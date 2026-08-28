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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επιστροφής του Ιράν στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που η Τεχεράνη διατυπώνει τους όρους της για την ευρύτερη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παρά τους έξι μήνες πολέμου και την ουσιαστική κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η επαναφορά της διπλωματίας «δεν είναι αδύνατη».

Το μήνυμα έρχεται μετά τις συνομιλίες Ιρανών και Καταριανών αξιωματούχων για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρομής διέλευσης από το Ορμούζ. Ο Αραγτσί, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εξαρτάται από την αναγνώριση, όπως είπε, μιας βασικής πραγματικότητας: «η πίεση δεν λειτουργεί».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να μιλήσουν με σεβασμό, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», ανέφερε.

Η Τεχεράνη βάζει στο τραπέζι Γάζα, Λίβανο και Συρία

Οι απαιτήσεις του Ιράν, πάντως, φαίνεται να ξεπερνούν κατά πολύ το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε στο λιβανικό Al Manar TV ότι οποιαδήποτε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για το Ορμούζ θα πρέπει να συνδέεται με τερματισμό των πολέμων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να τερματιστεί, το Ισραήλ να αποχωρήσει από τον Λίβανο και οι επιθέσεις στη Συρία να σταματήσουν.

Ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι το Ορμούζ δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να αποδείξει πως είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει αυτές τις δεσμεύσεις πριν αποκατασταθεί οποιαδήποτε εμπιστοσύνη.

Η Ουάσιγκτον επιμένει στην οικονομική πίεση

Παρά τα μηνύματα της Τεχεράνης, η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν φαίνεται άμεση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους του μνημονίου κατανόησης που είχε επιτευχθεί με το Ιράν τον Ιούνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εγκαταλείψει το προηγούμενο πλαίσιο και να περιμένει να διαπιστώσει εάν θα αποδώσει η νέα στρατηγική οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα εκστρατεία «economic D-Day» κατά του Ιράν, απειλώντας με μέτρα χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία. Η κίνηση σηματοδοτεί μετατόπιση της αμερικανικής στρατηγικής από τη στρατιωτική δράση προς την οικονομική ασφυξία.

«Προσωρινός και περιορισμένος» διάδρομος στο Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Ιράν επιτρέπει πλέον τη λειτουργία ενός «προσωρινού και περιορισμένου» διαδρόμου για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, το μέλλον της ναυσιπλοΐας στην περιοχή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συνεννοήσεων με την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ομάν και Ιράν συζήτησαν πρόταση για τη δημιουργία προσωρινής κοινής ναυτιλιακής διαδρομής μέσω των Στενών, καθώς και αποστολή για την εκκαθάριση ναρκών από τον κρίσιμο διάδρομο εξαγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν εκείνες που εκκαθάρισαν τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Κατά τον Κούπερ, οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν συμβάλει τους τελευταίους μήνες στη διέλευση περίπου 1.500 εμπορικών πλοίων και 750 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου. «Σήμερα οι διεθνείς ναυτιλιακές οδοί είναι ανοικτές και η δυναμική ενισχύεται», ανέφερε.

Μόλις πέντε πλοία σε μία ημέρα

Η πραγματική εικόνα της ναυσιπλοΐας, πάντως, παραμένει πολύ μακριά από τα προπολεμικά επίπεδα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι μόλις πέντε πλοία διέσχισαν το Ορμούζ την Τρίτη, έναντι περίπου 130 πλοίων ημερησίως πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Η μεγάλη αυτή απόσταση δείχνει ότι, παρά τα πρώτα βήματα για αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις για ασφαλείς ναυτιλιακές οδούς, η πλήρης επιστροφή της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ παραμένει συνδεδεμένη με μια πολύ ευρύτερη γεωπολιτική συμφωνία.

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