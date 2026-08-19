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Η προσπάθεια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αφήσει πίσω του μια σειρά εσωτερικών πολιτικών αναταράξεων φαίνεται να γυρίζει μπούμερανγκ, καθώς ο Ουκρανός Πρόεδρος έχασε ακόμη μία υψηλόβαθμη συνεργάτιδά του έπειτα από έφοδο των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, ενώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο αίτημα: τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου.

Την Τετάρτη, οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της αναπληρώτριας επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα, καθώς και σε χώρους που συνδέονται με βουλευτή της αντιπολίτευσης και τραπεζικό στέλεχος. Οι έρευνες εντάσσονται σε ειδική επιχείρηση για την εξάρθρωση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, ο Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας, η αποπομπή του οποίου από τον Ζελένσκι τον περασμένο μήνα πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, έδωσε σαφές στίγμα πιθανών πολιτικών φιλοδοξιών. Σε βίντεο που δημοσίευσε αργά το βράδυ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών, μόλις λίγες ώρες προτού το ουκρανικό κοινοβούλιο εγκρίνει την Τετάρτη τον διορισμό του διαδόχου του στο υπουργείο Άμυνας.

Το διπλό πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ζελένσκι επιχειρεί να περιορίσει την εσωτερική δυσαρέσκεια και να επαναβεβαιώσει την πολιτική του κυριαρχία, την ώρα που η Ουκρανία προετοιμάζεται για ακόμη έναν χειμώνα ρωσικών επιθέσεων, με τα αποθέματα των κρίσιμης σημασίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot να μειώνονται.

Νέα υπόθεση διαφθοράς αγγίζει το προεδρικό περιβάλλον

Ο Ζελένσκι προχώρησε τελικά στην αποπομπή της Μούντρα, μιας διακεκριμένης νομικού που είχε ενταχθεί στην κυβέρνησή του τον Μάρτιο του 2024, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Η Μούντρα είναι το τελευταίο πρόσωπο από τον στενό κύκλο του Προέδρου που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για διαφθορά. Είχε προηγηθεί ο άλλοτε πανίσχυρος προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο και αργότερα κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος.

Η νέα υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος λόγω της προηγούμενης σύγκρουσης του Ζελένσκι με τους δύο βασικούς θεσμούς καταπολέμησης της διαφθοράς, το NABU και το SAPO.

Πέρυσι, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε επιχειρήσει να περιορίσει τη δράση των δύο υπηρεσιών, αναγκάστηκε όμως τελικά να υπαναχωρήσει, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και ισχυρές πιέσεις από τους βασικούς συμμάχους και χρηματοδότες της Ουκρανίας.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά μετά την αποπομπή του Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επιτυχημένης ουκρανικής στρατηγικής στον πόλεμο των drones.

Φέντοροφ: «Υπάρχει συστημική κρίση διακυβέρνησης»

«Αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση διακυβέρνησης», δήλωσε ο πρώην υπουργός Άμυνας σε βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στο YouTube αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Πρέπει να απαντήσουμε σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: Πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος όταν ο πόλεμος διαρκεί επί χρόνια;», πρόσθεσε.

Ο 35χρονος Φέντοροφ απολαμβάνει ιδιαίτερη δημοτικότητα μεταξύ χιλιάδων νεότερων Ουκρανών, με αποτέλεσμα η παρέμβασή του να ερμηνεύεται ευρέως ως ευθεία πολιτική πρόκληση προς τον Ζελένσκι.

Παραμένει αβέβαιο εάν η κίνησή του θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική και, κυρίως, εάν θα ενθαρρύνει και άλλους πιθανούς αντιπάλους του Προέδρου να εισέλθουν ανοιχτά στην πολιτική μάχη.

Σε δημοσκόπηση που πραγματοποίησε τον Ιούλιο το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, ο Φέντοροφ βρέθηκε δεύτερος ως προς την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης, ενώ ο Ζελένσκι κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Η σύγκρουση που οδήγησε στην αποπομπή του

Ο Φέντοροφ απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που ξεκίνησε ο Ζελένσκι τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, αντί να αποχωρήσει αθόρυβα, επέλεξε τη μετωπική σύγκρουση, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στην οποία αποκάλυψε τις σοβαρές διαφωνίες του με τον τότε αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Υπό την πίεση που ακολούθησε, ο Ζελένσκι απομάκρυνε τελικά τον Σίρσκι, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο σοβιετικό στρατιωτικό σύστημα, αλλά δεν επανέφερε τον Φέντοροφ στο υπουργείο Άμυνας, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελούσε βασικό αίτημα των διαδηλωτών.

Αντ’ αυτού, ο Πρόεδρος τού πρότεινε τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πρόταση την οποία ο Φέντοροφ απέρριψε.

Η σύγκρουση ανέδειξε ένα βαθύτερο χάσμα γενεών στο εσωτερικό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα στον πόλεμο.

Ο Φέντοροφ είχε κατηγορήσει τον Σίρσκι ότι εμπόδιζε τις μεταρρυθμίσεις του στον τομέα της άμυνας. Μετά την αποπομπή του διατήρησε έντονη δημόσια παρουσία, ασκώντας κριτική στην ηγεσία Ζελένσκι και προτείνοντας βαθιές αλλαγές στη λειτουργία του στρατεύματος.

Το αίτημα για εκλογές και το συνταγματικό εμπόδιο

Η έκκληση του Φέντοροφ για εκλογές δύσκολα θα έχει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα. Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ στρατιωτικός νόμος.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη αρχή δεν είχε αμφισβητηθεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο.

Ωστόσο, η παρέμβαση Φέντοροφ δημιουργεί έναν νέο πολιτικό πονοκέφαλο για τον Ζελένσκι, αλλά και για τον νέο υπουργό Άμυνας, Γεβγένι Χμάρα, ο οποίος, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, δεν προέρχεται από τον πολιτικό χώρο.

Ο Χμάρα είναι αξιωματικός με πολεμική εμπειρία και έχει διατελέσει προσωρινός επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU. Η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε την Τετάρτη από το κοινοβούλιο με 312 ψήφους, αρκετά περισσότερες από τις 226 που απαιτούνταν.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας και να την εξαναγκάσουμε σε ειρήνη», δήλωσε ο Χμάρα ενώπιον του κοινοβουλίου πριν από την ψηφοφορία.

«Η ρωσική αμυντική βιομηχανία, οι στρατιωτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, οι υποδομές καυσίμων και η οικονομική βάση του εχθρού αποτελούν στόχους μας», πρόσθεσε.

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