«Επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες παραπάνω ανάσες γίνεται στους πολίτες. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός», ανέφερε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπε, μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος ζητούσε ουσιαστικά «δώστε τα όλα», ακόμη και πολύ πάνω από τις οροφές δαπανών, ενώ ακούγονταν και εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές επειδή η κυβέρνηση βρισκόταν αρκετές μονάδες μπροστά.

Πλεύρης: «Προφανώς και μας καλύπτουν»

Κατηγορηματική ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και για τον Θάνο Πλεύρη, μετά τη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τη γνωριμία του με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Κανένα θέμα δεν υπάρχει», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, επιμένοντας ότι επιχειρείται να συνδεθούν δύο διαφορετικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσα αφορούν τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες, ενώ αυτά για τα οποία εγκαλείται ο Θάνος Πλεύρης ανάγονται στο 2012.

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Πλεύρης μίλησε ο ίδιος δημόσια για τη σχέση του με τον συγκεκριμένο γιατρό. «Βγήκε και είπε ειλικρινέστατα ότι τον γνώριζε», σημείωσε.

Στην ερώτηση εάν οι εξηγήσεις του καλύπτουν την κυβέρνηση, η απάντηση ήταν ευθεία: «Προφανώς και μας καλύπτουν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τη σύνδεση των δύο υποθέσεων, κάνοντας λόγο για «το σπορ της ανθρωποφαγίας», το οποίο χαρακτήρισε «αγαπημένο σπορ κάποιων μέσων ενημέρωσης και κομμάτων».

Δημοσκοπήσεις: Το 30% και ο δρόμος προς την αυτοδυναμία

Στον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας πήγε η συζήτηση με αφορμή τη δημοσκόπηση της GPO και την αποτίμηση της επίδρασης των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την κυβέρνηση λίγο πάνω από το 30%» και χαρακτήρισε αυτή την επίδοση «μια πάρα πολύ καλή αφετηρία» για τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι πρόκειται για στόχο «που μόνο εύκολος δεν είναι».

Για το επόμενο διάστημα έδειξε περισσότερο προς το κυβερνητικό έργο παρά προς μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

«Έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες. Που δεν είναι για μας προεκλογική περίοδος. Για μας είναι περίοδος διόρθωσης κι άλλων λαθών, περισσότερων παραδοτέων», είπε.

ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ: Η μάχη της κοστολόγησης

Στο κόστος των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε στο στόχαστρο ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Τα νούμερα αυτά δεν είναι απλά νούμερα. Είναι τα λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το να πετάς αριθμούς δεν λέει κάτι», ανέφερε.

Για το ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε την εκτίμηση ότι το πρόγραμμά του δεν ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ στην τετραετία με όσα έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι μόνο αυτή, όπως την έχει περιγράψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει διπλάσιο κόστος.

Για την ΕΛΑΣ στάθηκε στην απόσταση μεταξύ των κοστολογήσεων που, όπως είπε, έχουν δοθεί για το πρόγραμμά της.

«Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε πρόγραμμα 7 δισ. τετραετίας. Και ο οικονομικός, ο κ. Κουτεντάκης, είπε 7 δισ. τον χρόνο», ανέφερε.

Επίδομα ανεργίας: «Το έκλεισε το θέμα ο Πρωθυπουργός»

Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε και τη συζήτηση γύρω από την πρόταση που είχε διατυπώσει για το επίδομα ανεργίας.

«Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Το έκλεισε το θέμα ο Πρωθυπουργός», είπε.

Για τη συζήτηση που ακολούθησε έκανε λόγο για «σπέκουλα», υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκε επειδή η αντιπολίτευση «θέλει να πιαστεί από την απελπισία της κάπου».

«Για μένα ο σταυρός είναι ιερός»

Σε διαφορετικό τόνο απάντησε όταν ρωτήθηκε για τη δική του υποψηφιότητα και εάν έχει αγωνία για τον σταυρό.

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε «πρωτίστως ευγνώμων στον Πρωθυπουργό» για τα τριάμισι χρόνια κατά τα οποία, όπως είπε, έχει την τιμή να εκπροσωπεί την κυβέρνηση.

«Όλες αυτές οι θέσεις, όσο σημαντικές κι αν είναι, έρχονται και παρέρχονται», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Για μένα δεν είναι θέμα άγχους. Για μένα ο σταυρός είναι ιερός. Δεν είμαστε μόνο τα οφίτσια τα οποία κατέχουμε».

Φλωρίδης: «Τον χτυπάνε για κάτι που δεν είπε»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τον Γιώργο Φλωρίδη για την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.

Υποστήριξε ότι «τον χτυπάνε πολιτικά για κάτι που δεν είπε» και αναφέρθηκε ειδικά στη φράση «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

«Είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι είπε ο κ. Φλωρίδης “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”, ενώ δεν το είπε», ανέφερε.

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